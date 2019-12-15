«Заслуживает, но...» UFC не даст Яну титульный бой

Белый дом в скорби

В главном поединке вечера, а формально — еще до него, схлестнулись два топовых полусредневеса — Камару Усман и Колби Ковингтон. Первый только в марте стал чемпионом, в титульном бою победив Тайрона Вудли, долгое время возглавлявшего дивизион. Как это зачастую бывает с Колби, перед поединком он много разговаривал и обещал уничтожить соперника, всячески унижая его.

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Не обошлось и без стандартных обещаний принести пояс в Овальный кабинет. Не секрет, что Ковингтон на протяжении всей карьеры не может выйти из образа американского патриота и дружен с президентом США Дональдом Трампом, которого в шутку называют единственный фанатом Колби.

Встреча двух базовых борцов, выступающих на олимпийском уровне, полностью была проведена в стойке — за всю схватку не было ни одной попытки перевода в партер. В своем прошлом бою против Робби Лоулера Ковингтон поставил рекорд по количеству выброшенных ударов, когда как Усмана неоднократно критиковали за однобокость. Но это не помешало: на двоих они выбросили почти 800 ударов с переменным успехом, а после четвертого раунда в судейских записках была ничья.

Ковингтон, в перерыве диагностировавший у себя перелом челюсти (врач продолжить ему разрешил), за полторы минуты до окончания боя пропустил серию ударов и оказался в нокдауне. Сумев подняться, на ногах Колби долго простоять не удалось: его снова повело, после чего Усман принялся добивать соперника уже на канвасе. Судья остановил поединок и зафиксировал победу Камару.

«Была ли в моей карьере победа слаще? Чувак, эта победа для всего мира!» — ответил Усман в беседе с Джо Роганом.

KAMARU USMAN!!! AND STILL!!!



Insant classic of a fight! #UFC245 pic.twitter.com/RmOSbupgwq — The Champion Picks (@ChampionPicks) December 15, 2019

Любопытно, что Ковингтон на интервью в октагоне не остался, сразу же удалившись из зала. Позднее он оказался в списке бойцов, доставленных в больницу. Несмотря на проигрыш, за лучший бой вечера Колби, как и Усман, получил $50 тыс.

Новый король

Ко-мэйн ивент возглавил еще один титульный бой: Макс Холлоуэй и Александр Волкановски выясняли, кто будет чемпионом полулегкого веса. Благословенного уже называют лучшим бойцом в истории дивизиона, который переплюнул былые заслуги Жозе Алду — для Холлоуэя эта защита титула стала четвертой. Два года назад он отвоевал себе титул временного чемпиона, после чего окончательно сверг Алду и стал бесспорным обладателем пояса. С тех пор Макс наводил страх на каждого соперника, заканчивая бои в одностороннем порядке, однако с лучшим, как оказалось, еще не дрался.

Волкановски никогда не отличался имиджевым успехом и раскрученностью, поэтому для титульного боя ему пришлось одержать семь побед подряд, прежде чем UFC начал относиться к нему серьезно.

В своей карьере бывший игрок-любитель в регби проиграл лишь один раз, а было это еще на заре карьеры — в 2013-м. Многие оценивают его как бойца без видимых слабых мест: он силен и на земле, и в стойке. Холлоуэй же никогда не любил драться в партере, поэтому очевидно, что бой должен был пройти в стойке. Уже в первых раундах претендент полностью отбил ногу Максу, заставив того сменить стойку, а также идеально соблюдал геймплан и не давал Холлоуэю сближаться. До этого чемпион ни разу не встречал такого сопротивления в своем весе, поэтому буквально оказался потерян.

"We've had great champions in this division, I promise to be a great champion too!"



"Australia, I'm bringing it home baby!"



He did it! Alex Volkanovski with a supreme performance at #UFC245!#ANDNEW! pic.twitter.com/5sVMpkXyWI — UFC on BT Sport (@btsportufc) December 15, 2019

Несмотря на примерное равенство в статистике, все судьи отдали предпочтение Волкановски — он стал новым чемпионом.

«Я здесь чемпион надолго», — пообещал австралиец.

По тропе Хабиба

Для российского зрителя турнир был интересен еще и тем, что в основном карде Петр Ян дрался против древней легенды американских смешанных единоборств Юрайи Фэйбера. Между ними — целая пропасть в опыте и 14 лет разницы в возрасте. Но для россиянина этот бой был важнее, чем для его соперника. В UFC Ян перебрался в июне прошлого года, имея за плечами чемпионство в российской лиге ACB (ныне — ACA) и одно поражение в профессиональном рекорде.

Тут же амбициозный боец заявил о себе готовностью рубиться с соперниками не только в клетке, но и за ее пределами, чем российские спортсмены отличаются не так часто, как это нужно. Но бой с Фэйбером, учитывая не самую высокую конкурентноспособность в легчайшем весе, был важен с точки зрения имиджа — до этого Ян побеждал пять раз подряд в UFC победил, но не самых статусных соперников. Впрочем, до поединка с Юрайей топы дивизиона не воспринимали его серьезно.

С первых раундов Ян был активнее и острее, заметно прибавив от предыдущего поединка. Он выбросил больше ударов и дважды перевел американца в партер, чего его соперникам удавалось редко. Все закончилось в третьем раунде: на выходе из клинча россиянин хайкиком отправил Фэйбера в нокаут. После боя его доставили в больницу с переломом челюсти.

Petr Yan probabaly sends Urijah Faber back into retirement with this unreal finish.#UFC245 pic.twitter.com/oZyDe1h2XU — Mary Geiger (@MaryGei92699342) December 15, 2019

Шесть побед подряд — достаточно для титульного боя. Ян тут же поспешил бросить вызов Генри Сехудо, но президент UFC Дана Уайт привел другое мнение: чемпион хочет драться с Алду, который на этом же турнире проиграл дебютный бой в легчайшем весе Марлону Мораесу.

"I WANT NEXT FIGHT, CEJUDO, TITLE SHOT!"



"Triple clown, where are you?"



Petr Yan calls for his shot at the gold after a flawless performance at #UFC245 pic.twitter.com/1YCCcJPwQI — UFC on BT Sport (@btsportufc) December 15, 2019

«Ян заслуживает титульный бой с Сехудо, но Генри написал мне сегодня, что судейское решение в поединке Алду с Мораесом было дерьмовым. Он попросил у меня бой с Алду. Сейчас Генри — чемпион, и он решает, с кем ему выйти на бой. Так что мы сделаем этот бой. Я тоже считаю, что Алду победил», — сказал глава промоушена.

В ближайшее время Яну придется повременить с возможным чемпионством, но это настроя россиянина не меняет — свой бонус за лучший нокаут вечера он получил. Интересно, что после боя с Фэйбером Ян в подтрибунном помещении схлестнулся с Коди Гарбрандтом. Именно против него, вполне возможно, российский боец выйдет в октагон уже в следующем году.

Все результаты основного карда UFC 245

Усман нокаутом победил Ковингтона и защитил титул в полусреднем весе;

Волкановски решением судей победил Холлоуэя и стал чемпионом в полулегком весе;

Аманда Нуньес решением судей победила Жермейн де Рандами и защитила титул в женском легчайшем весе;

Марлон Мораес решением судей победил Жозе Алду в бою в легчайшем весе;

Петр Ян нокаутом победил Фэйбера в бою в легчайшем весе.