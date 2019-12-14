«Ваш игрок попался на допинге»: что было после матча с Чехией

Сборная России с трудом обыграла команду Чехии и заработала свои первые очки на Кубке Первого канала.

Основное время встречи и овертайм завершились вничью (3:3), и все решилось в серии буллитов, в которой был нанесен всего один точный бросок — по счастью, он принадлежал нападающему «Красной машины» Владимиру Ткачеву.

Бережно отобранные моменты игры с чехами — в коротком, но эмоциональном обзоре.



VS (4:3Б)#снамироссия pic.twitter.com/1w1RK9kKgz — Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019

За победу по буллитам отечественная дружина получила два очка, а не три, как было бы в случае виктории в основное время, а проигравшая команда заработала один балл.

Таким образом, на данный момент в турнирной таблице домашнего этапа Евротура Россия занимает последнее место:

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1. Финляндия — 4 очка

2. Чехия — 3

3. Швеция — 3

4. Россия — 2

Накануне воскресного матча с действующим чемпионом мира — сборной Финляндии — особенно беспокоит игра в обороне. В двух прошедших встречах подопечные Алексея Кудашова пропустили по три шайбы, позволяли сопернику подолгу хозяйничать в собственной зоне, что на таком уровне быстро приводит к голу, а иногда и вовсе допускали катастрофические ошибки вроде потери шайбы при выходе в атаку.

«Ошибки в защите смущают. Иногда наша оборона не успевала за соперником, системность была неправильная,

— признал наставник сборной Кудашов после матча с чехами. — Но в целом я считаю, что переломный момент произошел во втором периоде, когда мы вели 2:0, затем пропустили гол с контратаки, а свои моменты реализовать не смогли. Почему не смогли? Действовали слишком академично, пытались все разыграть до верного, а надо было просто закатить шайбу. В итоге мы позволили соперникам вернуться в игру, и дальше стало нервно и трудно».

Автор первого гола России в ворота чехов Андрей Кузьменко признал, что команде не удалась вторая половина игры, и поделился ожиданиями от встречи с финнами.

«В матче против Швеции мы провалили первый период, а другие два сыграли отлично. Здесь же, наоборот, вначале сыграли хорошо, а во втором и третьем периоде — не очень.

Пропустили от чехов одну шайбу, другую и упустили инициативу. К счастью, выправили ситуацию, неплохо выглядели в овертайме и в итоге победили.

В матче с Финляндией, наверное, будет много народу — 60 или 70 тысяч. Хорошо, когда столько зрителей, получаешь большое удовольствие от игры, если так болеют», — отметил Кузьменко.

Отправивший вторую шайбу в ворота чехов Михаил Григоренко посетовал на множество нереализованных моментов и призвал коллег действовать строже в обороне:

«Начало матча нам удалось, создали много шансов, но не забили, а потом чехи взяли нити игры в свои руки.

Нам же надо было спокойно забрасывать, доводить дело до победы в основное время, но реализация пока хромает. Но хорошо, что выиграли по буллитам.

В обороне нам следует играть пособраннее, поправить игру в большинстве — в общем, работать нужно над всем. Как забросил свою шайбу? Вадим Шипачев сделал мне крутой пас в большинстве, я приложился и попал, — этот бросок мы вчера отрабатывали. Теперь впереди матч с Финляндией на арене «Санкт-Петербург», чего мы все ждем с нетерпением. Постараемся победить, чтобы не разочаровать множество болельщиков, которые придут на большой стадион. Будет крутое зрелище.

Опасаемся ли финнов, у которых даже голкипер забивает? Ну ничего себе… Но нет, Россия никого не боится. Готовимся играть, финны — хороший соперник. Разберем их и будем готовы».

Защитник сборной России Вячеслав Войнов, записавший на свой счет предголевую передачу на Григоренко, рассказал, как команда отреагировала на три пропущенных шайбы подряд от чехов.

«Все старались быть в тонусе, понимали, что нужно побеждать и что нельзя снимать ногу с педали газа, но так сложилось. Расстроились, что упустили преимущество, но сумели затем вернуться в игру. Сейчас у нас хорошая игра в атаке и слабая — в обороне. В защите проблемы из-за того, что допускаем много ошибок в передачах, что приводит к пропущенным голам. Брак в передачах нужно исключить», — подытожил Войнов.

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига не только проанализировал игру, но прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных турниров на ближайшие четыре года.

«В первом периоде мы отнеслись к игрокам сборной России со слишком большим уважением, перенервничали.

Стартовые пять минут они нас полностью переигрывали, но потом мы уже вошли в матч и стали лучше действовать в обороне. Что касается серии буллитов, то мы их уже 15 исполнили на этом турнире — реализовали только один. Это мастерство. В Чехии есть кому бить буллиты, но они остались дома.

Решение WADA отстранить Россию? В хоккее на чемпионате мира — 2019 в Братиславе российский игрок тоже попался

(в пробе Евгения Кузнецова, взятой во время мирового первенства, были обнаружены следы кокаина, который считается допингом по правилам Международной федерации хоккея. — «Газета.Ru»).

Сборная Чехии могла бы сказать, что нам принадлежат те медали (Россия в итоге завоевала бронзу. — «Газета.Ru»). Тот игрок забросил шайбу и был главным бомбардиром в матче, в котором Россия нас обыграла. Трудно говорить на эту тему. Не знаю причин, не знаю деталей. Надо следить за этим вопросом. Верю, что политика здесь ни при чем, спорт есть спорт», — подытожил Ржига.