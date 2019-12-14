Три пропущенных подряд: как Россия справилась с Чехией

С окончания матча сборных Финляндии и Швеции, завершившегося со счетом 5:1 в пользу подопечных Юкки Ялонена, до встречи Россия — Чехия оставалось всего полтора часа. Зрители первого матча игрового дня Кубка Первого канала только-только начали покидать арену в Парке Легенд, как тут же сотрудники стадиона приступили к подготовке ко второй игре.

мгновенно началась подготовка ко второй игре pic.twitter.com/oernbeo79z — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

Клининговая служба в огромном количестве ворвалась на трибуны для того, чтобы расправиться с остатками мусора, рабочие наклеивали на бортики новые спонсорские логотипы, а волонтеры раскладывали тысячи хлопушек-трещеток для создания шума в чаше арены.

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Организаторы оставили некоторое количество трещеток даже журналистам, находящимся в пресс-ложе арены в Парке Легенд.

волонтеры решили не обделять журналистов трещетками pic.twitter.com/5lh6MjodJ4 — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

Активно готовился и фан-сектор сборной России. За полчаса до стартового вбрасывания один из болельщиков раскладывал огромный триколор:

В фойе арены было не менее интересно. В зоне аквагрима собралось большое количество людей, желавших попасть на трибуны с флагом России на щеках:

главный атрибут сегодняшнего дня pic.twitter.com/adFB7WONqN — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

А детей привлекал по большей части настольный хоккей, нежели реальный:

Предматчевая церемония не отличалась от той, которую зрители видели 12 декабря перед игрой против сборной Швеции, но людей на ней собралось меньше — не все успели. Стартовая пятерка команды Алексея Кудашова вышла на лед под традиционное «Время вперед»:

к стартовом вбрасыванию успели не все :( pic.twitter.com/sbRvS7yaHT — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

А затем исполнивший гимн России а капелла военный хор уступил свои места зрителям:

военный хор зрители pic.twitter.com/CXEyu2vkWI — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

Место в воротах сборной занял Илья Сорокин, который заменил по ходу матча против шведов Александра Самонова, неудачно дебютировавшего на посту №1 в минувший четверг.

Подопечные Алексея Кудашова начали вторую встречу на домашнем этапе Еврохоккейтура столь же активно, как и первую, и уже на третьей минуте Андрей Кузьменко удачно подставил клюшку после мощного броска Никиты Лямкина — гол.

Буквально тут же игроки Милоша Ржиги перехватили инициативу и провели несколько хороших атак, в одной из которых Лукаш Седлак совершил бросок из левого круга вбрасывания и заставил зазвенеть штангу.

Активная игра гостей заставила чешских болельщиков включиться на полную. Собравшийся в центре арены сектор иногда даже умудрялся перекрикивать россиян:

Подобное развитие дел никак не устраивало местную публику, которая тут же начинала скандировать классическое «Россия! Россия!».

И в концовке первого периода это сработало: красивый розыгрыш большинства начал Вячеслав Войнов, продолжил Вадим Шипачев, а завершил Михаил Григоренко — 2:0!

Ярче всех праздновал это взятие ворот Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»:

Григоренко реализовывает большинство!

2

0 pic.twitter.com/EtxZlv0vVY — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

Начало второго периода ошарашило российскую команду голом из ниоткуда: Седлаку сильно помог рикошет от одного из защитников — 2:1. С каждой минутой преимущество чешской сборной лишь увеличивалось. Однажды Сорокин даже растянулся в шпагате и спас команду от неминуемого гола после добивания с пятачка от Андрея Нестрашила.

В это время готовившийся перед матчем флаг России появился за воротами Шимона Грубеца:

Денис Майданов мысленно с нами pic.twitter.com/h3uHH6QpwY — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

Игра продолжала радовать чешских болельщиков обилием опасных моментов у ворот голкипера столичного ЦСКА, и в концовке второй двадцатиминутки точный бросок удался Томашу Филиппи.

Счет стал равным, и у российских хоккеистов начали сдавать нервы — то на своей синей линии упустит шайбу Вадим Шипачев, то схлопочет ненужное удаление Андрей Миронов.

Вскоре наступивший перерыв пришелся как нельзя кстати.

Третий период оказался сверхнапряженным: в течении полутора минут Гинек Зогорна и Игорь Ожиганов обменялись заброшенными шайбами; а у болельщиков на трибунах все никак не получалось запустить волну:

как-то не получается с волной сегодня ( pic.twitter.com/NhKmwA0xf4 — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

В концовке третьего периода за удар коленом был удален Войтех Мозик, но вместо того чтобы попытаться все закончить в основное время, три игрока ударного звена сборной России ковырялись у своих ворот в попытках противостоять одному-единственному чеху, контролировавшему шайбу.

Уже в овертайме чехи снова остались в меньшинстве: за удар соперника клюшкой удалился Дмитрий Яшкин. Алексей Кудашов взял тайм-аут, чтобы решить все вопросы в течение двух следующих минут, но чехи снова выстояли.

А в серии буллитов победу сборной России принес точный бросок Владимира Ткачева — 4:3.

После матча в микст-зоне Михаил Григоренко рассказал об усталости, неудачном втором периоде и завтрашней игре против сборной Финляндии на большом стадионе:

Полное интервью Михаила Григоренко pic.twitter.com/z540IYlgLQ — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) December 14, 2019

Итоговый результат сохранил российской команде теоретические шансы на победу в домашнем этапе Евротура. Таблица на данный момент выглядит так:

1. Финляндия — 4 очка

2. Чехия — 3

3. Швеция — 3

4. Россия — 2