Новогодний переполох: в UFC утвердили бои Хабиба и Конора

Официально! Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернется в клетку 18 апреля.

Именно в этот день на бруклинской «Barclay Arena» на UFC 249 Орел встретится с Тони Фергюсоном. До этого поединок пытались организовать четыре раза, и в каждом случае противостояние срывалось из-за непредвиденных обстоятельств. В декабре 2015 года помешала травмы Хабиба, в апреле 2016-го повреждение получил уже Эль-Кукуй. Спустя год Нурмагомедов был госпитализирован после экстремальной весогонки, тогда как в апреле 2018 года Фергюсон споткнулся о телевизионный кабель и порвал крестообразные связки.

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И пока фанаты нарекали дуэль двух великих легковесов «проклятой», президент UFC Дана Уайт решился на пятую попытку: промоушен подтвердил проведение долгожданного боя в Instagram.

Также 14 декабря был анонсирован организацией и главный поединок первого номерного ивента 2020 года.

На UFC 246 спустя полтора года простоя в октагон вернется Конор Макгрегор, противостоять которому будет прославленный ветеран смешанных единоборств Дональд «Ковбой» Серроне.

Что интересно, к поединку Макгрегор — Серроне промоушен даже подготовил шикарный постер.

Первое противостояние, безусловно, приводит фанатов ММА в восторг. Бойцы вычистили дивизион, идут на великолепных сериях из 12 побед подряд в UFC. Не забываем о вышеперечисленных случаях отмены боя, что делает ожидание 18 апреля еще томительнее, и позицию многих экспертов, которые при каждом удобном случае ставят под сомнение величие россиянина. Как никак, Орел еще не подрался с Эль-Кукуем, являющимся, однозначно, главной опасностью в легком весе.

«Я всегда свои шансы оцениваю выше, чем у соперников. Не могу же я подходить к бою, будучи неуверенным. Думаю, я намного лучше Фергюсона в борьбе, намного лучше физически, крепче него и еще не проигрывал, в отличие от него. Также я еще не падал на канвас, как Тони… У него, по-моему, семь нокдаунов в UFC, он очень много падает от ударов. А бить я умею, и его буду бить особенно сильно.

Он тоже идет на хорошей победной серии, с 2012-го года не проигрывал. Соперник очень хороший. Вообще за всю историю UFC никогда не встречались два бойца, у которых было бы по 12 побед подряд, так что это будет большое историческое событие, и как к сопернику я к нему отношусь очень ответственно», — цитировал ТАСС российского чемпиона, готового в январе начать «сто дней тяжелых тренировок» к главному поединку 2020 года.

Однако если выбор соперников для супербоя за титул очевиден, то по второму противостоянию есть вопросы. Безусловно, Ковбой — легенда спорта и автор сразу нескольких умопомрачительных рекордов UFC (например, по числу побед (23), по количеству досрочных побед (16), по числу бонусов за яркий бой (18) и по числу нокдаунов соперников (20)). Вот только сложно назвать американца достойной оппозицией Макгрегору на пути к реваншу с Хабибом.

Ведь именно на эти перспективы намекал Уайт в одном из своих последних интервью: победа Конора и Хабиба дадут зеленый свет второму бою заклятых врагов. Однако на роль последнего рубежа для Печально известного куда достойнее подходили Дастин Порье и Джастин Гэджи, а не проигравший два своих последних поединка Серроне.

«Если не ошибаюсь, Ковбой проиграл последние семь или восемь боев из десяти последних... И тот тоже почти четвертый год ничего не выигрывает. Так скажем, вторая лига, и кто там победит — мне все равно.

Но удивляют слова Уайта: кто будет драться — решаю я, так что Конору, прежде всего, надо гонять вес в 70 кг, и, чтобы за пояс подраться, набрать победную серию в десять боев. Тогда мы подумаем о реванше, а пока он побеждает второсортных бойцов, которые из десяти семь поединков проигрывают, и дерется в 77 кг, реванша не будет», — раскритиковал позицию промоушена Хабиб, намекая на нежелание играть по сценарию UFC.

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Так или иначе, все эти предположения находятся «на бумаге»: очевидно, что российской и ирландской звездам сначала необходимо пройти своих оппонентов, а потом уже и поднимать подобные разговоры.

Глядишь, поймает ударом Серроне вернувшегося в ММА Конора или не углядит Хабиб за болевым/удушающим приемом изворотливого Фергюсона… И тогда игра перейдет в руки совсем других спортсменов, а лоск великого соперничества угаснет под напором новых имен.