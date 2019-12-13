Огромное преимущество Бе: Логинов стал вторым в гонке преследования

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки! До скорых встреч!
А вот такие результаты показали наши биатлонисты.
25. Малышко +2:35,7 (2); 34. Гараничев +3:53,6 (3); 38. Поршнев +3:59,2 (2).
А вот и первые слова вице-чемпиона Логинова:
«На рубеж старался заходить в своем режиме, сделал 4 нуля — очень рад. Но Йоханнес Бе намного сильнее, он может задать такой темп, что у нас нет шансов его поддержать», — сказал он.
Просто прекрасную гонку провел Бе, уходил он с большим отрывом, да и ход показал отличный, не промазал ни разу. Но и наш Логинов хорош, чистая стрельба, да и ход тоже не подкачал. Кстати, этот подиум стал десятым в карьере российского биатлониста.
Третьем приходит француз Жаклин. А вот Елисеев опустился еще, всего лишь 11-й он.
ВТОРЫМ ПРИХОДИТ ЛОГИНОВ! СЕРЕБРО У РОССИИ!
А Бе финиширует! Все, упрочил он свое лидерство, конечно.
А Елисеев уже седьмой. Но подустал он сегодня, хотя начал просто прекрасно.
У Йоханесса преимущество почти минута, Логинов идет вторым и идет очень хорошо, серебро почти что гарантировано. А вот за третье место разворачивается очень жаркая борьба!
Логинов стреляет чисто! А вот Хойфер мажет дважды, Елисеев единожды. Фак, который ворвался на третье место, отстает от него на 16 секунд.
А Бе спокойной приходит на последний огневой рубеж. У него отрыв от преследователей больше сорока секунд. Стреляет чисто. Победитель теперь уже определен точно.
О Бе уже не говорим, а вот тройка преследователей, которая борется за медали — Хойфер, Логинов и Елисеев.
Бе в гордом одиночестве приходит на третий огневой рубеж. Из положения стоя норвежец вновь стреляет четко, чисто и с ним, думаю, все ясно — победитель. Логинов — чисто, Елисеев — чисто! Хойфер тоже без промахов, а вот Тарьей промахивается единожды.
А пока прочным квартетом идут Тарьей Бе, Хойфер и Логинов с Елисеевым, Фуркад идет 15-м.
Очень уж уверенно идут Логинов и Елисеев, хороши они сегодня. Но Йоханесс слишком хорош, как обычно, впрочем.
Очень уж уверен Бе, а вот Малышко и Поршнев пока показывают не самые лучшие результаты ходом. На втором огневом рубеже Йоханесс вновь чисто и уверенно стреляет. Кажется, не оставляет он шансов противникам. Логинов и Елисеев стреляют тоже чисто! Просто отлично, сохраняем шансы на медали. А Фуркад, который пока не показывает хорошего результата, промахивается.
Пропускает Логинов вперед второго Бе и Хойфера, четвертый он сейчас... Елисеев все еще пятый.
Бе в в одиночестве приходит на «лежку», стреляет чисто. Дестье промахивается единожды, а вот Логинов и Елисеев чисто и отыгрывают одно место. Вторым идет Логинов, пятый — Елисеев.
Логинов пока держится на третьей позиции, Елисеев иде пятым. Пока не сильно поменялся стартовый расклад, Бе идет в лидерах очень уверенно.
Все российские биатлонисты ушли на дистанцию. А Матвей Елисеев уже потерял свою четвертую позицию.
Началась гонка! Есть у нашей страны очень хорошие шансы на медали! Йоханнес Бе стартует первым.
Стартовый лист гонки преследования. У Логинова и Елиссева прекрасные позиции для атаки. Латыпов сегодня отдыхает. 1. Йоханнес Бе; 2. Симон Дестье +7,81; 3. Александр Логинов +14,6; 4. Матвей Елисеев +20,6.
Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Евгений Гараничев. Всего в гонке принимают участие 60 спортсменов.
Гонка стартует в 16.55 по московскому времени.
Добрый день! В австрийском Хохфильцене в рамках Кубка мира по биатлону начинается мужская гонка преследования 12,5 км.