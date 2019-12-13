Огромное преимущество Бе: Логинов стал вторым в гонке преследования

Очень уж уверен Бе, а вот Малышко и Поршнев пока показывают не самые лучшие результаты ходом. На втором огневом рубеже Йоханесс вновь чисто и уверенно стреляет. Кажется, не оставляет он шансов противникам. Логинов и Елисеев стреляют тоже чисто! Просто отлично, сохраняем шансы на медали. А Фуркад, который пока не показывает хорошего результата, промахивается.