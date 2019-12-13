«Буду бить особенно сильно»: Хабиб о Фергюсоне и Коноре

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз поделился мнением относительно долгожданного поединка с Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк.

История этого противостояния двух великих легковесов достойна голливудского блокбастера.

Спортсмены уже четыре (!) раза готовились сойтись в клетке, и все четыре раза этот бой срывался под напором непредвиденных обстоятельств: дважды из-за проблем со здоровьем Тони, еще столько же — из-за травмы и весогонки Орла.

Реклама

В последний раз отмена поединка случилась в апреле 2018 года: Эль Кукуй меньше чем за неделю до боя споткнулся о телевизионный провод и порвал связку. На замену мог выйти чемпион-полулегковес Макс Холлоуэй, но в итоге из-за неготовности гавайца сделать вес россиянин успешно добыл титул во встрече с Элом Яквинтой.

«Я всегда свои шансы оцениваю выше, чем у соперников. Не могу же я подходить к бою, будучи неуверенным. Думаю, я намного лучше Фергюсона в борьбе, намного лучше физически, крепче него и еще не проигрывал, в отличие от него. Также я еще не падал на канвас, как Тони… У него, по-моему, семь нокдаунов в UFC, он очень много падает от ударов. А бить я умею, и его буду бить особенно сильно.

Он тоже идет на хорошей победной серии, с 2012-го года не проигрывал. Соперник очень хороший. Вообще за всю историю UFC никогда не встречались два бойца, у которых было бы по 12 побед подряд, так что это будет большое историческое событие, и как к сопернику я к нему отношусь очень ответственно»,

— цитирует ТАСС российского чемпиона, добавившего, что в январе он начнет «сто дней тяжелых тренировок» к главному поединку 2020 года.

Не мог Хабиб не высказаться и о поединке Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Ведь, по словам президента UFC Даны Уайта, Печально известному предоставят реванш с Нурмагомедовым в случае победы над Ковбоем.

«Если не ошибаюсь, Серроне проиграл последние семь или восемь боев из десяти последних... И тот тоже почти четвертый год ничего не выигрывает. Это, так скажем, вторая лига, и кто там победит — мне все равно. Но удивляют слова Уайта:

кто будет драться — решаю я, так что Конору, прежде всего, надо гонять вес в 70 кг, и, чтобы за пояс подраться, набрать победную серию в десять боев. Тогда мы подумаем о реванше, а пока он побеждает второсортных бойцов, которые из десяти семь поединков проигрывают, и дерется в 77 кг, реванша не будет»,

— расставил точки над «i» Хабиб, намекая на первую встречу звезд ММА в октагоне.

7 октября 2018 года Нурмагомедов шикарно провел первую защиту титула, преподав урок экс-чемпиону легкого и полулегкого дивизионов.

В четвертом раунде Конор постучал в знак сдачи под прессом идеального болевого приема, тогда как Орел на эмоциях выпрыгнул из клетки на команду Конора. Те беспорядки в Лас-Вегасе вошли в историю спорта как одна из самых громких потасовок в истории спорта, а сам Хабиб был отстранен от боев на девять месяцев.

Срок наказания истек быстро: уже 7 сентября 2019-го россиянин довел свой рекорд до 28-0. На UFC 242 в Абу-Даби он в тяжелейшем поединке задушил Дастина Порье из США.

К слову, следующим соперником мог стать зазывающий Орла на ринг непобежденный боксер Флойд Мейвезер, который сулил Хабибу баснословный гонорар. Однако не срослось. На данный момент октагон остается приоритетной целью для бойца смешанных единоборств.

«Я подписал контракт на бой 18 апреля, так что ни о боксе, ни о Мейвезере пока не думаю. У меня очень серьезный соперник и нужно будет пройти это испытание... Бокс — вид спорта Флойда, он им занимается всю жизнь и он лучший в этом деле на данный момент. 50 боев и 50 побед — с ним будет очень тяжело», — признает силу оппонента Хабиб.

Напоследок россиянин порассуждал об уходе из спорта.

«Я знаю лишь, что это не за горами и что это время достаточно близко. Пока я не хочу думать о будущем, еще надо дожить до апреля, выйти в восьмиугольник и выиграть. Не люблю далеко заглядывать — сейчас у нас есть очень серьезный оппонент. После этого мы аккуратно сядем и подумаем, что дальше и остался ли вообще смысл драться. Да, смысл всегда будет — деньги, но надо ли мне это будет вообще? Сейчас я чувствую себя хорошо, мне 31 год. Хороший возраст для спорта, до пенсии далеко, но она не за горами», — подытожил спортсмен.