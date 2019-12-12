Вторая медаль за день: Логинов взял бронзу

«Сегодня состояние было неплохое, при удачной стрельбе мог побороться за медали. Но по ходу гонки я был больше рад, что мог держать скорость. В один момент слишком поторопился, поэтому и промахнулся. Надеюсь, завтра не допущу таких детских ошибок на рубежах. Поздравляю Логинова и Елисеева», — сказал Дмитрий Малышко.