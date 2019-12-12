онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Вторая медаль за день: Логинов взял бронзу

Бе-младший выиграл спринт в Хохфильцене, Логинов — третий

В австрийском Хохфильцене в рамках Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, вторым финишировал француз Симон Детье, а замкнул тройку лидеров россиянин Александр Логинов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:41

Последний участник пришел к финишу. Итоговое положение:

close
17:40

«Сегодня состояние было неплохое, при удачной стрельбе мог побороться за медали. Но по ходу гонки я был больше рад, что мог держать скорость. В один момент слишком поторопился, поэтому и промахнулся. Надеюсь, завтра не допущу таких детских ошибок на рубежах. Поздравляю Логинова и Елисеева», — сказал Дмитрий Малышко.

17:37

Что ж, медаль Логинова, которой уже ничего не угрожает, станет для России уже второй за сегодня — несколькими часами ранее Светлана Миронова взяла бронзу в женском спринте. Хороший день.

17:34

«Гонка была для меня сложной. Я выглядел уверенным? Так и было, но о победе заранее было говорить преждевременно», — сказал Йоханнес Бе в микст-зоне.

17:31

Малышко приходит к финишу. Больше минуты проиграл.

17:30

Шикарный Детье. Начало сезона у него получилось.

17:27

Детье, к сожалению, опережает Логинова и отправляет его на третье место. Елисеев — с деревянной медалью.

17:25

Очень грустный Мартен Фуркад приходит к финишу. Можно его понять, но виноват сам.

close
17:23

У Малышко два промаха на стойке. До свидания.

17:22

Ого! Лукас Хофер в двух десятых от Елисеева финишировал. Какую крутую скорость набрал, но увы.

17:20

Симон Детье, кажется, последний, кто может вклиниться в пьедестал. Один промах у него на стойке и не самый лучший ход, но в семи секундах от Логинова.

17:18

А Бе-младший уже празднует победу. Никто его не подвинет.

close
17:16

Два промаха у француза на втором рубеже! Вот это да! Какие шансы у России на двойной пьедестал!

17:15

Проблемы у Фуркада — отстает более чем на 15 секунд. Ему нельзя мазать и надо помнить, что Бе последний круг прошел очень сильно.

17:14

Ветле Кристиансен вычеркивает себя из гонки — два промаха на стойке.

17:12

Дмитрий Малышко чисто отстрелялся на лежке!

17:11

Пытается вклиниться в борьбу еще и Эмильен Жаклен, но, кажется, тоже без шансов.

17:08

Долго прицеливался Фуркад, но ушел чистым с лежки! Чуть выигрывает у Логинова, но проигрывает существенно Бе-младшему.

17:07

Поршнев идет 15-м после второго рубежа. Не так уж и плохо.

17:06

Вот это драма! Бе-старший с двумя штрафными кругами не только нагнал Елисеева на последнем километре, но и перегнал. Однако Матвей в итоге финишировал третьим, а норвежец — четвертым. Практически гарантирован нам сегодня пьедестал.

17:04

«Могу сказать точно, что получилось держать нужную скорость дольше, чем на первом этапе. Естественно, не мой ход, но это важно для меня. Думаю, гонка в целом получилась. Здесь сложная дистанция — повезло, что ветра во время стрельбы не было», — резюмирует спринт Александр Логинов.

17:03

Эх, у Поршнева один промах на стойке. Бежит на штрафной круг с 13-м результатом.

17:02

А вот — потрясающая стрельба от Логинова. Повод порадоваться сегодня.

17:00

Лидер Кубка мира Мартен Фуркад убегает на дистанцию!

16:59

«Начал комфортно, не знаю, почему промазал лежа. Все хорошо было. Сам ошибся, хотел быстро отстреляться, здесь большая высота и сильно колошматит», — говорит проваливший сегодняшнюю гонку Латыпов.

16:57

Итак, Логинов вторым подходит к финишу с отставанием более 14 секунд от Бе. С третьим результатом пока бежит Елисеев, но ходом он заметно проигрывает.

16:56

Елисеев точно работает на втором рубеже!

16:55

А вот Бе-старший, судя по всему, пролетает сегодня мимо медалей. Два промаха на стойке.

16:55

С огромным гандикапом приходит к финишу Бе, но не так уж и далеко Логинов, а Фуркад и вовсе пока не стартовал.

16:54

Хорошая стрельба от Поршнева — пять из пяти на первом рубеже.

16:52

Зато Тарьей Бе в гонку вошел очень мощно. Ноль промахов и идет со вторым результатом.

16:50

Поршнев очень скромный ход взял на старте. С 15-м временем идет.

16:48

Логинов — пять из пяти на стойке! Вторым идет!

16:46

У Бе один промах — уходит на штрафной круг, но лидером он останется. Гараничев дважды смазал.

16:45

Пока лучшую скорость из наших показывает Елисеев, но Бе впереди более чем на 20 секунд.

16:44

Никита Поршнев уходит на дистанцию!

16:43

Латыпов дважды махнул на втором рубеже. Пролетает мимо пьедестала.

16:41

Ох, опытный Эрик Лессер самоликвидировался из борьбы за медали, допустив три промаха на стойке.

16:40

Матвей Елисеев уходит на дистанцию!

16:39

Логинов с третьим результатом подошел к стрельбищу и, хоть и с долгой подготовкой, но выбил пять из пяти! Более 17 секунд проигрывает Бе.

16:37

Бе блестяще и с огромным преимуществом чисто отстрелялся на лежке. Что с ним поделаешь?!

16:37

С одним промахом Гараничев уходит с первого рубежа. А ведь хорошо он лежа стреляет...

16:36

Себастиан Самуэльссон и Эрленд Бьонтегорд прекрасно отстрелялись — пять из пяти. Наши ребята по дистанции больше 20 секунд уступают лидирующему Бе.

16:33

Латыпов тяжело подошел к первому рубежу, долго готовился, но промахнулся первым выстрелом.

16:30

Александр Логинов на старте!

16:29

Евгений Гараничев начинает гонку! За ним — Йоханнес Кюн и Йоханнес Бе.

16:29

Неплохую скорость взял Латыпов. В одной секунде от времени лидера идет.

16:26

Латыпов ушел на дистанцию!

16:26

Фаворитом сезона остается Йоханнес Бе. Для него каждая гонка сейчас важна, поскольку январские этапы он совсем наверняка пропустит по личным обстоятельствам. В последний раз выигрывал общий зачет, пропустив часть сезона, Уле Бьерндален. Неплохой ориентир у норвежца.

16:23

После двух стартов в этом сезоне пока лидирует француз Мартен Фуркад. Неплохие результаты показывает Матвей Елисеев, завоевавший одну бронзу. В эстафете Россия осталась вне тройки.

16:20

Гонка стартовала! Поехали!

16:15

Сегодня также состоялся женский спринт. Победу одержала Доротея Вирер, второй стала Ингрид Ландмарк Тандреволд, а замкнула тройку лидеров россиянка Светлана Миронова. Долгожданная медаль наших девушек.

16:10

Россию в сегодняшнем спринте представят Эдуард Латыпов (9-й стартовый номер), Евгений Гараничев (15-й), Александр Логинов (20-й), Матвей Елисеев (37-й), Никита Поршнев (48-й), Дмитрий Малышко (87-й).

16:05

Сама гонка начнется в 16.20 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.