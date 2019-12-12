Вторая медаль за день: Логинов взял бронзу

Последний участник пришел к финишу. Итоговое положение:
«Сегодня состояние было неплохое, при удачной стрельбе мог побороться за медали. Но по ходу гонки я был больше рад, что мог держать скорость. В один момент слишком поторопился, поэтому и промахнулся. Надеюсь, завтра не допущу таких детских ошибок на рубежах. Поздравляю Логинова и Елисеева», — сказал Дмитрий Малышко.
Что ж, медаль Логинова, которой уже ничего не угрожает, станет для России уже второй за сегодня — несколькими часами ранее Светлана Миронова взяла бронзу в женском спринте. Хороший день.
«Гонка была для меня сложной. Я выглядел уверенным? Так и было, но о победе заранее было говорить преждевременно», — сказал Йоханнес Бе в микст-зоне.
Малышко приходит к финишу. Больше минуты проиграл.
Шикарный Детье. Начало сезона у него получилось.
Детье, к сожалению, опережает Логинова и отправляет его на третье место. Елисеев — с деревянной медалью.
Очень грустный Мартен Фуркад приходит к финишу. Можно его понять, но виноват сам.
У Малышко два промаха на стойке. До свидания.
Ого! Лукас Хофер в двух десятых от Елисеева финишировал. Какую крутую скорость набрал, но увы.
Симон Детье, кажется, последний, кто может вклиниться в пьедестал. Один промах у него на стойке и не самый лучший ход, но в семи секундах от Логинова.
А Бе-младший уже празднует победу. Никто его не подвинет.
Два промаха у француза на втором рубеже! Вот это да! Какие шансы у России на двойной пьедестал!
Проблемы у Фуркада — отстает более чем на 15 секунд. Ему нельзя мазать и надо помнить, что Бе последний круг прошел очень сильно.
Ветле Кристиансен вычеркивает себя из гонки — два промаха на стойке.
Дмитрий Малышко чисто отстрелялся на лежке!
Пытается вклиниться в борьбу еще и Эмильен Жаклен, но, кажется, тоже без шансов.
Долго прицеливался Фуркад, но ушел чистым с лежки! Чуть выигрывает у Логинова, но проигрывает существенно Бе-младшему.
Поршнев идет 15-м после второго рубежа. Не так уж и плохо.
Вот это драма! Бе-старший с двумя штрафными кругами не только нагнал Елисеева на последнем километре, но и перегнал. Однако Матвей в итоге финишировал третьим, а норвежец — четвертым. Практически гарантирован нам сегодня пьедестал.
«Могу сказать точно, что получилось держать нужную скорость дольше, чем на первом этапе. Естественно, не мой ход, но это важно для меня. Думаю, гонка в целом получилась. Здесь сложная дистанция — повезло, что ветра во время стрельбы не было», — резюмирует спринт Александр Логинов.
Эх, у Поршнева один промах на стойке. Бежит на штрафной круг с 13-м результатом.
А вот — потрясающая стрельба от Логинова. Повод порадоваться сегодня.
Лидер Кубка мира Мартен Фуркад убегает на дистанцию!
«Начал комфортно, не знаю, почему промазал лежа. Все хорошо было. Сам ошибся, хотел быстро отстреляться, здесь большая высота и сильно колошматит», — говорит проваливший сегодняшнюю гонку Латыпов.
Итак, Логинов вторым подходит к финишу с отставанием более 14 секунд от Бе. С третьим результатом пока бежит Елисеев, но ходом он заметно проигрывает.
Елисеев точно работает на втором рубеже!
А вот Бе-старший, судя по всему, пролетает сегодня мимо медалей. Два промаха на стойке.
С огромным гандикапом приходит к финишу Бе, но не так уж и далеко Логинов, а Фуркад и вовсе пока не стартовал.
Хорошая стрельба от Поршнева — пять из пяти на первом рубеже.
Зато Тарьей Бе в гонку вошел очень мощно. Ноль промахов и идет со вторым результатом.
Поршнев очень скромный ход взял на старте. С 15-м временем идет.
Логинов — пять из пяти на стойке! Вторым идет!
У Бе один промах — уходит на штрафной круг, но лидером он останется. Гараничев дважды смазал.
Пока лучшую скорость из наших показывает Елисеев, но Бе впереди более чем на 20 секунд.
Никита Поршнев уходит на дистанцию!
Латыпов дважды махнул на втором рубеже. Пролетает мимо пьедестала.
Ох, опытный Эрик Лессер самоликвидировался из борьбы за медали, допустив три промаха на стойке.
Матвей Елисеев уходит на дистанцию!
Логинов с третьим результатом подошел к стрельбищу и, хоть и с долгой подготовкой, но выбил пять из пяти! Более 17 секунд проигрывает Бе.
Бе блестяще и с огромным преимуществом чисто отстрелялся на лежке. Что с ним поделаешь?!
С одним промахом Гараничев уходит с первого рубежа. А ведь хорошо он лежа стреляет...
Себастиан Самуэльссон и Эрленд Бьонтегорд прекрасно отстрелялись — пять из пяти. Наши ребята по дистанции больше 20 секунд уступают лидирующему Бе.
Латыпов тяжело подошел к первому рубежу, долго готовился, но промахнулся первым выстрелом.
Александр Логинов на старте!
Евгений Гараничев начинает гонку! За ним — Йоханнес Кюн и Йоханнес Бе.
Неплохую скорость взял Латыпов. В одной секунде от времени лидера идет.
Латыпов ушел на дистанцию!
Фаворитом сезона остается Йоханнес Бе. Для него каждая гонка сейчас важна, поскольку январские этапы он совсем наверняка пропустит по личным обстоятельствам. В последний раз выигрывал общий зачет, пропустив часть сезона, Уле Бьерндален. Неплохой ориентир у норвежца.
После двух стартов в этом сезоне пока лидирует француз Мартен Фуркад. Неплохие результаты показывает Матвей Елисеев, завоевавший одну бронзу. В эстафете Россия осталась вне тройки.
Гонка стартовала! Поехали!
Сегодня также состоялся женский спринт. Победу одержала Доротея Вирер, второй стала Ингрид Ландмарк Тандреволд, а замкнула тройку лидеров россиянка Светлана Миронова. Долгожданная медаль наших девушек.
Россию в сегодняшнем спринте представят Эдуард Латыпов (9-й стартовый номер), Евгений Гараничев (15-й), Александр Логинов (20-й), Матвей Елисеев (37-й), Никита Поршнев (48-й), Дмитрий Малышко (87-й).
Сама гонка начнется в 16.20 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.