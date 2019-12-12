Зажечь вопреки санкциям: Миронова сражается за медаль. LIVE

Резцова точна на стойке! Десятой убегает с рубежа! +24,5 от Вирер!
С 12-м результатом дебютирует в этом году в Кубке мира украинка Алена Пидгрушная. И это с промахом!
Уже нет сомнений, что Светлана Миронова будет третьей!
Один промах у Кристины Резцовой. Она очень неплохо идет ходом. Промахнулась, стрелявшая стойку украинка Алена Пидгрушная. А могла бы побороться с Мироновой.
Воронина и на стойке мажет один раз, а бежит медленно.
Тамара Воронина на первом рубеже идет 43-й с одним промахом.
Кристина Резцова последней из россиянок ушла на дистанцию.
Итак, на финише Паулина Фиалкова! 2,5 секунды проигрывала на последней отсечке перед финишем. И все же не хватает сил словачке — она четвертая! Миронова близка к медали!
4 секунды осталось от перевеса Мироновой...
Проигрывает Фиалкова Мироновой на отметке 6,1 км! Немного сократила отставание, но совсем чуть-чуть!
Чисто два рубежа проводит словачка Паулина Фиалкова! Пока что уступает Мироновой немного. Но это кандидат на то, чтобы сдвинуть нашу спортсменку с пьедестала.
Тандревольд показывает второе время, отстав от Вирер на 5,9 секунды!
Вирер финишировала! 18,9 секунды выиграла у Мироновой!
Круг жизни выдает после второй стрельбы Тандревольд! Она бежала хуже Мироновой, но сейчас уже опережает ее на 10 секунд! Да, не промахнись Света, она была бы выше, но прямо сейчас ноги норвежки работают лучше.
Тамара Воронина ушла на дистанцию гонки.
Вирер сегодня опередит Миронову — 14 секунд уже везет ей итальянка.
Мяккарайнен на стойке и мажет первым же выстрелом, а потом еще разок.Финка из борьбы за победу выбывает.
Светлана Миронова финишировала с первым на данный момент результатом. И лучше Харватовой прошла последний отрезок!
Ханна Оберг допускает промах на стойке — это мимо медали.
Норвежка Ингрид Тандревольд чисто стреляет оба раза и вклинивается между Вирер и Мироновой.
Доротея Вирер чисто отстрелялась на стойке и выигрывает 5,4 секунды у Мироновой! Все решит последний круг.
Отстрелялась на лежке финка Кайса Мяккарайнен. +0,8 от Мироновой!
Миронова лидирует после второго рубежа с отрывом в 8,5 секунд!
Светлана Миронова работает стойку: ай-яй-яй! Последним выстрелом промахнулась! Но все равно будет за медали бороться!
Лариса Куклина сразу же допускает три промаха тремя первыми выстрелами...
Первая стрельба шведки Ханны Оберг, которая закрывает все мишени, но Мироновой проигрывает 2,7 секунды.
Миронова приближается ко второму рубежу лидером. Там у Ройселланд промах, кстати, на стойке.
Доротея Вирер стреляет как пулемет на лежке, но промахивается один раз.
Вот как на данный момент выглядят результаты на финише.
Миронова с третьим результатом подошла к первому огневому рубежу, отстрелялась чисто и ушла лидером!
На дистанцию спринтерской гонки в Хохфильцене ушла третья россиянка — Лариса Куклина.
Юрлова-Перхт на втором рубеже! Долго выцеливала из-за порыва ветра, но в итоге два промаха допустила. Очень жаль.
Миронова с пятым результатом разгоняется!
Первая стрельба здорово разогнавшейся норвежки Марте Ульсбю Ройселланд. С одним промахом работает. Ну а на старт гонки вышла итальянка Доротея Вирер.
Юрлова набирает ход на отметке 3,9 км! Уже в лидеры вышла!
Люция Харватова точна на втором рубеже, и, несмотря на промах на первой стрельбе, почти ничего не проигрывает Семеренко!
Первый рубеж одной из фавориток гонки, норвежки Тириль Экхофф. Чистая стрельба до последнего выстрела, но он уходит мимо, а спортсменка — на штрафной круг, из-за чего не будет лидером сейчас.
Валентина Семеренко уже на стойке. Украинка работает без промахов снова!
Светлана Миронова второй из россиянок на старте гонки.
Екатерина Юрлова-Перхт на первом рубеже! Чисто и быстро работает россиянка, хотя один выстрел закрылся с габаритом. Уходит с рубежа второй после Семеренко (+3,6).
Выступающая дома австрийка Лиза Хаузер точна на рубеже.
Юрлова не спешит на старте. Разгоняется на 9 секунд медленнее Харватовой.
Первая стрельба Валентины Семеренко — украинка точна на рубеже, задавая ориентир соперницам.
Стартовала Екатерина Юрлова-Перхт!
Пока Люция Харватова из Чехии разгоняется быстрее всех.
Стартуют спортсменки, скоро появятся первые результаты на отсечке 1,1 км, а также скоро в гонку уйдет Екатерина Юрлова-Перхт.
Валентина Семеренко ушла в гонку. Старт дан!
Очень сильный ветер сегодня. Посмотрим, как это повлияет на результаты гонки.
Первой из россиянок на трассу уйдет Екатерина Юрлова-Перхт — под 12-м номером, затем — Светлана Миронова (31), Лариса Куклина (43), Тамара Воронина (78) и Кристина Резцова (100).
Сама гонка начнется в 13.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женского спринта на 7,5 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.