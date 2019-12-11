«Не собираюсь лезть во власть»: Ласицкене ответила Минспорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в эмоциональной и жесткой форме обратилась к руководству отечественного спорта после того, как Россия получила четырехлетний запрет на участие в Олимпиадах и чемпионатах мира — такими оказались последствия допингового скандала. По словам легкоатлетки, спортивные власти бездействовали в данной ситуации, из-за чего спортсмены поплатились участием в крупнейших соревнованиях.

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В открытом письме Ласицкене задает множество вопросов, включая следующие:

кто понес наказание за произошедшее со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) четыре года назад, когда ее отстранили, обвинив спортсменов в систематическом приеме допинга, почему власти не защитили многих невиновных атлетов от пропуска соревнований и какие конкретно действия предпринимали Минспорта и ОКР для разрешения вопроса?

Помимо прочего, она уточнила, что некоторые российские легкоатлеты до сих пор употребляют допинг, несмотря на претворение в жизнь государственной антидопинговой программы.

«Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?» — говорится в письме Ласицкене, которое опубликовал «Чемпионат.com».

Уже бывший глава российской легкой атлетики Дмитрий Шляхтин был отстранен от работы в ноябре, когда ведущий прыгун в высоту Данил Лысенко получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а его оправдательные документы, как считают во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), были сфальсифицированы руководством ВФЛА. Незадолго до этого Ласицкене вступила в открытую перепалку со Шляхтиным в прессе и написала министру спорта России Павлу Колобкову и главе ОКР Станиславу Позднякову письмо, в котором говорилось, что Шляхтин должен покинуть занимаемую должность.

«Вы не сказали ни слова, когда Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне — нет», — возмутилась легкоатлетка.

«Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел.

Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернет мне потерянное?» — задалась Ласицкене риторическим вопросом.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентство (WADA) единогласно одобрил рекомендации своего комитета по соответствию о санкциях в отношении России после того, как были раскрыты манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Как итог, Россия четыре года не сможет принимать чемпионаты мира и Олимпиады и подавать заявки на их проведение. А отечественные спортсмены, не замешанные в допинговых нарушениях, будут вынуждены выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, то есть без российской символики.

«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у Международной ассоциации лекгоатлетических федераций (ИААФ) настроение допустить меня до соревнований», — считает Ласицкене.

12 декабря состоится ежегодная конференция ВФЛА, на которой делегаты отчитаются о деятельности организации в 2019-м и утвердят бюджет на следующий год. Ласицкене затронула и эту тему — по ее словам, действующий состав президиума не годится для того, чтобы решать будущее организации.

«Вам правда кажется, что нынешний президиум ВФЛА имеет право решать судьбу федерации на 2020 год? Мы заживем по-новому благодаря людям, которые последние годы безропотно соглашались со всеми решениями изгнанного руководителя?» — вопрошает спортсменка.

И, что любопытно, ответ на этот вопрос последовал очень быстро. Министр спорта Колобков публично предложил Ласицкене лично принять участие в формировании руководящих органов федерации. Он подчеркнул, что понимает обеспокоенность спортсменки, и заверил, что все шаги для ее допуска на соревнования будут предприняты. Однако саму Ласицкене предложение Колобкова не заинтересовало. Более того, двукратная чемпионка Европы посчитала идею чиновника не самой здравой, учитывая ее занятость в спорте.

«По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я «чистая», и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть, я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях именно для развития легкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов», — сказала Ласицкене в беседе с ТАСС.

Действительность такова, что Ласицкене, как и некоторые другие «чистые» атлеты, пока не имеет возможность даже подать заявку на нейтральный статус.

И до окончания разбирательства WADA с ситуацией в российском спорте еще далеко: в ближайшее время комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться ужесточения санкций против отечественных спортсменов. Иными словами, иностранные атлеты хотят полного исключения россиян из состава участников соревнований.

Российская сторона также намерена обратиться в CAS с апелляцией на решение WADA. Это значит, что четырехлетний бан (а значит, и открытие подачи заявок на нейтральный статус) для спортсменов начнется не с момента вынесения приговора, а только тогда, когда будет рассмотрена апелляция. Как показывает опыт, иногда это может тянуться месяцами.