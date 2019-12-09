«Санкции могут ужесточить и смягчить»: что будет с российским футболом

После решения, вынесенного 9 декабря исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA), волнительной стала ситуация с футболом. Сможет ли сборная России принять участие в чемпионате Европы? Пройдут ли матчи, как и планировалось, в Санкт-Петербурге, который примет три игры групповой стадии и один четвертьфинал? Что будет с чемпионатом мира 2022 года в Катаре, куда, правда, национальной команде еще нужно отобраться?

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«Решения, касающегося именно сборной России по футболу, нет. Есть общие санкции, касающиеся отечественных атлетов, которые могут быть допущены до соревнований… Здесь стоит учесть несколько пунктов, — рассказал «Газете.Ru» почетный президент Российского футбольного союза (РФС), Вячеслав Колосков.

— Во-первых, Спортивный арбитражный суд (CAS) может как ужесточить, так и смягчить наказание, например, сделав исключение для командных видов спорта. Во-вторых, Международная федерация футбола (ФИФА) имеет право сказать свое веское слово. А сейчас что-то обсуждать преждевременно».

Бывший президент РФС и многолетний член ФИФА и УЕФА сказал также, что теперь российским футбольным чиновникам необходимо держать руку на пульсе и работать, чтобы санкции ударили по отечественному футболу максимально мягко.

«Сидеть сложа руки не надо. Уже надо проводить предварительную работу, как это было с тремя матчами Евро-2020 в России. Тогда президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александрера Чеферина пригласили на матч и с ним все обсудили. Рекомендации, как мне кажется, реализуются, наши юристы представят четкие аргументы. Эта работа вкупе с сотрудничеством с ФИФА поможет смягчить риски выступления на мировом первенстве без гимна и флага», — подытожил Колосков.

По регламенту WADA Россия имеет 21 день на то, чтобы обжаловать решение о запрете на проведение международных соревнований в нашей стране, а также на участие спортсменов в состязаниях под российским флагом.

Впрочем, в случае футбола стоит сначала дождаться решений международных федераций этого вида спорта.

В УЕФА сразу же, еще до официального решения WADA, подчеркнули, что Санкт-Петербург не будет лишен ни чемпионата Европы, ни финала Лиги чемпионов, который состоится на домашней арене «Зенита» в 2022 году, а сборная России сыграет в финальной части Евро, естественно, это не повлияет и на флаг с гимном.

«Решение WADA не коснется чемпионата Европы. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира. В этом решении есть моменты, которые, по мнению ряда юристов и меня лично, противоречат хартии МОК», — уже заявил министр спорта России Павел Колобков.

Правда, глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор также высказался на эту тему, подчеркнув, что России еще нужно отобраться на ЧМ-2022.

При этом, по его словам, там она не сможет выступить по своим флагом. Но по правилам ФИФА играть под нейтральным флагом нельзя вовсе, так что судьба национальной команды становится подвешенной.

Правда, Тэйлор также оговорился, что санкции могут коснуться только финальной стадии мундиаля, а вот в отборочном цикле российская сборная будет использовать национальную символику безо всяких проблем.

«Чтобы комментировать и рассуждать на столь важную тему, нужен предметный анализ. Решение принято, но его никто не видел. Решение нужно прочесть, чтобы понять, какие последствия будут, в частности, у российского футбола. Есть некий анализ, который проводили РФС, Министерство спорта и любительского союза. У нас есть какие-то ограничения и сложности в связи с наихудшим сценарием развития событий, — рассказал «Чемпионату» директор РФС по развитию Максим Митрофанов.

— У нас есть здравое ощущение, что российский футбол не имеет отношения к тем вещам, о которых говорит WADA. Наибольший риск — отсутствие сборной России на чемпионате мира в Катаре, но туда нужно еще отобраться».

Одним из самых ярких комментариев в мире футбола отметился экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус, хлестко высказавшийся в собственном Twitter.

«После того как нацистская Германия проиграла войну, МОК тоже ее забанил, и в играх 1948 года немецких спортсменов не было. Но уже в 1952-м приняли решение бан снять, и Германия выступала под своим флагом. Россию банят на три Олимпиады подряд», — написал функционер.

«Кажется, что это какой-то розыгрыш. До сих пор не верится, что такое может быть с нашими спортсменами. Я сам в шоке, что наша сборная в итоге может оказаться без гимна и флага на чемпионате мира. Я даже себе представить это не могу, — рассказал Sport24 бывший футболист сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в национальной команде после ЧМ-2018.

— Надеюсь, что все хорошо будет, что здравый смысл восторжествует. Хотя говорят, шансов мало. Я просто не понимаю, как выходить и играть за сборную без гимна России. Не только футбол попал под горячую руку, но и весь наш спорт».

А среди действующих футболистов высказался капитан московского «Спартака» и основной центральный защитник сборной Георгий Джикия.

«Санкции? Узнал об этом час назад, но, конечно, для любого спортсмена огромная потеря — то, что мы не сможем полноценно представлять страну. Не будет гимна, не будет флага. Но посмотрим, может, что-то изменится», — цитирует игрока «Чемпионат».