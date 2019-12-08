Хаос в биатлоне: как критерии отбора губят Россию

Первый этап Кубка мира по биатлону Эстерсунде стал не самым лучшим для сборной России. В последний день, 8 декабря, женщины провели эстафету – четыре спортсменки должны пробежать по шесть километров.

Состав команды можно было назвать экспериментальным, но бороться за медали биатлонистки вполне могли. Как итог – не самый быстрый ход и вырванное у Австрии пятое место.

Сначала на дистанцию ушла Тамара Воронина – дебютантка Кубка мира. Начала она очень неплохо, держалась в группе лидеров и к первому огневому рубежу – «лежке» — подошла с небольшим отставанием от итальянки Лизы Виттоцци. Однако дальше начались проблемы – Воронина провела на стрельбе слишком много времени, долго прицеливалась, отстала почти на минуту. Это стало решающим фактором — сократить гандикап было почти нереально.

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Надежда на то, что лидирующую группу можно догнать, появилась, когда на второй этап вышла Светлана Миронова. Ее быстрый ход сократил отставание, но сказался на стрельбе – несколько раз биатлонистка мазала и была вынуждена использовать дополнительные патроны, что «сжигало» отвоеванные секунды. Но эстафету Екатерине Юрловой-Перхт она передала с отставанием в 50 секунд, что уже чуть меньше, чем было раньше. Ошибки соперниц могли позволить Екатерине войти в лидирующую группу, но и титулованную спортсменку подвела стрельба.

«Целью моего этапа было приблизиться к лидирующей группе, передо мной была американка и целая группа девчонок, которых удалось почти догнать, но из-за того, что произошла заминка на второй стрельбе, опять получился небольшой просвет между нами.

Рада, что к концу этапа удалось догнать француженку, чтобы Ларисе Куклиной было легче с ней идти. На стрельбище были небольшие порывы, которые при всем спокойствии вносили свои коррективы в гонку», — отметила после своего этапа лидер сборной России.

Куклиной впервые доверили быть финишером, и, можно сказать, что она оправдала доверие. Поняв, что лидирующую группу – Швецию, Швейцарию, Норвегию и Германию – не догнать, россиянка сосредоточилась на борьбе за пятое место.

В упорном сражении она опередила Дуню Здоец из Австрии и принесла команде достаточно важные очки. Правда, отставание от победившей в гонке команде Норвегии было очень большим — +1:37.7.

Сейчас трудно не вспомнить о том, что две сильные российские биатлонистки – Ирина Старых и Екатерина Глазырина – были отправлены на Кубок Международного союза биатлонистов (IBU). В отборе на декабрьские этапы Кубка мира спортсменки завершили соревнования со вторым и третьим результатами соответственно. Казалось, все просто, но в октябре 2019 года Союз биатлонистов России (СБР) принял новые правки в критериях отбора. Старых не прошла предсезонную подготовку и не должна была ехать на Кубок мира, однако изначально была включена тренерским штабом в состав.

Только после общественного резонанса и заседания правления СБР стало известно, Ирина примет участие в Кубке IBU. Примечательно, что место Старых заняла Воронина.

С Глазыриной была немного иная ситуация, она изначально не была включена в состав команды даже на Кубок IBU, что вызвало много вопросов, ведь она предсезонную подготовку прошла, отлучаясь из расположения сборной всего на несколько дней по уважительной причине – смерть отца. Позднее в интервью биатлонистка призналась – ее не допустили из-за двух флажков, пропущенных допинг-тестов. Здесь стоит отметить, что третий пропуск влечет за собой дисквалификацию, в прошлом сезоне именно это произошло с Маргаритой Васильевой. Видимо, СБР решил перестраховаться. Правда, тут же появилась информация от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что второго флажка у спортсменки на самом деле нет.

Не успела история со Старых и Глазыриной улечься, как возник новый конфликт – теперь с Антоном Бабиковым.

Он вошел в состав на первый этап Кубка мира, потому что прошлой весной выиграл Кубок IBU. Хотя спортсмен и не выполнил те самые критерии отбора, в Эстерсунд он прилетел вместе с командой. В Тюмени он по баллам не попал ни в основу, ни в резерв.

Однако на этапе он показал не самые лучшие результаты. В спринте он стал только 41-м, показал 82-ю скорость, что стало самым слабым результатом в команде. На этом тренерский штаб решил, что квота, полученная весной, закончилась, поэтому в Кубке мира Бабиков принимать участия больше не будет. Казалось бы логичным отправить спортсмена на Кубок IBU в компанию Глазыриной и Старых, но биатлонист будет выступать дома, на Кубке страны. При этом в индивидуальной гонке на Кубке мира Бабиков ни разу не промахнулся и финишировал 14-м, заработав важные и солидные очки в общий зачет.

Но в СБР все же решили соблюдать критерии, хотя понятно, что результаты на Кубке мира должны превалировать над внутренними отборочными стартами.