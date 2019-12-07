«Конченый негодяй»: Гинер разнес судейство в России

Центральный матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА, завершившийся со счетом 1:1, обернулся судейским скандалом. После игры президент армейцев Евгений Гинер жестко раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова. По мнению функционера, Егоров должен покинуть занимаемую должность из-за участившихся претензий к арбитрам.

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«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим», — приводит слова Гинера Sport24.

По ходу матча «Краснодар» — ЦСКА главный арбитр встречи Василий Казарцев несколько раз пользовался помощью видеоассистентов (VAR). В общей сложности на разбор трех эпизодов у рефери вышло почти 15 минут (причиной были названы технические неполадки), что существенно сказалось на темпе игры. Кроме того, момент с назначением пенальти в ворота красно-синих, когда Иван Обляков сфолил на Ари, подвергся сомнениям: Казарцев принял решение назначить одиннадцатиметровый после просмотра повтора, однако там было отчетливо видно, что мяч попал в руку российско-бразильскому форварду.

«У ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне это не особо нравится», — добавил Гинер.

Уже в конце матча Казарцев снова мог назначить пенальти, однако уже в сторону ворот «Краснодара». В своей штрафной «быки» нарушили правила против Кирилла Набабкина, однако рефери принял сторону обороняющейся команды, сочтя, что фола не было. Спорным получился и эпизод с падением Федора Чалова в штрафной Матвея Сафонова, который судья пересматривать не стал.

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов считает, что Казарцев должен был назначать пенальти, а мяч Облякова и вовсе был забит с нарушением правил.

Президент красно-синих выразил мнение, что назначенный на пост председателя судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сможет исправить ситуацию с судейством в национальном чемпионате, которое все чаще подвергается обструкции.

«Реформа, которую проведет Ашот Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал. Мы провели встречу с президентом РФС Александром Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела», — сказал он.

Гинер призвал Егорова подать в отставку с занимаемой должности и «гнать метлой из нашего футбола тех, кто сегодня судил».

«Беспредел требует наказания. Господин Егоров довел наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом.

В работе судейской бригады на матче «Краснодар» — ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово», — цитирует функционера «Чемпионат.com».

Позднее Гинера в критике Егорова открыто поддержали президент «Урала» Григорий Иванов и президент «Оренбурга» Владимир Кияев, а также главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

«Я член исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров ее пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму», — считает Гинер.

Свое несогласие с судейством выразили и участники матча. Так, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пояснил, что так и не смог понять концепцию работы VAR в чемпионате России. Кроме того, он добавил, что для него стало удивлением количество желтых карточек у игроком красно-синих при отсутствии грубой игры.

«Что по игре сказать? Можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! Это главное событие сегодняшнего матча, к сожалению.

VAR — это в какой-то мере шутка, хотя именно он вышел сегодня на первый план. Трактовка VAR никому непонятна. В целом эта система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации. Сегодня три момента смотрели по пять минут, это очень много», — считает специалист.

После финального свистка Гончаренко подошел к Казарцеву и грубо высказал тому претензии. В ноябре наставник ЦСКА был дисквалифицирован за нецензурную брань в общении с арбитрами.

Не поняли судейства и некоторые игроки «Краснодара». Полузащитник Дмитрий Стоцкий считает, что арбитр слишком долго пересматривал спорные эпизоды. А Ари обратил внимание на то, что, по его мнению, перед голом ЦСКА в ворота армейцев стоило назначать пенальти.

После этого матча «быки» имеют в своем активе 35 очков и занимают второе место в турнирной таблице. У ЦСКА — 34 набранных балла и третья строчка.