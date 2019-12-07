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Новый шанс: россиянки бегут эстафету на Кубке мира. LIVE

Биатлон. Женская эстафета 4x6 км. ОНЛАЙН

В шведском Эстерсунде на Кубке мира по биатлону стартовала женская эстафета 4x6 км. «Газета.Ru» проводит текстовую трансляцию соревнований.
Трансляция
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17:33

Воронина уверенно начала гонку, держится за лидерам, по ходу не уступает она.

17:31

А пока биатлонистки только начали разбег, скажем, что всего в эстафете принимает участие 21 команда. А всего четыре спортсменки в каждой команде бегут по шесть километров.

17:30

Началась гонка! Под шестым номером бежит сегодня сборная России. Первой стартует у нас Тамара Воронина.

17:28

Считанные минуты остаются до начала гонки. Кстати, женская эстафета завершает первый этап Кубка мира.

17:25

В составе сборной России сегодня за победу будут сражаться Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

17:20

Начало — в 17:30 по московскому времени.

17:15

Добрый воскресный вечер! В шведском Эстерсунде в рамках Кубка мира по биатлону начинается женская эстафета 4x6 км, вместе с которой «Газета.Ru» запускает текстовую трансляцию.