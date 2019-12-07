Новый шанс: россиянки бегут эстафету на Кубке мира. LIVE

Воронина уверенно начала гонку, держится за лидерам, по ходу не уступает она.
А пока биатлонистки только начали разбег, скажем, что всего в эстафете принимает участие 21 команда. А всего четыре спортсменки в каждой команде бегут по шесть километров.
Началась гонка! Под шестым номером бежит сегодня сборная России. Первой стартует у нас Тамара Воронина.
Считанные минуты остаются до начала гонки. Кстати, женская эстафета завершает первый этап Кубка мира.
В составе сборной России сегодня за победу будут сражаться Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.
Начало — в 17:30 по московскому времени.
Добрый воскресный вечер! В шведском Эстерсунде в рамках Кубка мира по биатлону начинается женская эстафета 4x6 км, вместе с которой «Газета.Ru» запускает текстовую трансляцию.