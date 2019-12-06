Футбол без зрителей: фанаты «Зенита» поддержали спартаковцев

Заявление «Фратрии»

Утром 6 декабря, в день старта 18-го тура Российской премьер-лиги, объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выпустило заявление, в котором призвало болельщиков (не только фанатов) всех клубов покинуть трибуны на 30-й минуте.

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«1 декабря «Спартак» гостил в Санкт-Петербурге, городе, готовящемся принимать матчи чемпионата Европы-2020. За сутки до игры основных составов болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны и местных блюстителей порядка.

По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований.

Только в понедельник задержанных парней развозили по судам, где части из них выписывали штраф 500 рублей, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признавать свою вину, и вовсе оставили на 15 суток в городе на Неве.

Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм», — сказано в заявлении на официальном сайте объединения.

Дальше в тексте «Фратрии» задавались риторические вопросы о том, сколько унижений должен терпеть болельщик, который решил посетить футбольный матч, готовы ли в условиях хамства и беспредела органов правопорядка поклонники «игры миллионов» вешать на себя ярлык болельщика в свете перспективы ввода обязательного Fan ID, пойдут ли люди после такой демонстрации силы властей на футбол еще раз?

Фанатская солидарность

В итоге на призыв болельщиков «Спартака» пообещали откликнуться фанаты многих команд: тульского «Арсенала», московского «Локомотива», «Ростова»...

Но особняком стояла одна из первых встреч тура — пятничное противостояние «Зенита» и «Динамо».

Московские болельщики с опаской отнеслись к выезду в Северную столицу после событий с коллегами из «Спартака». Так, заводящий бело-голубого сектора Михаил Пикуза заявил, что не поедет в город на Неве, так как ближайшие 15 суток хочет провести с женой и дочкой.

Это, понятно, был толстенный намек на ситуацию с заводящим московского «Спартака» Валерием Бевзом, которому инкриминировали организацию оскорбительных скандирований в адрес Артема Дзюбы.

Бевза сначала задержали в Питере, выписав ему штраф, затем «дернули» в Северную столицу из Москвы и в итоге запретили на полтора года посещать футбольные матчи.

Ну и, конечно, намекал Пикуза и на других болельщиков «Спартака», которые получили аресты на 15 суток.

Зато те болельщики «Динамо», что отправились на выезд, анонсировали свой уход с трибун согласно призыву «Фратрии».

Сине-бело-голубая солидарность

Поддержали, может быть, даже где-то неожиданно коллег по фанатскому цеху и болельщики «Зенита».

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!

В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя — «Зенит»! Приходим все, в обязательном порядке!» — опубликовало собственное заявление фанатское объединение сине-бело-голубых «Ландскрона».

«Зенит» — «Динамо» — 3:0

Последний матч «Зенита» на своем поле в году, а также последняя игра команды Сергея Семака в РПЛ в 2019-м получилась не совсем обычной. Сине-бело-голубые словно решили порадовать своих фанатов и сделали все еще до их ухода.

Сердар Азмун после навеса Алексея Сутормина, Бранислав Иванович после углового и Артем Дзюба, как обычно, забили три мяча еще до того, как болельщики команд покинули трибуны, и этот разгромный счет так и продержался до финального свистка.

Фанаты же выполнили свои обещания. До 40-й минуты «Вираж» яростно поддерживал своих и радовался голам, а потом ушел, оставив стадион молчаливым и осиротевшим.

Ушли и динамовские фанаты, правда, недалеко. В вестибюле их встретили плотные ряды ОМОНа, никого не выпустившие до финального свистка!

При этом фанатов бело-голубых это не заставило отступить от своего решения — на сектор они все равно уже не вернулись.

Сложно сказать, даст ли акция, которую устроили болельщики клубов Премьер-лиги в 19-м туре, какой-то эффект, но солидарной силой они себя определенно показали. Раньше такого не было.