«Вышла на лед три недели назад»: как Валиева победила в финале

Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева без единого четверного сумела одержать победу в финале юниорского Гран-при. В разгар «гонки вооружений» из элементов ультра-си это кажется особенно невероятным, учитывая, что ей противостояла гениальная американка Алиса Лью.

В арсенале фигуристки из США — три тройных акселя и два четверных лутца на две программы, но она все равно уступила Валиевой около трех баллов

(204,65 против 207,47) при том, что после короткого номера шла на первом месте, а россиянка — на четвертом. Как же так получилось?

Реклама

Ошибка, которая чуть не стала роковой

В короткой программе Валиева допустила только одну ошибку — не очень уверенно выехала с тройного риттбергера. Этого хватило, чтобы откатиться на четвертое место, пропустив вперед россиянок Ксению Синицыну, Дарью Усачеву и, конечно, американку, которая исполнила чисто все свои элементы, включая каскад тройной аксель + тройной тулуп.

Правда, разрыв по баллам между четырьмя девушками оказался не очень существенным: Валиева, замыкавшая топ-4, получила 69,02 балла, а захватившая лидерство Лью — 71,19.

Тем не менее все равно казалось, что в произвольной программе у россиянки шансов нет, поскольку там Алиса имела право исполнить четверные прыжки и два тройных акселя.

Лью, недолго думая, заявила в произвольной каскад тройной аксель + двойной тулуп и четверной лутц + тройной тулуп, а также сольные триксель и четверной лутц, намереваясь задавить соперниц техническим превосходством.

Падение и недокруты

Однако 14-летнюю американку подвели нервы.

С первого тройного акселя она упала, больно приземлившись на колено. Естественно, присоединить двойной тулуп и сделать каскад уже не получилось.

Однако после этого девушка сумела собраться и показала комбинацию четверной лутц + тройной тулуп, а также сольный лутц в четыре оборота.

Кроме того, Алиса ухитрилась прицепить двойной тулуп ко второму тройному акселю в программе, таким образом наверстав потерянный в начале каскад.

Казалось бы, почти все упущенные баллы восстановлены, но не тут-то было. Судьи заметили серьезные недокруты на всех элементах ультра-си, из-за чего те сразу потеряли в базовой стоимости.

Так, четверной лутц вместо 11,50 балла получил оценку 9,20, а затем еще был отминусован почти на два очка за не самое качественное исполнение. В итоге американка получила за него всего около семи баллов вместо потенциальных 13-14, которые могла набрать в идеале.

И так произошло со всеми элементами повышенной сложности — по сути, ошибки Лью превратили их в самые обыкновенные прыжки по стоимости.

Итак, Алиса получила 133,46 балла за произвольную программу и 204, 65 в сумме. Такие оценки вполне можно набрать и без четверных.

close

Без четверных, но идеально

Валиева тоже владеет четверным прыжком — тулупом, однако в финале Гран-при даже не пробовала его исполнять. Девушка недавно перенесла травму, какое-то время не каталась и еще не успела восстановить свой квад.

Так что в произвольной программе, где юниоркам можно исполнять четверные, россиянка обошлась более простыми элементами, показав два двойных акселя подряд, тройной риттбергер, тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Однако все эти прыжки были исполнены качественно, на плюсы, что позволило на один балл превзойти техническую оценку Лью, которая допустила немало ошибок.

Что касается оценки за компоненты — скольжение, артистизм, переходы между элементами, чувство музыки, — то тут Камила также явно превзошла свою главную конкурентку.

После выступления свою подопечную встретила лично Этери Тутберидзе, тепло обняв и передав любимую салфетницу в виде сказочного розового существа.

В борьбу двух фавориток могла вмешаться еще одна ученица Тутберидзе — Дарья Усачева, которая шла второй после короткой программы, — однако она наделала ошибок в произвольной.

На каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов девушка оступилась после последнего прыжка и коснулась рукой льда, а в комбинации тройной флип + тройной тулуп приземлилась на две ноги со второго элемента.

На одном из ее финальных вращений Тутберидзе уже активно переговаривалась о чем-то с Сергеем Дудаковым,

а когда Усачева закончила выступать, наставница похлопала Дудакова и Даниила Глейхенгауза по плечу — мол, все нормально, сойдет.

Встречать Дарью у бортика и выслушивать с ней оценки в зону kiss-and-cry отправились мужчины — Тутберидзе не стала подходить и дождалась баллов в стороне.

130, 22 балла за произвольную программу и 200,37 в сумме позволили Усачевой занять третье место.

«Вышла на лед три недели назад»

В преддверии церемонии награждения у Валиевой на правах победительницы взяли интервью прямо в зоне kiss-and-cry. 13-летняя фигуристка явно смущалась и смеялась после каждой своей фразы.

«Моя победа — это немного неожиданно, но я просто хотела сделать на льду то, что я умею, и откататься чисто, — призналась Камила.

— Да, я занимала лишь четвертое место после короткой, но разрыв по баллам был небольшой, и я понимала, что при чистом прокате у меня будет надежда. Сколько учила четверной? Где-то полмесяца или месяц. И я сделала его в свой день рождения».

Как только Валиева покинула зону kiss-and-cry, ее крепко обняла Усачева, которая все это время стояла возле бортика в ожидании церемонии награждения.

Затем россиянки присоединились к Алисе Лью и долго щебетали о чем-то втроем, пока их не вызвали получать медали.

Валиева, Усачева и Лью активно общаются перед церемонией награждения / Сама церемония, которая немного напоминала свадьбу из-за нарядов девушек с букетами pic.twitter.com/wfPczI3FA0 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

Сразу после награждения Валиева и Усачева куда-то пропали — должно быть, обсуждали итоги с тренерским штабом.

Лью пришла на пресс-конференцию для призеров раньше всех, а россиянки появились только минут через 15. Валиева все так же постоянно смеялась, Усачева тоже пребывала в отличном расположении духа.

Камила Валиева весьма непринужденно чувствовала себя на пресс-конференции pic.twitter.com/7WrqAEmCS9 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 6, 2019

«Недавно у меня была травма – не хочу говорить, какая. Я вышла на лед где-то три недели назад, и сначала было тяжело восстанавливаться, но потом накатала прежний уровень. Стало лучше, — рассказала Валиева на пресс-конференции. — Что подтолкнуло к изучению четверных? Мы начали делать квады, потому что Саша Трусова стала их исполнять, а потом Аня Щербакова. Чтобы не отставать, тоже надо учиться делать четверные прыжки. Если все будут катать чисто, то просто с тройными не получится выиграть.

В чем отличие между нами и Трусовой, Щербаковой и Косторной? У них более осознанное катание, потому что они дольше занимаются фигурным катанием, дольше прыгают. И на них намного интереснее смотреть, чем на нас. Наверное. Не знаю (смеется).

Алиса Лью заявила, что довольна выступлением, несмотря на серьезные ошибки и итоговое второе место.

«Я очень счастлива результатом и прокатом, хотя, конечно, думаю, что была способна сделать все лучше. Чтобы не рисковать, я могла исполнить только один четверной лутц в произвольной, но я все равно рада, что попробовала два четверных лутца и два тройных акселя. Я хотела сделать это ради своего удовольствия и драйва, и, хотя не получилось выполнить ни один из этих прыжков действительно хорошо, я рада, что попыталась», — заверила фигуристка.