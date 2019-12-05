Вручайте титул: почему «Ливерпуль» уже можно короновать

«Ливерпуль» — чемпион?

«Ливерпуль» вот уже на протяжении нескольких месяцев находится на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе «красных» 43 очка, их ближайшие преследователи «Лестер Сити» отстают на восемь очков, а, пожалуй, главный соперник последних лет — «Манчестер Сити» — на все 11.

Реклама

Перед началом сезона сомнений в том, что у подопечных Юргена Клоппа получится закрепиться в первой тройке таблицы национального первенства, у футбольных фанатов не было. Однако процент тех, кто был уверен в победе мерсисайдцев, на тот момент был не так уж и высок. Все дело в том, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» также удачно прошел весь сезон, однако команда споткнулась в первой его половине, чем воспользовались в стане «горожан». Хосеп Гвардиола быстро взял все в свои руки, и вот уже сезон-2018/19 закончился триумфом его подопечных.

Однако в этом году непозволительную осечку дал именно Пеп, уступив в матче с «красными» 10 ноября со счетом 3:1. И хотя впереди его подопечных ждет ответный матч, веры на удачный твист вряд ли к тому времени будет достаточно для победы в чемпионате.

26 декабря английский футбол ожидает «Боксинг дэй», но даже он вряд ли подточит тот пьедестал, на который взобрался Клопп со своими игроками.

Нельзя не отметить, что в этом сезоне «Ливерпуль» если не бьет исторические рекорды, то успешно повторяет их. Например, такой разрыв по очкам последний раз в АПЛ наблюдался в сезоне-1993/94. Тогда лидером был «Манчестер Юнайтед». Он же и стал в итоге победителем. Также «красные» побили клубный рекорд 1988 года. Тогда скаузеры под руководством Кенни Далглиша, как и подопечные Клоппа, не проигрывали 31 матч подряд. Сейчас их 32.

В победе «Ливерпуля» уверен и его бывший нападающий Питер Крауч. Англичанин полагает, что «красных» уже можно поздравлять с триумфальным завершением сезона.

«Да, «Лестер» близко, но не думаю, что «Ливерпуль» потеряет столько очков. Они второй год показывают невероятную игру. В прошлом сезоне им не повезло в чемпионате, потому что «Ман Сити» тоже сыграл фантастически. Но в этом их имена уже на трофее», — цитирует экс-форварда PA Sport.

Подводные камни

Но сильно зарываться команде все же не стоит, и вот почему. В прошлых сезонах для «Ливерпуля» самой сложной задачей было не обыграть топовые клубы, а победить во встречах с аутсайдерами Премьер-лиги. А в большинстве своем у «красных» остались именно такие встречи в этом сезоне. Например, ближайшим матчем будет игра с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», у которого недавно сменился наставник. Под руководством Жозе Моуринью «шпоры» выиграли в двух встречах, однако не смогли одолеть «МЮ». Возможно, Моуринью не смог до конца подготовить команду и с «Ливерпулем» все сложится по-другому.

К тому же у «красных» в этом сезоне сложный график — они выступают, помимо домашнего чемпионата, в Лиге чемпионов, Кубке английской лиги, Кубке страны и клубном чемпионате мира. И все это уложится в ближайший календарный месяц. С одной стороны, команде не хотелось бы распыляться на все подряд, но с другой — достаточно сложно выдерживать такой бешеный ритм, когда игроки почти не успевают отдыхать.

Вероятно, после Нового года Клоппу придется возложить на себя ответственность и выбрать для себя приоритетный турнир. Однако если выбор окажется неверным, то фанаты и руководство обрушатся с сильной критикой на наставника.

Кроме того, даже самая крутая команда, пожалуй, всей Европы не застрахована от травм игроков. Одно неудачное падение или столкновение могут спутать Клоппу все карты.

В данный момент вся его команда держится на негласных лидерах — голландце Вирджиле ван Дейке, сенегальце Садио Мане и бразильце Фабиньо. И ими тремя «Ливерпуль» бережет как никем другим. Однако бразильский хавбек уже испытал некоторые трудности со здоровьем в этом сезоне, из-за чего Клоппу и его команде пришлось в экстренном порядке перестраивать центр. И теперь компанию Джордану Хендерсону с Джорджиньо Вейналдумом составляет то Алекс Окслейд-Чемберлейн, то Адам Лаллана. Ни тот, ни другой постоянной игровой практикой похвастать не могут. Сам Клопп даже отмечал, что они не так хороши, как Фабиньо, хоть и выполняли свои главные функции.

«Мы знали, что Фаб в любом случае не сможет сыграть все матчи от настоящего момента и до марта. Да, его травма — это не круто. Но у нас не было паники. Мы просто сели и начали думать, как сделать так, чтобы было правильно и для игрока, и для команды. Так что мы просто спокойно двигаемся дальше», — приводит слова немецкого специалиста The Independent.

Однако команда может лишиться и кого-то из этих игроков, а если и ван Дейк сляжет – то «Ливерпуль» окажется в критическом положении, так как именно с обороной у скаузеров в этом сезоне большая проблема. Из-за того, то подбор игроков у клуба не такой и большой, есть риск вновь упустить такую близкую победу.