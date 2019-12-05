Хабиб или Конор: повар-мем собирается в MMA

В последние месяцы бойцовский мир захлестнули так наказываемые «фриковые» поединки. Речь идет в первую очередь о «Рукаха-Базуках», Олеге Монголе и Михаиле Кокляеве. И возросший интерес к ним подогревает других медийных личностей как минимум интересоваться этой идей — очередным хедлайнером намерен стать турецкий повар Нусрет Гекче, более известный как Salt Bae («Солевой приятель»). Кулинар, готовящий мясные стейки для знаменитостей и владеющий международной сетью одноименных ресторанов, выразил готовность однажды подраться с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором, который в прошлом владел поясами в сразу двух дивизионах главной бойцовской лиги мира.

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«Я мясник, но я также люблю спорт. Каждое утро я просыпаюсь рано и первым делом провожу тренировку. После этого целый день работаю. Спорт для меня очень важен. И еда — мясо в том числе — очень важны для спортсмена.

Я готов встретиться с кем угодно. Макгрегор, Хабиб — без разницы. Сам я слишком их уважаю, чтобы бросать вызов, но если меня пригласят — я готов к поединку», — приводит слова Гекче RT News.

Для своих 36 лет и поварского образа жизни Гекче выглядит более чем готовым для дебюта в смешанных единоборствах (MMA). Он неоднократно признавался, что ведет здоровый образ жизни и держит массу тела под контролем, однако, в теории, сможет ли король стейков уложиться в один вес с Хабибом или Конором — большой вопрос. Говоря серьезно, дальше шуток дело вряд ли пойдет, поскольку турок замахнулся на слишком уж серьезных спортсменов.

И его понять можно: вряд ли у Salt Bae есть спортивный интерес. Макгрегор и Нурмагомедов занимают два первых места в рейтинге самых популярных бойцов в Instagram, где повар и приобрел мировую известность благодаря роликам с жаркой стейков и фирменным стилем добавления соли к мясу. Сейчас у него более 24 млн подписчиков, у Конора и Хабиба — 32,7 и 18,1 соответственно.

Кроме того, своих дел у спортсменов сейчас достаточно: россиянину предстоит в третий раз защитить титул в бою против Тони Фергюсона, а ирландец вернется в клетку после годового простоя поединком с Дональдом Серроне. Если же Гекче действительно захочет пойти в MMA, то, вероятнее всего, ему придется искать себе менее статусного соперника, несмотря на личное знакомство со многими атлетами и популярными личностями. С его ножа ели Лионель Месси, Криштиану Роналду, Леонардно Ди Каприо и даже Рамзан Кадыров.

Напомним, что в этом году прошло достаточно фрик-боев. На территории России одной из самых популярных стала встреча хакасского блогер Олега Монгола и «синтолового качка» Кирилла Терешина, известного как «Руки-Базуки». Поединок состоялся в октябре и транслировался на видеохостинговой платформе Youtube — за сутки видео их боя набрало более 1 млн просмотров, сейчас уже более 5. Бой был обоюдоострым и, что не удивило, мало походил на профессиональный спорт. Монгол в итоге одержал победу удушающим приемом, который запрещен по правилам MMA.

После боя Терешину пришлось лечь под нож, чтобы удалить часть синтола, который деформировал его мышцы. Это непосредственно угрожало здоровью молодого человека, однако врачам полностью не удалось выкачать неанаболический препарат. Руки уже не базуки, но до избавления от образа фрика несостоявшемуся бойцу еще далеко.

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Однако возглавили хит-парад трэшовых российских поединков профессиональный боец MMA Александр Емельяненко, согласившийся подраться с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Стронгмен, тягающий по 400 кг железа, проиграл нокаутом в первом раунде, хотя готовился к встрече восемь месяцев. Но огромную популярность бой получил далеко не из-за итога или даже имени Емельяненко-младшего, а благодаря раскрутке в социальных сетях, которую устроили сами спортсмены трэштоком на русский народный манер.

На этом же турнире, к слову, поединок провел боец Максим Новоселов, отсидевший 17 лет в тюрьме. Но людям это нравится.