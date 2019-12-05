«Слишком самоуверенно»: как «МЮ» наказал Моуринью

В Английской премьер-лиге (АПЛ) состоялось одно из самых долгожданных событий последних недель — возвращение Жозе Моуринью на «Олд Траффорд», который он со скандалом покинул чуть менее года назад. Его «Тоттенхэм Хотспур» в итоге уступил местному «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, а португалец потерпел свое первое поражение в качестве наставника «шпор».

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Нельзя сказать, что приезда Моуринью манкунианцы ждали с особенным настроем. Команду он тренировал полтора года и не добился ровным счетом никаких успехов, однако расторжение его контракта вылилось руководству «красных дьяволов» в приличную сумму. Кроме того, «МЮ» никогда не славился ненавистью к «Тоттенхэму», поэтому и здесь дополнительной интриги не было. Куда более эмоциональным возвращение Моуринью наверняка получится на «Стэмфорд Бридж» — стадион лондонского «Челси».

Болельщики «МЮ» свистеть португальцу не стали, но и не аплодировали. Сам он тепло обнялся с нынешним тренером соперника Оле Гуннаром Сульшером, и на этом прелюдии закончились.

«Это было мило, вежливо, образованно — то, чего я ожидал», — сказал Моуринью в интервью Goal.

Счет в игре уже на 6-й минуте матча открыл нападающий хозяев Маркус Рэшфорд, которого Моуринью в свое время в команде не слишком уж и жаловал. А к голу привела ошибка защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, неудачно потерявшего мяч у своей штрафной в борьбе с Джесси Лингардом. Тот точно отпасовал на Рэшфорда, который ударом почти с линии штрафной поразил ближний угол ворот.

«Когда он играет слева, он действительно опасен. Я знал об этом и предоставил своим игрокам наилучшую информацию о нем. Первый гол — типичный Рэшфорд. Наши ребята это прекрасно знали», — сказал португалец.

Уже спустя несколько минут произошел забавный эпизод, героем которого вновь стал Моуринью — на его фоне наставник «МЮ» точно был в тени. Хавбек «шпор» Гарри Уинкс бросился в грубый подкат в ноги Даниэлю Джеймсу возле бровки, где ходил португалец. В итоге футболист манкунианцев вылетел за пределы поля, врезавшись попутно головой в колено Моуринью. Главный тренер гостей едва не хромал и стискивал зубы, но все оставшееся время матча провел на ногах.

Восстановить равновесие в счете лондонцам удалось под конец первого отрезка игры. Ян Вертонген навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где удар с угла вратарской от Сержа Орье удалось отразить Давиду Де Хеа, но первым после этого успел к мячу Деле Алли, здорово в одно касание ушедший от Фреда и пробивший с нескольких метров точно в цель. Главный рефери встречи Пол Тирни воспользовался системой видеопомощи (VAR) и убедился в том, что нарушения правил не было.

Однако во втором тайме проблемы «шпор» в защите вновь дали о себе знать. Мусса Сиссоко в своей штрафной наступил шипами на ногу Рэшфорду и привез пенальти в свои ворота. Молодой форвард «МЮ» подошел к точке и уверенно пробил в нижний угол ворот, оформив дубль.

«Мы начали второй тайм, пропустив гол, который нельзя пропускать. Мы не были настороже, проспали ввод мяча из аута и позволили Рэшфорду атаковать. Как только он попадает в штрафную, защитникам труднее обороняться, а Маркус был умен и ждал касания. Знаю, что «Тоттенхэм» должен быть более агрессивным. Нам нужно выигрывать больше единоборств, начинать матчи более интенсивно. Нам нужно заставлять соперника чувствовать то, что «МЮ» заставил чувствовать нас. Надо заставлять соперника ощущать, что он в беде», – признался Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на давление и массу опасных моментов, счет на табло больше не менялся. Благодаря этой победе «МЮ» прервал трехматчевую серию без побед дома, набрал 21 очко и теперь находится на шестом месте в турнирной таблице. «Шпоры» же занимают восьмую строчку, уступая манкунианцам один балл.

«Тоттенхэму» нужно двигаться дальше. Мы совершили ошибки, но не стоит плакать о них. Впереди у команды трудный матч с «Бернли», — указал Моуринью.

Кроме того, лондонцы в очередной раз подтвердили, что «МЮ» в любом состоянии является для них неудобным соперником. Это поражение стало для «шпор» от «красных дьяволов» 35-м — больше манкунианцам не проигрывала ни одна команда АПЛ.

«Тоттенхэм» проиграл не потому, что «МЮ» был сильнее, вся проблема в отношении. Мы не были достаточно голодны до победы. Возможно, мы подошли слишком самоуверенно к матчу. Да, в таких встречах нужно быть уверенным и высокомерным, но правильно использовать это все. Мы действовали несколько небрежно, а за это наказывают. Нужно извлечь урок из этого поражения», — заявил хавбек «шпор» Деле Алли.

В следующем туре «Тоттенхэм» дома примет «Бернли», а «МЮ» предстоит манчестерское дерби.