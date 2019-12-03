«Будет яичница из Хабиба»: как Фергюсон готовится к бою

До самого ожидаемого поединка в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским непобежденным чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и его давним соперником из США Тони Фергюсоном остается около пяти месяцев. Разговоров о том, что оба бойца должны наконец встретиться в одной клетке, продолжаются уже несколько лет, и 18 апреля этому будет суждено сбыться в Нью-Йорке на турнире. Пока болельщики, эксперты и представители СМИ делятся своими ожиданиями и прогнозами от грядущего боя, Тони Фергюсон уже начал целенаправленную подготовку к нему. Об этом сообщили в команде американца, а впоследствии и сам Эль-Кукуй в своем Twitter опубликовал видеозапись из тренажерного зала.

Breakin' A Sweat # BuiltForSpeedNotComfort -CSO™- pic.twitter.com/9jv2hivHlm — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) December 2, 2019

В преддверии поединка и Фергюсон, и Нурмагомедов уже сказали немало слов о предстоящей встрече, не забыв съязвить в адрес друг друга. Американец эту традицию продолжил и, пытаясь оказать психологическое давление на Орла, пообещал «сделать из него яичницу и заставить мочиться кровью».

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«Я проник в его голову, в его сознание. Чтобы выйти против меня в хорошей форме, Хабибу придется очень усердно тренироваться. В поединке со мной он будет сильно нервничать, ошибаться, а я же извлеку из этого выгоду.

Подловлю его во время схватки и затем заставлю мочиться кровью прямо в октагоне. Да, это будет яичница из Хабиба. У него проблемы. И имя этим проблемам — Тони Фергюсон. Я уже иду за ним, сезон охоты на Орла открыт»,

— сказал Фергюсон.

Кроме того, Эль-Кукуй подчеркнул, что был готов встретиться с Нурмагомедовым раньше, чем в апреле следующего года, а именно — в феврале. Однако, по его словам, UFC настоял на том, чтобы бой состоялся в середине весны.

«Хабиб все еще проводит свое мировое турне, целует детей, веселится. Я же был готов сразиться с ним еще в феврале. Более того, я мог подраться вообще с любым соперником, если поединок с Хабибом по каким-то причинам вдруг сорвался бы. К счастью, все срослось, у меня уйма времени для подготовки, и я использую его с умом. Важно не получить травму», — подчеркнул американец.

Действительно, последнее утверждение Фергюсона имеет крайне важное значение, учитывая, что UFC планирует бой американца с Хабибом уже пятый раз.

Еще в июле 2014-го Нурмагомедов порвал крестообразные связки колена перед боем с Тони, а затем сломал ребро и вновь выбыл на неопределенный срок. Впоследствии встречу двух бойцов запланировали на апрель 2016-го, но тогда с турнира из-за травмы был вынужден сняться уже Фергюсон. Через год поединок вновь был отменен: Хабиб перед церемонией взвешивания был экстренно госпитализирован из-за плохого самочувствия вследствие сильной весогонки, ну, а в апреле 2018-го бой был отменен уже в четвертый раз, когда менее чем за неделю до схватки «кресты» порвал уже Эль-Кукуй.

После этого карьера Хабиба пошла в гору: Орел завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, а затем дважды защитил его, в том числе одолев и эпатажную звезду промоушена Конора Макгрегора. Фергюсон же долгое время решал свои личные проблемы и на некоторый период приостановил свои выступления в UFC. Впрочем, в июне этого года американец вернулся в октагон и одержал досрочную победу над Дональдом Серроне. Беспроигрышная серия Фергюсона теперь составляет 12 поединков, что отмечают и в команде Нурмагомедова. Так, отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов считает, что именно Фергюсон на данный момент является единственным полноценным соперником Орла, а встреча двух бойцов должна стать легендарной и исторической в UFC.

К слову, подготовку к этому бою Хабиб начнет не ранее января, о чем говорят в его команде. Именно в начале следующего года россиянин начнет целенаправленную подготовку к своей уже третьей защите чемпионского пояса.

«Буду тренироваться, пахать. Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31 год, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться еще больше, соперник сильный, опасный.

Чувствую, что во мне разгорелся огонь. С предыдущих боев в подготовке ничего не изменится. В любом случае это MMA, здесь нужно бороться, бить, душить, ломать. Просто подход может измениться. Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет»,

— приводит слова Хабиба RT.

Свой последний бой Нурмагомедов провел в сентябре этого года, когда одержал досрочную победу над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. После этого у россиянина стартовал процесс восстановления, и в ходе которого Орел посещает различные массовые мероприятия. Например, Нурмагомедов выступил перед болельщиками накануне турнира UFC Fight Night 163 в Москве, где, к слову, также принял участие в роли секунданта своего двоюродного брата Абубакара, в итоге сдавшегося Давиду Заваду. 2 декабря же Хабиб прибыл в Махачкалу, где открыл школу единоборств имени своего отца.

Накануне и Хабиб, и Тони подписали контракты на бой после долгих обсуждений условий поединка, подробности которых не разглашаются, и теперь судьба встречи зависит от соперников: главное, чтобы никто не травмировался и не снялся с поединка.