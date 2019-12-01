Фанаты вне закона: в Питере задержали болельщиков «Спартака»

Ситуация вокруг противостояния болельщиков и сотрудников правопорядка, накалившаяся в последние недели, не перестает будоражить общественность.

Так, в ночь с 30 ноября на 1 декабря полицией Санкт-Петербурга были задержаны около 150-200 болельщиков московского «Спартака», приехавших поддержать красно-белых в противостоянии с «Зенитом». Фанатам при задержании вменялось мелкое хулиганство.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Ночью были полицейские рейды по барам и улицам города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения… По моим данным, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий. Задержали примерно 150-200 болельщиков «Спартака», — заявил агентству собеседник.

Незадолго до того как в СМИ начали поступать сведения о событиях в городе на Неве, на странице болельщиков московского «Спартака» в Twitter уже висел пост с сообщением о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге.

«Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?» — говорилось в публикации.

Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.

Как информировала «Фонтанка», в результате случившегося оперативниками Центра «Э» (Главного управления по противодействию экстремизму МВД России — «Газета.Ru») прямо на трибуне были задержаны семь человек.

Этот инцидент прокомментировал журналист Василий Конов.

«Официально задержанных семеро: один несовершеннолетний болельщик «Спартака» (местный), которого отдали родителям, еще двое вышли, сразу как протрезвели. Остальные четверо остаются задержанными — они взяты за мелкое хулиганство», – написал накануне Конов.

Так или иначе, в МВД комментировать задержания поклонников московского клуба пока не стали.

В контексте происходящих в Северной столице событий нельзя не вспомнить о другом резонансном деле болельщиков, которое на этой неделе получило новый поворот.

Так, 28 ноября Петроградский районный суд вынес вердикт болельщику «Зенита» Артуру Данилову.

По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, фанат был приговорен к 1 году и восьми месяцам колонии-поселения за удар по ноге росгвардейца. Инцидент произошел 3 августа в перерыве матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) на стадионе «Газпром-Арена».

К слову, Данилов вину не признал, отметив, что помнит события того дня частично.

Мужчина пытался пробраться на другой сектор к жене. Неожиданно для себя оказался в эпицентре стычки фанатов с омоновцами и потерял равновесие, после чего товарищи помогли ему подняться и он непреднамеренно оказался рядом с сотрудниками полиции. В этот момент Данилов «взмахнул ногой в сторону правоохранителя», однако зачем он это сделал, болельщик на заседании так и не смог ответить.

В результате августовских событий был арестован не только Данилов. Следственными органами тогда было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Однако в итоге приговор Артуру Данилову оказался самым жестким. Артем Прохоров (второй задержанный) был оштрафован на 20 тыс. рублей за применение насилия к представителю власти — суд при назначении наказания принял во внимание, что обвиняемый был пьян, и тот факт, что он является многодетным отцом; другой болельщик «Зенита» Денис Первачук за то же правонарушение был приговорен к году колонии-поселения.

Еще один фанат за попытку ударить сотрудника ОМОН заплатил 15 тыс. рублей.

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Центральный матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 1 декабря в 19:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.