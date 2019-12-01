«Обычный угар»: за что фанаты травят Дзюбу

Конфликт нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы с болельщиками продолжает набирать обороты. 30 ноября правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге шестерых фанатов московского «Спартака» после матча молодежных команд красно-белых и сине-бело-голубых (0:2), которые во время встречи скандировали оскорбительные высказывания в адрес капитана национальной команды.

В частности, как сообщает «Фонтанка», болельщики, все из которых совершеннолетние, обратили на себя внимание полиции после фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий». Отмечается, что оперативники до игры наблюдали за фанатами красно-белых возле стадиона.

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Напомним, что скандал с оскорблениями Дзюбы разразился после матча сборной России против Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы — 2020. По ходу игры, прошедшей в Серравалле, форвард неоднократно подвергался оскорбительным кричалкам с нецензурным содержанием со стороны своих же фанатов. Это было не только зафиксировано в официальном отчете делегата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но и попало в прямой эфир — лозунги были отчетливо слышны в телетрансляции.

Поведение группы лиц среди фанатов сборной России подверглось критике и непониманию со стороны других болельщиков и футболистов команды. Согласно официальной позиции Российского футбольного союза (РФС), организация намерена добиваться установления личностей оскорблявших Дзюбу людей и запретить им посещать матчи финального раунда чемпионата Европы.

К слову, эта инициатива также вызвала массу пересудов в болельщицкой среде. По мнению некоторых фанатов и экспертов, чрезвычайная активность российских футбольных властей найти и наказать устроивших акцию говорит о необъяснимом создании культа личности Дзюбы. Помимо прочего, указывалось, что повышенное внимание к форварду только раздражит его остальных ненавистников.

Один из болельщиков, оскорблявших Дзюбу на матче против Сан-Марино, рассказал, что цели задеть футболиста у них не было. Он пояснил, что это была больше шутка, а не открытая позиция фанатов по отношению к игроку. По его словам, в акции участвовали в том числе и фанаты «Зенита».

«Ну, как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать: «Дзюба молодец!». Началась перекличка между ними. На матче это было как обычный угар.

Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не вписывается. Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно», — приводит слова болельщика Sport24.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной России. Как отметил скандировавший в адрес Дзюбы нелицеприятные кричалки болельщик, он не ожидал такого резонанса вокруг произошедшего, из-за которого капитану команды в дальнейшем придется трудно.

«На стадионах происходят вещи гораздо хуже. Я думаю, из-за такого резонанса Дзюбе еще хуже будет. На волне хейта в его сторону подтянутся и другие болельщики, которые будут придумывать в виде угара. Я видел уже стихи про него. Я не жалею о произошедшем. Мы просто весело провели время в Сан-Марино, мы не ехали с целью сплотиться против Артема. Это был просто угар. Он же сам говорит, что любит поприкалываться. Вот такая была шутка», — резюмировал он.

К слову, предсказания о повышении нездорового интереса к Дзюбе действительно сбылись. Уже во время матча «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики красно-белых повторили акцию, устроенную на игре с Сан-Марино. Руководство РПЛ тут же отреагировало на произошедшее, пообещав найти материалы по фанатам и передать их в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

«Спартаку» же впоследствии выписали штраф в размере 100 тыс рублей с официальной формулировкой о том, что «позиция комитета всегда была непримиримой к нецензурной брани на стадионе».

Такое отношение к Дзюбе именно со стороны болельщиков «Спартака» вызвано тем, что четыре года назад нападающий, будучи воспитанником красно-белых, перешел в «Зенит», который принято считать непримиримым соперником москвичей. Другое дело, что стан ненавистников капитана сборной активно пополняется в том числе и из-за реакции РФС, который непоследовательными действиями выделяет Дзюбу и отмечает его исключительность на фоне других футболистов.