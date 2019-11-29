Дальше без Эмери: что ждет «Арсенал» и кто остановит «Ливерпуль»

«Ливерпуль» – «Брайтон Энд Хоув Альбион»

На этой неделе «красные» провели матч в Лиге чемпионов против итальянского «Наполи» и не сумели одержать победу. Теперь выход в плей-офф главного еврокубкового турнира отложен до середины декабря, когда команда Юргена Клоппа проведет заключительный матч группового этапа против «Зальцбурга».

Что же касается положения дел в английском чемпионате, то здесь у мерсисайдцев все стабильно хорошо. Беспроигрышная серия игр на домашнем стадионе, начавшаяся еще в апреле 2018 года, с большой долей вероятности продолжится и после завершения игры с «Брайтоном».

Join the boss live, as he reveals the latest fitness news and previews our clash with @OfficialBHAFC #LIVBHA https://t.co/6JHCOhKEhj — Liverpool FC (@LFC) November 29, 2019

Занятный факт – именно клуб из Восточного Суссекса в последнем туре прошлого сезона мог подарить ливерпульцам долгожданный чемпионский кубок, если бы смог обыграть на родном «Амэксе» «Манчестер Сити».

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«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»

Как и Юрген Клопп, Пеп Гвардиола осенью полностью сосредоточен на матчах Английской премьер-лиги. Превосходство в классе помогает его команде с минимальными усилиями квалифицироваться в весеннюю стадию Лиги чемпионов и позволяет производить ротацию, которая помогает держать в тонусе всех футболистов и дает возможность отдохнуть лидерам. Кайл Уокер, Бенджамен Менди и Рияд Марез наблюдали со скамейки запасных за ничьей против «Шахтера», которая принесла «горожанам» первое место в группе С.

«Сороки» неудачно съездили в Бирмингем, где уступили «Астон Вилле» со счетом 0:2. Стив Брюс прививает своим игрокам простой стиль игры, который помогает его команде в матчах против сильных соперников, но также доставляет трудности в играх с сопоставимыми оппонентами.

Фаворит матча очевиден — это «Манчестер Сити», но черно-белые уже неоднократно в нынешнем сезоне преподносили сюрпризы экспертам и болельщикам.

«Тоттенхэм» – «Борнмут»

Жозе Моуринью проведет свой первый матч на «Уайт Харт Лэйн» в качестве главного тренера «шпор» в рамках Премьер-лиги. Во вторник «особенный» феерил в игре против «Олимпиакоса»: его новый клуб горел к 20-ой минуте со счетом 0:2, но сумел совершить грандиозный камбэк и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда испытывает мощный эмоциональный подъем – вот что о португальце говорит хавбек Лукас Моура:

«Мне не нужно говорить о Моуринью, потому что он победитель, чемпион. У него много трофеев, и я уверен, что он может многое дать нашей команде и клубу. Мы все настроены оптимистично и верим в его работу. Думаю, еще рано говорить об изменениях, но уже можно видеть, что он поменял позиции некоторых игроков, поменял состав».

Go behind-the-scenes at Hotspur Way as we step up our preparations for Bournemouth.



Training gallery #THFC #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 29, 2019

Есть все основания полагать, что ротация продолжится и в матче против «Борнмута», ведь Моуринью хочет получить как можно больше информации о своих игроках. Его оппонент – Эдди Хау, за свое время работы в клубе из графства Дорсет сумевший построить крепкую и неуступчивую команду, которая способна потрепать нервы любому представителю топ-6 английского чемпионата.

«Челси» – «Вест Хэм»

Фрэнк Лэмпард подходит к очередному лондонскому дерби после двух матчей (с «Манчестер Сити» и с «Валенсией») с двумя пропущенными голами. Против испанской команды в Лиге чемпионов в центре обороны вышел Кристенсен, против «горожан» в АПЛ — Томори.

Поиски лучшего сочетания в защитной линии продолжаются, и матч против команды Мануэля Пеллегрини может помочь молодому британскому тренеру найти идеальный баланс. Атакующее трио Пулишич-Абрахам-Виллиан уже доказало свою эффективность в сложнейшем матче против действующего чемпиона, проведя образцовый по качеству прессинга и взаимодействия первый тайм.

У чилийского специалиста время на спасение практически не осталось — руководство «бордовых» дало испанскому специалисту лишь две игры на то, чтобы выбраться с 17-го места. Начинать путь на верх предстоит на «Стэмфорд Бридж», где осенью не бывает скучных матчей.

«Норвич Сити» — «Арсенал»

Хэдлайнером тура неожиданно стал лондонский «Арсенал», отправивший в отставку испанского специалиста Унаи Эмери.

48-летний наставник стал четвертым в истории «канониров» уволенным тренером за последние 40 лет. Последней каплей в чаше терпения руководства «Арсенала» стала беззубая домашняя игра против немецкого «Франкфурта».

Лондонский клуб практически при пустых трибунах уступил со счетом 1:2 и отсрочил выход в плей-офф Лиги Европы до следующего тура.

«Норвич» же отправится на «Эмирейтс» в приподнятом настроении – в матче 13-го тура команда Даниэля Фарке справилась с «Эвертоном» и выбралась с предпоследнего места в турнирной таблице. До спасительной зоны клубу осталось всего три очка.

«Канарейки» уже имеют победный опыт в матче против топ-клуба – в пятом туре был обыгран «Манчестер Сити». Игра против «Арсенала» также пройдет дома, где у них есть все шансы на успех.

Оле-Гуннар Сульшер оставил основной состав в Англии и отправился на выезд в Нур-Султан против «Астаны» молодежной командой.

Эксперимент трудно признать удачным – «красные дьяволы» в четверг потерпели первое поражение в Лиге Европы, но сохранили за собой первую строчку.

Кресло норвежского тренера зашаталось с новой силой, и 46-летний специалист может пополнить список уволенных, в котором находятся Хави Грасия, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери.

«Бордовые» в прошлом туре обыграли «Ньюкасл» и прервали трехматчевую серию из поражений в Английской премьер-лиге. Под вопросом выход на поле испанского полузащитника Хоты и Бьорна Энгельса.

Также в 14-м туре Английской премьер-лиги пройдут матчи:

«Бернли» – «Кристал Пэлас»

«Саутгемптон» – «Уотфорд»

«Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»

«Лестер» – «Эвертон»