Удар по ноге: фанату «Зенита» вынесли приговор

Петроградский районный суд вынес вердикт болельщику «Зенита» Артуру Данилову. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга,

фанат был приговорен к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца. Инцидент произошел 3 августа в перерыве матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) на стадионе «Газпром-Арена».

К слову, Данилов вину не признал, отметив, что помнит события того дня частично: мужчина пытался пробраться на другой сектор к жене неожиданно для себя оказался в эпицентре стычки фанатов с омоновцами и потерял равновесие, после чего товарищи помогли ему подняться и он непреднамеренно оказался рядом с сотрудниками полиции. В этот момент Данилов «взмахнул ногой в сторону правоохранителя», однако зачем он это сделал, болельщик на заседании так и не смог ответить.

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В результате августовских событий был арестован не только Данилов. Следственными органами тогда было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Однако в итоге приговор Артуру Данилову оказался самым жестким. Артем Прохоров (второй задержанный) был оштрафован на 20 тыс. рублей за применение насилия к представителю власти — суд при назначении наказания принял во внимание, что обвиняемый был пьян, и тот факт, что он является многодетным отцом; другой болельщик «Зенита» Денис Первачук за то же правонарушение был приговорен к году колонии-поселения.

Еще один фанат за попытку ударить сотрудника ОМОН заплатил 15 тыс. рублей.

В контексте произошедшего в Петербурге и громкому решению по делу болельщика сине-бело-голубых нельзя не вспомнить другое, крайне похожее происшествие, потрясшее российский футбол в сезоне-2019/20.

После матча второго тура национального первенства «Ростов» — «Спартак» (2:2) во время давки в подтрибунном помещении у фанатов красно-белых произошло столкновение с ОМОНом. Впоследствии все восемь задержанных в результате беспорядков были отпущены спустя сутки, однако потасовка на стадионе в Ростове-на-Дону обсуждалась еще не один день.

«Спартак» как обычно пронес файеры, петарды... И удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на «шмоне», так как они часто массово проносят», — описал тогда инцидент в разговоре с «КП — Ростов» стюард.

Незадолго до комментария работника стадиона болельщики красно-белых разместили в социальных сетях видеоролики, на которых они толкаются с контролерами стадиона, скандируя «Один за всех и все за одного!», а затем начинается конфликт с омоновцами, которые отгоняют толпу от стюардов, попутно нанося удары некоторым фанатам дубинками.

Впоследствии объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своем сайте выступило с заявлением по поводу проишествия, в котором говорится о том, что кадры с избиением простых болельщиков уже мало кого по-настоящему удивляют.

«Мы все уже привыкли к тому, что у нас не считаются ни с мнением болельщиков, ни с ними самими, ни с их здоровьем, временем и удобствами. <…> «Благодаря» таким случаям, всем становится очевидно, что хулиганы на футболе сегодня — это отнюдь не болельщики, а те, кто, прикрывая свои лица масками, избивает людей с применением дубинок и электрошокеров. Именно из-за таких случаев наш футбол теряет зрителя, а болельщики теряют веру в адекватность организаторов футбольных матчей.

Мы призываем футбольное сообщество не только разобраться в произошедшем инциденте и наказать виновных, но и пересмотреть отношение к организации матчей в России, пересмотреть отношение к болельщикам, вспомнить наконец, что все это организовывается именно для зрителя!»

Однако у правоохранительных органов было свое видение произошедшего. В докладе врио заместителя начальника Управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России по Ростовской области говорилось о том, что столкновения между болельщиками «Спартака» и стюардами начались уже спустя пять минут после окончания футбольного поединка и объясняться долгим ожиданием они не могут.