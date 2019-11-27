Старт после скандала: Старых и Глазырина бьются за медали. LIVE

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, кстати, публично поддержал Старых, которая изначально была включена в состав на этапы Кубка мира, однако из-за поднявшегося скандала переведена на Кубок IBU.

«Уверен, если Старых будет выступать и дальше показывать высокие результаты, у нее есть возможность попасть на Кубок мира, чемпионат Европы или мира. Как и у любой другой спортсменки. Но у нас есть стратегия, которая принята. Главный старт – Олимпийские игры. Мы должны выйти с составом, который сможет показать результат, самый сильный на текущий момент», — цитирует Драчева РИА «Новости».