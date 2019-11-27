Старт после скандала: Старых и Глазырина бьются за медали. LIVE

Недавно старт основной части биатлонного сезона дали мужчины — россияне Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Карим Халили и Андрей Вьюхин также приняли участие в спринте на 1-м этапе Кубка IBU. Лучший результат показал Стрельцов, ставший восьмым. Будем надеяться, что женщины сегодня превзойдут это достижение. Тем более что весьма опытных биатлонисток в женском составе больше, чем в мужском. Речь идет, конечно, про Старых и Глазырину.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, кстати, публично поддержал Старых, которая изначально была включена в состав на этапы Кубка мира, однако из-за поднявшегося скандала переведена на Кубок IBU.
«Уверен, если Старых будет выступать и дальше показывать высокие результаты, у нее есть возможность попасть на Кубок мира, чемпионат Европы или мира. Как и у любой другой спортсменки. Но у нас есть стратегия, которая принята. Главный старт – Олимпийские игры. Мы должны выйти с составом, который сможет показать результат, самый сильный на текущий момент», — цитирует Драчева РИА «Новости».
Владимир ДрачевРИА Новости
Учитывая, при каких обстоятельствах в состав попала Глазырина, гонка обещает быть очень горячей. Екатерине наверняка захочется доказать, что она не зря была возмущена тем, что изначально не попала в заявку сборной России из-за двух пропущенных допинг-тестов (как оказалось впоследствии, один пропуск ей даже не засчитали, так что нарушение было одно).
У Старых также должна зашкаливать мотивация: изначально ее включили в состав на этапы Кубка мира, однако после разборок с составом отправили на менее престижный Кубок IBU. Подробнее можно прочитать в нашем материале:
Россию в этом спринте представят Ирина Старых (стартует под пятым номером), Полина Шевнина (46), Наталья Гербулова (52), Ирина Казакевич (74), Анастасия Поршнева (76) и Екатерина Глазырина (89).
Екатерина ГлазыринаРИА "Новости"
Сама гонка должна начаться в 16.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на 7,5 км в рамках этапа Кубка IBU.