Старт биатлона: немец лидирует, россияне позади. LIVE

Стартовал пятый россиянин в спринте — Карим Халили! В его активе есть медали на юниорском чемпионате мира, но теперь надо делать следующий шаг. 21-летний биатлонист очень ответственно отнесся к подготовке к этому сезону и даже тренировался с лыжниками, чтобы повысить свою скорость на трассе.

«Почти всю летнюю подготовку провел с лыжной сборной – группой Егора Сорина. Только после летнего чемпионата России присоединился к нашей команде.

Были мысли после прошедшего сезона, что нужно что-то попробовать, поменять. И когда появилась возможность, я, не раздумывая, решил: стоит попробовать.

На данный момент я доволен подготовкой – считаю, что все сделал правильно», – говорил Халили в интервью «Матч ТВ».

Пожелаем удачи парню!