Старт биатлона: немец лидирует, россияне позади. LIVE

Вьюхин добавил еще два промаха на стойке к трем на лежке. В качестве утешения можно лишь сказать, что такую же стрельбу показал гораздо более опытный на этом уровне Поварницын. И даже по времени они покинули второй рубеж почти одинаково — с разницей в десятые секунды. Это больше камень в огород Поваринцына, пожалуй.
Финишировали уже 88 участников из 116-ти. Будем ждать Вьюхина.
Вьюхин, к сожалению, оправдывает пессимистичные прогнозы. Помимо самой низкой скорости среди россиян, он еще и показывает весьма неточную стрельбу — три промаха на первом огневом рубеже лежа. Таким образом, лучшим из отечественной сборной станет Кирилл Стрельцов, который прямо сейчас находится на восьмом месте в общей таблице.
Халили финиширует! Он все-таки уступил и Стрельцову, и Мухамедзянову — обидные два промаха сделали свое дело. Да и скорость пока не блестящая, несмотря на тренировки с лыжниками. Карим — десятый на данный момент.
Лидирует сейчас в таблице немец Лукас Фрацшер, второй — австриец Харальд Леммерер, третий — норвежец Фруде Андерсен. Стрельцов опустился на седьмую строчку, Мухамедзянов — на девятую.
Тем временем Халили добрался до отметки 8,8 км. На этом отрезке он показывает 12-е время. Еще чуть-чуть — надо постараться хотя бы догнаться Мухамедзянова и Стрельцова.
Стартовал последний россиянин в спринте — Андрей Вьюхин. Правда, тут с самого начала кажется, что особых шансов на медаль нет. Уже на первой отметке 1,8 км Андрей лишь 73-й по времени. Проигрывает лидерам ходом 30 секунд. Ну ладно, парню 20 лет, это его первый сезон на таком уровне. Посмотрим, что будет на стрельбе.
Перехвалили Карима — сразу два промаха он допустил в стойке. Ну ладно, все равно он теперь делит со Стрельцовым звание самых точных стрелков среди россиян в этом спринте — по две осечки у каждого. Теперь надо втопить до финишной черты.
Халили — молодец! Первый из россиян, кто вообще не промахнулся на стрельбе лежа. На подходе ко второму огневому рубежу — стоя — парень пока 11-й.
Стрельцов финиширует просто триумфально по сравнению с другими россиянами. Сейчас он четвертый. Правда, всего на 11 секунд обогнал Мухамедзянова, который допустил целых четыре промаха (у Стрельцова — два). Если бы не эти осечки, цены бы Ильназу не было.
Ух ты! Стрельцов пока оправдывает свою фамилию, лучше всех из россиян проходя огневые рубежи. Только по одному промаху на каждом — это просто супер для этого состава сборной. На отметке 8,8 км, недалеко от финишной черты, Кирилл показывает пока пятое время.
Мухамедзянов и Томшин уже финишировали. Причем первый, несмотря на четыре промаха, пока что держится в общей таблице третьим за счет высокой скорости. А вот Томшин — 20-й.
Томшин на второй стрельбе — стоя — тем временем допускает два промаха. Конечно, меньше, чем на первой, где было три осечки, но это слабое утешение.
Стартовал пятый россиянин в спринте — Карим Халили! В его активе есть медали на юниорском чемпионате мира, но теперь надо делать следующий шаг. 21-летний биатлонист очень ответственно отнесся к подготовке к этому сезону и даже тренировался с лыжниками, чтобы повысить свою скорость на трассе.
«Почти всю летнюю подготовку провел с лыжной сборной – группой Егора Сорина. Только после летнего чемпионата России присоединился к нашей команде.
Были мысли после прошедшего сезона, что нужно что-то попробовать, поменять. И когда появилась возможность, я, не раздумывая, решил: стоит попробовать.
На данный момент я доволен подготовкой – считаю, что все сделал правильно», – говорил Халили в интервью «Матч ТВ».
Пожелаем удачи парню!
Хоть Стрельцов немного радует. Темп у него не очень высокий, но на первой стрельбе — лежа — допустил только один промах. Нормальный результат для этого состава сборной России. На первой отметке после стрельбе — 5,1 км — Кирилл пока десятый.
Ничего себе! Расторгуев неожиданно провалился на второй стрельбе, допустив сразу четыре промаха! Теперь участнику трех Олимпиад будет нелегко завоевать медаль. Хотя по скорости он и превосходит всю молодежь в несколько раз.
Пока по скорости вообще самый лучший у нас Мухамедзянов. Жаль только, что с точностью стрельбы он это не совместил: четыре осечки — это слишком много.
Поварницын, хоть и бежал медленнее двух других россиян, но зато отстрелялся на первом рубеже только с одним промахом. Сейчас он может показать лучшее время среди отечественных биатлонистов. Но общая картина, конечно, пока не радует. Александр — пока 14-й после первой стрельбы. И будет еще опускаться в таблице.
Ох, Томшин обновил антирекорд российской сборной на стрельбе лежа сегодня. Целых три промаха!
Третий россиянин уже на трассе — стартовал Кирилл Стрельцов! Подходящая фамилия для биатлона. В прошлом сезоне Стрельцов уже участвовал в Кубке IBU. В спринте на этапе в Италии, например, был девятым. Не густо, конечно, но опередил Антона Бабикова — тот был 11-м.
Поварницын уже добежал до первой отметки — 1,8 км. Но радости это приносит немного — он только 37-й по скорости. На 21 секунду отстает от недосягаемого пока ни для кого Расторгуева. И что только опытный латвиец решил делать на Кубке IBU?
Эх, Мухамедзянов... Пока что результаты первого стартовавшего россиянина оставляют желать лучшего. На стрельбе стоя он допускает два промаха, как и на лежке.
В гонку вступил россиянин Александр Поварницын! В начале этого сезона он становился серебряным призером на летнем чемпионате мира по биатлону — причем именно в спринте. А в сезоне-2018/19 ему даже доверяли выходить в Кубке мира — правда, без особых успехов. Посмотрим, что 25-летний биатлонист покажет сейчас.
Продолжают появляться результаты второй стрельбы — стоя. Француз Буржуа Републик, который первым безупречно отстрелялся лежа, в стойке допустил сразу три промаха. Из борьбы за медаль он выбывает. На подходе к стрельбищу Мухамедзянов.
Томшин подходит к своему первому огневому рубежу! Жаль, но ходом пока сильно проигрывает многим соперникам — он только 18-й по времени на данном отрезке. И это еще многие не стартовали.
Немец Ритмюллер, который торжественно открыл гонку, на второй стрельбе — стоя — окончательно посыпался. Целых четыре промаха — это кошмар.
К отметке 5,1 км россиянин Мухамедзянов подошел пока шестым. Лидирует невероятный Расторгуев, который на Кубке IBU чувствует себя, наверное, как в песочнице с детьми. Все-таки участник трех Олимпиад, двукратный чемпион Европы и в целом очень опытный 31-летний спортсмен. Мухамедзянов 1997 года рождения проигрывает ему уже минуту.
Музамедзянов неважно отстрелялся на первом рубеже — лежа. Сразу два промаха, 300 штрафных метров... Надо наверстывать в гонке.
Тем временем стартовал второй россиянин — Василий Томшин! К сожалению, в прошлом сезоне парню не удалось зажечь в индивидуальном плане: на чемпионате мира среди юниоров он был 22-м в спринте и 11-м в пасьюте.
Зато в эстафете Томшин помог сборной России одержать на ЮЧМ победу — вместо с Мухаметзяновым, кстати. Посмотрим, что покажет Василий на этот раз.
А у нас появился первый спортсмен, который без осечек преодолел стрельбу лежа! Это француз Мартин Буржуа Републик — да, фамилия настоящая.
Мухамедзянов тем временем на отметке 1,8 км показывает только пятую скорость из тех, кто уже вышел на трассу. Лучший на этом отрезке сейчас — известный латвиец Расторгуев. Россиянин проигрывает ему 6,8 секунд. Впрочем, если это компенсируется не сбитым дыханием и хорошей стрельбой на первом рубеже, то будет совсем неплохо.
Немец Ритмюллер уже на первой стрельбе — лежа! Первым выстрелом допустил промах, затем три мишени закрыл, долго выцеливал последнюю, но снова осечка. Скоро его результат должны затмить те, кто стартовал позже.
Мухамедзянов рванул по трассе! Напомним, в спринте спортсмены стартуют с интевалом 30 секунд, то есть эта гонка не контактная, а побеждает тот, кто преодолеет дистанцию за меньшее время. Мужчины бегут три круга по 3,3 км, после первого круга — стрельба лежа, после второго — стоя. За каждый промах — штрафной круг 150 м, то есть потеря времени и сил.
Первый стартер уже преодолел отметку 1,8 км — на это ему понадобилось 4:08 минуты. Россиянин Мухамедзянов вот-вот выйдет на трассу!
Итак, первый участник стартовал! Немец с необычным именем Данило Ритмюллер. Гонка началась!
В сегодняшней гонке примут участие шесть россиян — Ильназ Мухамедзянов выйдет под 12-м номером, Василий Томшин — под 30-м, Александр Поварницын — под 52-м, Кирилл Стрельцов — под 57-м, Карим Халили — под 80-м, а Андрей Вьюхин — под 106-м. Зажгутся ли молодые звезды?
В последнее время (хотя, наверное, лучше сказать, в последние годы) в российском биатлоне не утихают скандалы. В частности, самым громким поводом для обсуждений было неоднозначный выбор состава сборной России — в том числе и на Кубок IBU. Будем надеяться, что своими выступлениями биатлонисты заставят забыть обо всех околоспортивных разборках.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на 10 км в рамках этапа Кубка IBU.