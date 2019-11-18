Глазырина в строю: чем закончился скандал вокруг сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на первый этап Кубка мира нового сезона. Полностью заявка, опубликованная на официальном сайте СБР, выглядит следующим образом:

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Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Многих болельщиков удивило отсутствие Ирины Старых и Екатерины Глазыриной. Они в итоге попали в состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. По словам президента СБР Владимира Драчева, инициатива исходила от тренерского штаба.

«Я изначально был против этих изменений и не поддерживал включение Старых в команду на Кубок мира, потому что это могло внести непорядки в строй. В итоге мы сумели справиться с этой ситуацией и вернули все в соответствие с критериями, чтобы в следующий раз тренерский штаб более внимательно и четко относился к своим же предложениям для правления», — приводит слова Драчева ТАСС.

Состав сборной России на Кубок IBU выглядит так:

Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

Стоит отметить, что оглашение состава на первые международные старты прошло 16 ноября на собрании команды. Резонансным это мероприятие стало в связи с большим количеством вопросов у спортивной общественности к итоговому списку.

Ведь изначально новое руководство СБР во главе с Драчевым ясно дали понять, что в национальную команду на грядущие этапы Кубков должны были быть допущены атлеты, прошедшие централизованную подготовку со сборной (Малышко, Стрельцов, Томшин, Поршнев и Латыпов у мужчин + Миронова, Воронина, Резцова, Глазырина и Старых у женщин), а также спортсмены, показавшие высокие результаты в сезоне — 2018/2019 (Логинов, Бабиков и Гараничев, а также Сливко и Юрлова-Перхт).

Большинство вопросов вызвало невключение Глазыриной в состав. Она, как и Ирина Старых, не проходила подготовку в составе национальной команды. Изначально Старых вошла в состав команды для участия в этапах Кубка мира, тогда как Глазыриной вообще не оказалось места в списке.

Драчев в ответ на претензии сразу заявил, что спортсменка не попала в состав из-за пропуска двух допинг-тестов.

«Катя Глазырина тренировалась в другом месте и приехала только на отбор, не выполнив прописанные условия. Плюс она имеет два «флажка». Имея горький опыт с Маргаритой Васильевой, наступать на грабли опять не хочется. Декабрь мы с ней пропустим, а дальше посмотрим по обстановке», — приводило слова Драчева РИА «Новости».

В то же время сама биатлонистка не стала связывать невключение в состав национальной команды с пропуском двух допинг-тестов.

«К отбору я приехала. Если меня два дня не было на сборе, то на это есть веские причины (3 ноября у Глазыриной умер отец – прим. «Газеты.Ru»). Некоторые спортсмены и с двумя флажками, означающими пропуск допинг-теста, выступали на Олимпиаде», — написала чемпионка мира — 2019 в Instagram.

В поддержку Глазыриной высказалась ее личный наставник Валентина Стремоусова, предположившая, что против Екатерины, вероятно, есть заговор со стороны руководства СБР.

«Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо, и эту несправедливость видит вся биатлонная страна. Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение. Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что, что она такого сделала?» — приводит слова специалиста ТАСС.

Также СБР раскритиковал и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, упрекнувший союз в игнорировании своих же договоренностей.

«Веры на слово руководству федерации теперь не будет... Обманули всех тренеров. По факту из расширенного списка в отборе никто не выступает, только сборники и больше никто. Возникает много вопросов. Для чего эти старты? Что это? Игнорирование мнения биатлонной общественности?» — недоумевал Васильев.

Первый этап Кубка мира начнется в шведском Эстерсунде 30 ноября.