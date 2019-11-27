Нет даже нейтрального статуса: Ласицкене не пустили в Глазго

Проблемы, с которыми тщетно пытается бороться Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), все больше сказываются на отечественных спортсменах. В том числе и звездных. Так, российская прыгунья в высоту, лучшая легкоатлетка Европы этого года, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не была допущена до участия в турнире по легкой атлетике, который состоится 15 февраля 2020 года в Глазго. Соревнования пройдут в рамках серии IAAF Cross Country Permit 2019-2020. Причем сама Ласицкене изначально была заявлена в качестве участницы состязаний, однако 27 ноября организаторы мероприятия приняли решение исключить российскую атлетку. Об этом сообщила менеджер 26-летней прыгуньи Ольга Назарова, которая подчеркнула, что сделано это было ввиду отсутствия у Марии нейтрального статуса.

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«Накануне мы получили письмо из Глазго, в котором организаторы турнира вычеркнули Марию из числа участниц. Изначально у нас на руках имелось приглашение на соревнования, но теперь оно аннулировано. Организаторы объясняют это тем, что Ласицкене может не получить необходимый для выступления нейтральный статус в соответствующие сроки»,

— цитирует Назарову ТАСС.

Сама Ласицкене, по словам ее менеджера, отнеслась к этой ситуации «с юмором и оптимизмом», к тому же ей в таком случае не придется заниматься оформлением британской визы. Более того, Назарова отметила, что у спортсменки запланированы еще одни соревнования в январе, и Марии от Международной ассоциации легкоатлетических федераций — она же World Athletics — иных отказов в предоставлении нейтрального статуса не поступало.

«Есть еще один старт подтвержденный, на 31 января, пока отказа не было, я лично его жду. Организаторы обязаны следовать инструкции, которая приходит от World Athletics, они просто не могут ее не выполнить», — цитирует менеджера россиянки «РЕН ТВ».

Решение организаторов турнира в Глазго, впрочем, было принято не только из-за проблем с нейтральным статусом у Ласицкене, но и с временным прекращением деятельности всей ВФЛА. Напомним, 21 ноября Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил от должности теперь уже экс-президента российского ведомства Дмитрия Шляхтина по обвинению в нарушении двух пунктов Всемирного антидопингового кодекса WADA. Чиновнику вменялись фальсификация или ее попытка в любой отрасли допинг-контроля, в том числе и отказ сотрудничать со следствием и воспрепятствование расследованию, а также помощь, вступление в сговор или намеренное участие в нарушении антидопинговых правил.

Данные обвинения касаются конкретного эпизода: допингового скандала с участием российского прыгуна в высоту, серебряного призера мира и чемпиона «Бриллиантовой лиги» — 2018 Данила Лысенко, который в августе прошлого года был временно отстранен от участия в международных соревнованиях из-за пропуска трех допинг-тестов за один год. В мае 2019 Международная ассоциация легкоатлетических федераций обвинила спортсмена в подделке документов. Суть дела заключается в том, что сам Лысенко, объясняя причины, по которым он пропустил допинг-тестирования, заявил, что в этот момент не имел возможности встретиться с допинг-офицерами в том числе и из-за болезни. Однако специалисты нашли в объяснениях Лысенко противоречия, после чего было проведено расследование, показавшее несоответствия в медицинских документах. В частности, справка о болезни атлета была подписана врачом, не фигурирующим ни в одной базе данных, а по адресу больницы, где Данил якобы проходил лечение, нет никакого медицинского учреждения. Шляхтин, комментируя данные противоречия, заявил, что медицинские документы Лысенко руководство ВФЛА не проверяло, а занималось лишь их переводом и отправкой в международное ведомство.

Однако, по данным The Sunday Times, Лысенко, признавшись в фальсификации документов, подчеркнул, что инициатива в проведении махинаций исходила именно от Шляхтина.

Помимо Дмитрия Шляхтина AIU также временно отстранила исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, президента региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатор ВФЛА Елену Иконникову и тренера Лысенко Евгения Загорулько.

Позднее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА, которая лишена статуса соответствия еще с ноября 2015 года по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики все российские атлеты не были допущены до участия в Олимпийских играх — 2016, а на остальных международных турнирах они выступают лишь в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Причем получить данный статус могут далеко не все российские легкоатлеты: процедура проходит исключительно и индивидуально, а сами спортсмены должны доказать отсутствие какой-либо допинговой истории в своей карьере, проходя множественные проверки у иностранных специалистов.

Из-за проблем, которые с каждым разом все более охватывают ВФЛА, Дмитрий Шляхтин 23 ноября официально подал в отставку с поста главы ведомства. Исполняющим его обязанности назначена глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, занимавшая должность вице-президента ВФЛА.

«Я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) и в Минспорте», — говорил Шляхтин в комментарии РИА «Новости».

Что касается Марии Ласицкене, то сама спортсменка в последние месяцы неоднократно выражала претензии в адрес уже экс-главы ВФЛА, а после его отстранения выступила с публичным обращением в адрес министра спорта Павла Колобкова и президента ОКР Станислава Позднякова.

Помимо споров с Шляхтиным Ласицкене также вступила в полемику и с иностранными чиновниками. Так, на днях глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно назначить максимально суровые меры наказания в отношении всего российского спорта после того, как комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому организации дискредитировать все российские спортивные федерации на четыре года.

«WADA должно действовать жестче и наложить максимально возможные ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить поведение и защитить нынешних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения спортсменов в России, которые заслуживают большего, чем циничный, слабый ответ на неоднократные призывы мирового сообщества к России навести порядок», — цитирует его пресс-служба USADA.

Само заседание исполкома, который решит судьбу всего российского спорта, состоится уже менее чем через две недели — 9 декабря.

Сам же Трэвис убежден, что в России «нет чистых спортсменов». По его мнению, российские атлеты в большинстве своем так или иначе связаны с допинговыми нарушениями.

«История научила нас: реакция на допинговый скандал с Россией в виде использованного в Рио-де-Жанейро-2016 и Пхенчхана-2018 тайно управляемого процесса допуска спортсменов не сработала. Россия просто уничтожила улики и подделала множество образцов. Из-за этого невозможно подтвердить, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены», — заявил он.

Ласицкене же, увидев данное сообщение, саркастично ответила Трэвису, разместив у себя в Instagram Stories обращение к американскому чиновнику.

«Вы можете поговорить на эту тему с Лэнсом Армстронгом, Джастином Гэтлином, Кристианом Коулманом и другие своими атлетами. Следите за своим языком, пожалуйста»,

— написала Ласицкене.

Россиянка, очевидно, намекнула на то, что все трое упомянутых американских атлета в своей карьере погрязли в шумных допинговых скандалов. Например, спринтер Гэтлин в 2001 году попался на применения амфетаминов, а через пять лет его допинг-пробы показали повышенное содержание тестостерона, после чего он был дисквалифицирован: изначально на восемь лет. Однако позднее срок отстранения сократили в два раза, и в 2010 году американец вернулся в большой спорт и стал двукратным олимпийским призером и многократным чемпионом мира. Что касается Коулмана, то бегун обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Из-за этого ему грозила дисквалификация до двух лет с последующими пропусками чемпионата мира — 2019 и Олимпийских игр в Токио. Однако USADA сняло обвинения с Коулмана после того, как тому удалось доказать, что третий допинг-тест он пропустил уже чуть более чем через 12 месяцев. Ну, а допинговая история Лэнса Армстронга и вовсе является едва ли не самой громкой за последние 20 лет.

Впервые велогонщика обвинили в нарушении антидопинговых правил еще в 1999 году, когда его допинг-проба показала положительный результат на наличие кортикостероидов, однако команда американца убедила следователей в том, что Армстронг употреблял препараты посредством крема, разрешенного для использования медиками. Взятые в том же году анализы мочи в 2005 году показали следы эритропоэтина, но и в данном случае спортсмена удалось оправдать. Однако в мае 2011 года государственные антидопинговые структуры взялись за Армстронга всерьез после интервью его бывшего партнера по сборной США Тайлера Хэмилтона, заявившего, что титулованный велогонщик регулярно употреблял эритропоэтин.

«Я видел этот препарат в его холодильнике, и не раз заставал Лэнса за его употреблением», — говорил Хэмилтон.

Через год USADA обвинило Армстронга в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил, тогда как сам велогонщик их отвергал. Американское антидопинговое агентство даже подготовило большой доклад, в котором фигурировали материалы, доказывающие участие Армстронга в допинговых махинациях. В январе 2013 года тот сам признался в употреблении допинга с помощью специально разработанной допинг-программы.

В итоге Армстронг получил пожизненную дисквалификацию, а все его результаты, начиная с 1 августа 1998 года, были аннулированы, а именно: семь побед на «Тур де Франс» подряд и бронза Олимпийских игр — 2000.