Остался вне заявки: «Ювентус» не услышал извинений от Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с большой долей вероятности не сможет помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Италии. В рамках 13-го тура первенства «бьянконери» предстоит выезд в Бергамо, где туринцам в последнее время играется весьма непросто. Последняя победа «Юве» над «Аталантой» в гостях датирована январем 2018 года, но она была добыта в рамках полуфинала Кубка Италии. Через год «Старая синьора» потерпела в Бергамо разгромное поражение со счетом 3:0, а в чемпионате Италии последние три встречи на стадионе «Атлети Адзурри» завершились вничью с одинаковым счетом 2:2. Для команды Маурицио Сарри предстоящий матч должен стать принципиальным. И не из-за конфликта интересов с «Аталантой», а из-за миланского «Интера», активно наступающего на пятки туринцам. Однако в Бергамо «Юве», видимо, отправится без своего главного звездного игрока.

По словам Сарри, Криштиану Роналду до сих пор имеет проблемы со здоровьем, из-за чего грядущий матч пропустит.

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«На 99% Роналду не сыграет. Когда он вернулся из сборной, он сообщил, что в первой игре чувствовал себя лучше, а во второй испытывал боль. В том числе это и психологическая проблема. Наша цель – Лига чемпионов, мы должны вылечить это повреждение. Поэтому на 99% он не сыграет с «Аталантой» и будет продолжать программу восстановления», – цитирует Сарри La Gazzetta dello Sport.

О проблемах со здоровьем у Роналду Сарри говорил и почти две недели назад. Как утверждал 60-летний итальянский специалист, португальский форвард мог пропустить игру 12-го тура Серии А из-за травмы колена. Однако Роналду участие в том матче все-таки принял, а затем и вовсе отправился в расположение своей национальной сборной, где занимался без каких-либо ограничений, а также сыграл в двух матчах, забив в общей сложности четыре мяча. После заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Люксембурга Роналду, впрочем, заявил, что действительно чувствует себя не лучшим образом, что сказывается на его последних выступлениях.

«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь «Ювентусу», играя травмированным. Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», — цитирует Роналду A Bola.

Однако проблема кроется не столько в физическом состоянии Криштиану, сколько в его вызывающем поведении. Внимание к португальцу приковано постоянно, а особенно после того, что произошло в последних двух матчах «Ювентуса». Первый инцидент случился во время гостевой игры против московского «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, когда Роналду выразил свое недовольство решением Сарри заменить его по ходу встречи, отказавшись пожать наставнику руку.

Подобный случай повторился несколькими днями позднее, когда главный тренер «Юве» вновь заменил Криштиану в матче с «Миланом», после чего португалец не просто проигнорировал рукопожатие с тренером, но и сразу же ушел в раздевалку, попутно оскорбив Сарри по-португальски. Впоследствии и вовсе выяснилось, что Роналду покинул территорию стадиона до финального свистка.

«Нет необходимости разъяснять что-то о ситуации с Роналду, даже любители реагируют на замену так же. Я понимаю, что иногда игрокам нужно дать выпустить пар, иначе я всю жизнь провел бы в разговорах с ними», — заявил Сарри накануне матча с «Аталантой».

В «Ювентусе» от каких-либо наказаний и санкций в адрес Роналду отказались, однако объясниться за свое поведение от португальца потребовали. Спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи лично связался с агентом португальца Жорже Мендешем и заявил тому, что партнеры форварда по команде искренне недовольны его выходками.

«Думаю, что после игр сборных мы с ним обсудим все вопросы. Криштиану — полезный игрок, который нам еще не раз пригодится», — говорил вице-капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Предполагалось, что эти вопросы будут обсуждены накануне матча с «Аталантой». По данным La Repubblica, Роналду организовал ужин, на который пригласил партнеров по команде и тренерский штаб. La Gazzetta dello Sport же сообщает, что встреча действительно состоялась,

однако извинений от Криштиану его одноклубники не дождались.

Как отмечает источник, футболисты решили никак не затрагивать данную тему, а также согласились забыть эту историю, чтобы «сконцентрироваться на игре и достижении положительных результатов».

После 12-ти туров «Ювентус» остается единоличным лидером чемпионата Италии, опережая на один балл миланский «Интер». Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.