Почеттино нарасхват: куда пойдет экс-тренер «Тоттенхэма»

Сила Почеттино

Наибольший период в своей тренерской карьере Маурисио провел в лондонском «Тоттенхэм Хостпур», однако на одних «шпорах» тренерская карьера аргентинца не заканчивается.

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Его первым местом работы в качестве наставника стал «Эспаньол», за который он выступал с 2004 по 2006 год. Команда из Барселоны на момент прихода Почеттино в 2009 году находилась в конце турнирной таблицы Ла Лиги. Сменив ранее двух главных тренеров, боссы испанского клуба пригласили своего бывшего игрока. Вместе со своим экс-футболистом «Эспаньол» завершил провальный сезон с семью победами в восьми оставшихся встречах. В числе знаменательных событий, произошедших с «попугаями» вместе с Почеттино, стала победа в дерби с «Барселоной». Это спасло бело-синих от вылета из Ла Лиги. Руководством клуба было принято решение продлить контракт с Маурисио еще на три сезона. Все это время подопечные аргентинца демонстрировали стабильную игру, удерживаясь в середине турнирной таблицы национального чемпионата.

В 2013 году Почеттино подписал контракт с первым клубом Английской премьер-лиги в своей тренерской карьере – с «Саутгемптоном». Но продержался в стане «святых» он не долго. Спустя сезон специалист перебрался в «Тоттенхэм». «Шпоры» сразу подписали с аргентинцем пятилетнее соглашение. С его приходом результаты лондонского клуба значительно улучшились. Например, «Тоттенхэм» становился вторым и дважды – третьим клубом АПЛ, чего в истории лондонской команды еще не было. Также под руководством Почеттино «шпоры» впервые смогли выйти в финал Лиги чемпионов, где в итоге уступили «Ливерпулю».

Решение о том, чтобы расстаться с аргентинским специалистом, было принято в ноябре 2019 года. Руководство «Тоттенхэма» к этому подвели резко снизившиеся результаты команды к середине сезона. Подопечные Маурисио оказались на 14-м месте, что не удовлетворяло боссов «шпор». Вероятно, таким результатам поспособствовало поражение в ЛЧ, которое лишило аргентинца уверенности в себе.

Буквально за день Почеттино был заменен на португальца Жозе Моуриньо. Согласно контракту, который «Тоттенхэм» подписал с экс-наставником «Манчестер Юнайтед», новый тренер будет получать почти в два раза больше аргентинца.

Приют для Маурисио

Сразу после того, как специалист покинул «Тоттенхэм», СМИ начали сватать его в разные клубы.

Среди потенциальных команд, которые может возглавить Маурисио, журналисты называют мюнхенскую «Баварию», мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал» (принципиального соперника «шпор»).

Версию о том, что Маурисио станет главным тренером «Барсы», выдвинул The Sun. Однако это предположение вряд ли имеет право на существование. Маурисио, как бывший тренер «Эспаньола» (заклятого врага сине-гранатовых), не раз заявлял, что «лучше будет работать на ферме в Аргентине, чем на «Камп Ноу».

Еще один маловероятный сценарий – это место Почеттино в «Арсенале». Предположение о том, что Маурисио окажется на тренерском мостике «канониров», сделал другой бывший тренер «Тоттенхэма» — Харри Реднапп, который заявил, что в АПЛ есть много клубов, переживающих в данный момент кризис. И в числе таких команд специалист назвал «Арсенал».

«Почему Почеттино не может пойти работать в «Арсенал», если захочет? Думаю, фанатам будет абсолютно пофигу, если с ним команда будет выигрывать матчи. Хоть Саддамом Хусейном будьте! Если начнете побеждать каждую неделю, они будут петь: «Есть только один Саддам»,

– приводит слова Реднаппа Mirror.

К вариантам, которые имеют большее право на существование, относят переход аргентинца в стан «Реала». На такой версии настаивает Sky Sports, по информации которого руководство «сливочных» предложит специалисту контракт летом 2020 года. Зинедин Зидан, в данный момент возглавляющий «королевский клуб», не показывает тех результатов, на которые рассчитывают хозяева клуба. В СМИ неоднократно появляется информация о возможном увольнении француза. Масла в огонь подливает и его вялотекущий конфликт с валлийским вингером команды Гаретом Бэйлом, от которого Зидан пытался избавиться прошлым летним трансферным окном, но так и не смог.

Ну а самым вероятным из всех перечисленных предположений можно назвать лишь вариант с переходом Почеттино в «Баварию», которая недавно уволила своего наставника Нико Ковача. На данный момент мюнхенской командой заправляет помощник хорвата Ханс-Дитер Флик.

По информации немецкого издания Bild, спортивный директор «баварцев» Хасан Салихамиджич и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге 20 ноября сели за стол переговоров с агентом Почеттино Джованни Бранчини. О том, достигли ли они каких-либо договоренностей, пока неизвестно. Однако ожидается, что место на тренерском мостике мюнхенской команды он займет к концу текущего сезона, до этого времени он будет изучать немецкий язык.

Для Маурисио переход в «Баварию» — это наиболее перспективный вариант, так как, в отличие от «Тоттенхэма», команда не стеснена в средствах и у нее больше шансов выиграть еврокубок, не говоря уже о внутреннем чемпионате.