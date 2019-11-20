Четверной и «триксели»: Кихира сразится с Загитовой и Косторной

Японский Саппоро 22 ноября примет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, по итогам которого уже будет определен окончательный состав участников финальных декабрьских соревнований в Италии. За право выйти в решающий турнир сразятся лучшие спортсмены, набравшие максимальное количество баллов на этапах. Борьба за путевку в Турин обещает быть нешуточной. Особенно — среди девушек.

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Претенденток на попадание в финал предостаточно. Так, в Японии среди представительниц женского пола выступят три россиянки: Алена Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова. И если ученица Алексея Мишина формально уже не претендует на поездку в Турин после своей неудачи в китайской Чунцине, где она стала пятой, то Косторная и Загитова, выступающие в одной группе у Этери Тутберидзе, будут вынуждены конкурировать друг с другом за право пробиться в финал.

Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.

Тогда молодая ученица Тутберидзе по всем параметрам превзошла олимпийскую чемпионку, выиграв обе программы, а по общей сумме обошла Загитову аж на 20 баллов. В Саппоро, очевидно, фавориткой противостояния вновь окажется Косторная, у которой в произвольной программе заявлены сразу два тройных акселя. Их же она успешно исполнила и во французском Гренобле, за счет чего и выиграла этап. Загитова же может надеяться на золото, только ожидая осечки своей соотечественницы при чистейшем прокате обеих программ со своей стороны.

Самодурова же на победу вряд ли будет рассчитывать: техническая программа Софьи серьезно уступает той же Загитовой. Достаточно упомянуть тот факт, что чемпионат Европы в Минске ученица Мишина выиграла только из-за чистого исполнения своих программ при падениях олимпийской чемпионки.

Несмотря на сильные стороны Загитовой и Косторной, у них есть серьезный конкурент из Японии. При своих болельщиках в Саппоро выступит одна из самых талантливых фигуристок современности Рика Кихира. После серебра, завоеванного на этапе в Канаде, японка решилась на усложнение своей произвольной программа. И теперь заявка фигуристки выглядит весьма мощно.

Так, свой произвольный прокат Кихира должна начать с четверного сальхова, который ранее она исполняла исключительно на тренировках. Кроме того, у японки заявлены два тройных акселя: один сольный, второй — в каскаде с двойным тулупом.

Примечателен этот каскад тем, что ранее Кихира тренировала его не с тулупом в два оборота, а с ойлером и тройным сальховом, однако заявлять такую комбинацию на решающие соревнования, где на кону стоит путевка в финал, Рика не решилась. Впрочем, несмотря на громкую вывеску, отсутствие стабильности в прокатах японки никуда не делось: фигуристка в последнее время зачастила с падениями и недокрутами не прыжках, что мешает ей полностью реализовать свой потенциал. От повторения этих недочетов Кихира не будет застрахована и в Саппоро.

Основное внимание местной публики будет все же приковано к одиночным прокатам мужчин, где выступит герой национального фигурного катания Юдзуру Ханю. 24-летний двукратный олимпийский чемпион в последние годы находится в кризисе и уже не обладает статусом лучшего фигуриста планеты, но в Японии болельщики продолжают буквально поклоняться таланту Ханю. Перед ним сейчас лежит едва ли не открытый путь в финал. Особенно после победы на канадском этапе.

Среди соперников Юдзуру, а точнее — его конкурентов в борьбе за золото, выделить особо некого. Борьбу японцу может навязать разве что американец Джейсон Браун, имеющий в своем активе серебро Skate America — 2019. Среди россиян же выступят опытный Сергей Воронов, а также Антон Шулепов и Макар Игнатов. Обсуждать данные кандидатуры, к сожалению, не приходится: 32-летний Воронов уже давно не претендует на высокие места, хотя имеет больший опыт, Шулепов во Франции и вовсе стал худшим среди всех остальных фигуристов, а вот Игнатов на предпоследнем этапе Гран-при откровенно удивил.

Да, можно сослаться на то, что 19-летний фигурист взял бронзу на прокатах в Москве вследствие отсутствия конкуренции как таковой (а пьедестал на Кубке «Ростелеком» был занят полностью россиянами), однако Игнатов уже успел влюбить в себя публику. Если на попадание в финал Михаил не рассчитывает, то как минимум показать свои лучшие стороны в Японии он точно сможет. Хотя бы из-за одного факта прокатов на одном турнире вместе с Ханю, фанатом которого является россиянин.

«Когда я был маленький, то очень болел за Евгения Плющенко. А сейчас Юдзуру Ханю. Его любовь к фигурному катанию просто восхищает. То, что он делает и продолжает делать, потрясающе»,

— цитирует Игнатова РИА «Новости».

Также российской публике будет интересно понаблюдать за прокатами спортивных пар, которые в этом сезоне имеют экспериментальные составы. От России в Японии выступят две пары: чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Алиса Ефимова с Александром Коровиным, проводящие в совместном дуэте уже четвертый сезон. Добиться высоких результатов в этом году Ефимова и Коровин, правда, не могут. На этапе Гран-при Китая представители Санкт-Петербурга откровенно провалились, заняв последнее место. Что касается Мишиной и Галлямова, то для них дебют на взрослом уровне пока складывается удачно: они сумели обойти своих соотечественников Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина на французском этапе всего лишь на балл, который и подарил им золото. Удастся ли повторить свой успех в Саппоро — вопрос спорный. Ведь там же выступят двукратные чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Помимо того, что в их активе уже имеется победа на домашнем этапе, китайский дуэт также имеет более сильную техническую базу. На Cup of China 2019 Вэньцзин и Цун набрали 228,37 балла, что на 20 очков больше, чем у Мишиной и Галлямова.

Еще в одном парном соревновании — в танцах на льду — препятствие россиянам на пути за золотом составит легендарный французский дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французам уже на протяжении нескольких лет никто не может что-либо противопоставить. С каждым годом Пападакис и Сизерон придумывают новые программы, которые дарят им очередные мировые рекорды. Учитывая уровень, российская пара Александры Степановы и Ивана Букина будет рассчитывать на серебро. Одна серебряная награда у Степановой с Букиным в этом сезоне, к слову, уже имеется — на этапе Гран-при США россияне уступили только американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. На тех же прокатах выступил еще один российский дуэт, который завершит свои соревнования в текущей серии Гран-при, — Софья Шевченко и Игорь Еременко. На молодую пару ставку никто не делал и ранее, а после провала в Лас-Вегасе (предпоследнее место в общем зачете) тем более.