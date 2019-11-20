«Кучка псевдоболельщиков»: фанаты обматерили Дзюбу

19 ноября сборная России на выезде провела встречу заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 против Сан-Марино.

К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы. С гостевого сектора по ходу матча слышались выкрики «Дзюба, Дзюба, иди *****».

Сборная России уже обратилась к болельщикам, столь неподобающим способом «поддерживавших» форварда в прошедшем поединке.

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«Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях. Они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. На стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои», — написала пресс-служба сборной в Instagram, сопроводив пост хэштегом «Кто вы такие».

В шоке от случившегося остался и наставник сборной России Станислав Черчесов, который, комментируя поведение группы болельщиков, отметил обыденность подобных явлений в футболе.

«У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что уже ко всему привыкли», – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Вторит мнению тренера и защитник сборной России Георгий Джикия. Футболист утверждает, что оскорбительные скандирования не могут не сказываться на игре команды.

«Выкрики, которые мы слушали в адрес Дзюбы, очень обидны… Это отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Ведь это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд», — цитирует Sport24 Джикию, намекающего на скандальный переход Артема из «Спартака» в «Зенит».

Далекой осенью 2014 года нападающий отказался продлевать контракт со «Спартаком» и отклонил новый. В итоге россиянин подписал соглашение с петербуржцами: «Зенит», помимо того, что предлагал большую зарплату (€3,3 млн в год), еще и на постоянной основе выступал в еврокубках. Трансфер в июле 2015 года фанаты красно-белых восприняли как предательство — ненависть к воспитаннику москвичей не остывает и по сей день.

В стороне от случившегося в Сан-Марино не остался и полузащитник Далер Кузяев. Игрок сборной России выразил недоумение, чем мог насолить Дзюба болельщикам.

«Во время матча с трибун шли оскорбления в адрес Дзюбы? Я ничего такого не слышал. Да, были какие-то выкрики, но, если честно, я даже не понял, что именно кричали. С Артемом об этом мы не разговаривали. Но если это так, то это неправильно, я считаю. Не понимаю, почему они его оскорбляли. Все-таки игрок сборной и капитан — столько сделал для команды. Я без понятия», — рассказал Кузяев.

А вот генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, помимо того, что назвал провокаторов «кучкой псевдоболельщиков», поблагодарил Дзюбу за успешный выход российской команды на европейское первенство.

«Большое спасибо сборной, а также нашему капитану и лидеру Артему Дзюбе, который делает много для команды и футбола. Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал «Дзюба молодец». Мы все вместе сделаем так, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Стоит отметить, что сборная России финишировала в отборочном раунде Евро-2020 на втором месте в группе I, отстав от лидирующей Бельгии на шесть баллов.

Наши футболисты проиграли лишь «красным дьяволам» (1:3 в гостях и 1:4 дома). Больше россияне очков не теряли: в активе сборной восемь побед над Казахстаном (4:0; 1:0), Сан-Марино (9:0, 5:0), Кипром (1:0; 5:0) и Шотландией (2:1, 4:0).

К слову, лучшим бомбардиром команды стал как раз Артем Дзюба. Несмотря на голевую засуху в матче с Сан-Марино, в предыдущих встречах он отличился девять раз и занял шестое место в гонке бомбардиров.