Снова в деле: Моуринью приютили в «Тоттенхэме»

Как сообщает официальный сайт «шпор», португалец заключил с лондонским клубом соглашение до конца сезона-2022/23. Отмечается, что Моуринью согласился на зарплату €17 млн за сезон, тогда как в своем последнем клубе «Манчестер Юнайтед» специалист зарабатывал €20 млн в год.

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Новоиспеченный наставник уже прокомментировал свое назначение, похвалив не только новых подопечных, но еще и болельщиков команды.

«Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют. Возможность поработать с такими игроками — вот что меня привлекло», — сказал Моуринью.

Высказался о переменах и президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви. Глава «шпор» назвал Моуринью одним из самых успешных тренеров в футболе.

«У Жозе богатый опыт, он умеет вдохновлять команды, к тому же отличный тактик. Он завоевывал награды в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он привнесет энергию и веру в нашу раздевалку», — отмечает Леви, отдавая должное уволенному Почеттино.

Президент заявил, что клуб с большим нежеланием принял столь жесткое решение. Однако это не было легким или поспешным шагом со стороны совета директоров: всему виной результаты внутренней арене в конце прошлого сезона и начале этого.

Громкое увольнение случилось накануне. То, во что до последнего не верили фанаты «шпор», произошло: контракт с аргентинцем, занимавшим свой пост с мая 2014 года, был расторгнут. И это несмотря на то, что еще 1 июня лондонцы бились с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов (0:2).

По информации английской прессы, приглашение Моуринью было вопросом времени, однако сам Леви лично настаивал на том, чтобы отложить отставку аргентинца. Сказалось нежелание выплачивать солидную неустойку в размере £12,5 млн. На счастье управленца, решение расстаться с «Тоттенхэмом» принял именно Почеттино, и стороны разошлись по обоюдному согласию.

Возвращаясь к Моуринью, напомним, что португалец последний год находился без работы. После увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце 2018-го чемпион Англии («Челси»), Италии («Интер»), Испании («Реал») и Португалии («Порту»), а также двукратный победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы был втянут в громкий налоговый скандал и избежал тюремного заключения лишь благодаря сотрудничеству с налоговыми органами Испании.

Он признался в получении незаконной прибыли (в общей сумме специалист недоплатил в испанскую казну порядка €3,3 млн), и в итоге вместо года заключения ему было предъявлено лишь денежное взыскание.

Были с Жозе за период простоя и комичные ситуации. В начале февраля Моуринью заглянул в подмосковную Балашиху, где посетил встречу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омского «Авангарда» и петербургского СКА. Перед матчем звезда футбола фотографировался с хоккеистами, разговаривал с персоналом клуба. В такой теплой атмосфере время подошло к началу хоккейного поединка — Жозе вышел на арену сделать символическое вбрасывание шайбы.

Однако уже направляясь к трибуне, Моуринью потерял равновесие: красный ковер заскользил на льду, и именитый наставник упал на ткань, спасшую португальца от жесткого приземления.

И вот, наконец, возвращение в футбол. Привыкший вести дела с самыми маститыми грандами Европы тренер на сей раз не стал соглашаться на предложения именитых «ПСЖ» и «Баварии», предпочтя завсегдатаям Лиги чемпионов куда более тяжелый вызов в лице терпящего бедствие «Тоттенхэма». И пускай на плечи португальца сваливается огромная ответственность, бюджет на новых футболистов разительно отличается от предыдущих трансферных кампаний, а критики уже готовы вновь растерзать эгоцентричного Жозе за очередной провал и исчерпанность идей, но где, как не в Лондоне, он сможет доказать всему миру, что его еще рано списывать со счетов?

После 12 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице 14-е место. Что же касается Лиги чемпионов, то после четырех встреч в рамках группового этапа лондонцы идут в своем квартете вторыми вслед за «Баварией».