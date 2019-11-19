«Кто-нибудь видел Дзюбу?» Как Россия разгромила Сан-Марино

Заключительный матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 для сборной России уже не решал ничего. В финальный раунд континентального первенства подопечные Станислава Черчесова вышла досрочно еще месяц назад, а после домашнего поражения от команды Бельгии, ставшее для россиян вторым за весь цикл, на первое место группы I уже не претендовали. К тому же статус поединка можно было назвать скорее контрольным ввиду уровня соперника — сборная Сан-Марино перед встречей с россиянами ожидаемо не набрала ни одного балла, пропустив в девяти матчах 46 мячей при одном забитом. И это неудивительно, если учитывать, что футболисты из карликовой страны занимают последнее место в рейтинге сборных ФИФА, деля его с командой Ангильи.

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Оценив ситуацию, главный тренер сборной России решил дать возможность проявить себя на финише отборочного цикла резервным игрокам. Особенно это коснулось поста №1 — вместо Маринато Гильерме ворота российской команды защищал голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, ранее отсидевший четыре встречи в запасе. Также на поле с первых минут вышли Федор Кудряшов, Максим Беляев, Далер Кузяев и Зелимхан Бакаев. Вернулся в состав и Александр Головин, пропустивший игру с бельгийцами из-за повреждения, но за встречей с Сан-Марино он наблюдал со скамейки запасных, выйдя на поле только к середине второго тайма.

В плане статистики игра могла привлечь только из-за высказывания Артема Дзюбы накануне. Нападающий и капитан сборной России высказался относительно бомбардирской гонки в российской команде, заявив, что желает стать лучшим в истории по количеству забитых мячей. До игры с Сан-Марино в активе Дзюбы имелось 24 гола, и с этим показателем он занимал третью строчку в истории сборной России. Больше него забивали только Владимир Бесчастных (26) и лучший бомбардир национальной команды Александр Кержаков (30). Оба, естественно, уже давно в футбол на профессиональном уровне не играют. Что касается Дзюбы, то даже крайне низкий уровень сборной Сан-Марино не указывал на то, что Артем сможет забить аж семь мячей за игру и превзойти достижение Кержакова, о чем сам форвард «Зенита» так мечтает.

«Если скажу нет, наверное, слукавлю. Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить». В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.

Впрочем, в первом матче между Россией и Сан-Марино российский нападающий отметился покером, а сам соперник был разгромлен со счетом 9:0. После той встречи многие российские болельщики обложили голкипера Сан-Марино Элиа Бенедеттини множеством сообщений со словами поддержки, что впоследствии отметил и сам вратарь. Правда, на ответную игру с россиянами он смотрел либо с трибун, либо по телевизору, не попав в заявку из-за травмы. Еще в начале сентября на тренировке сборной он получил повреждение крестообразной связки правого колена, из-за чего выбыл на долгий срок. В пяти из шести последних игр ворота команды Сан-Марино защищал его двоюродный брат Симоне Бенедеттини, но на игру с россиянами в итоге вышел Альдо Симончини, ранее проведшего лишь один матч (с Шотландией, 0:6).

Первый мяч Симончини пропустил уже на третьей минуте встречи.

Россияне организовали позиционную атаку большими силами, загнав сразу семь полевых игроков хозяев в свою штрафную площадь. После прострела с правого фланга мяч отскочил к Кузяеву, который пробил в касание точно в угол.

После гола команда Черчесова несколько сбавила обороты, сделав акцент на контроле мяча без резких движений. Одно из таких, правда, привело ко второму забитому мячу.

Бакаев ворвался к лицевой и прострелил во вратарскую. Мяч снова отскочил к Кузяеву, который технично пробил в направлении дальней «девятки». Симончини удар отразил, но на добивании первым оказался Сергей Петров.

Впрочем, до перерыва вратарь сборной Сан-Марино совершил несколько классных сейвов и спас свою команду от раннего разгрома. В частности, Алексей Миранчук нанес три опасных удара по воротам Симончини, два из которых пришлись со «стандартов», но с ними 33-летний голкипер справился.

2:0 — взломать оборону Сан-Марино подопечным Черчесова особого труда не доставило, но и на россыпь голов в первой половине встречи рассчитывать не пришлось. Равно как и на гол в исполнении Дзюбы, который в первой 45-минутке оказался в тени, выиграв лишь несколько единоборств, но обойдясь без опасных моментов.

Над этим пошутил даже фан-аккаунт сборной Сан-Марино в Twitter.

«Кто-нибудь видел Дзюбу? Я думаю, что он потерялся в левом кармане нашего капитана Давиде Симончини», — написано в сообщении.

31' Has anyone seen Dzyuba? I think he disappeared in the left pocket of captain Davide Simoncini. #SMRrus — San Marino (@SanMarino_FA) November 19, 2019

Дзюбе, к слову, досталось и от своих болельщиков. Во время телетрансляции в течение матча были слышны оскорбления в адрес капитана сборной России. Помимо этого в сети разлетелись видеозаписи с гостевого сектора, на котором некоторая группа российских фанатов распевала нецензурные кричалки, посвященные форварду.

В дебюте второго тайма Артем мог ответить недоброжелателям голом, но Миранчук взял эту роль на себя.

Магомед Оздоев, развернувшись у чужой штрафной, сделал пас направо в сторону Петрова, и тот навесил в направлении вратарской, метя в Дзюбу. Передача, правда, дошла только до Миранчука, который кивком головы все-таки выиграл дуэль у голкипера Сан-Марино и довел счет до разгромного.

Мгновениями спустя гол на свой счет записал уже Алексей Ионов: форвард «Ростова» первым подобрал мяч на углу штрафной и технично обводящим ударом издали отправил мяч в дальний угол ворот — 4:0.

За 20 минут до конца встречи Дзюба все-таки «проткнул» мяч в сетку ворот Симончини, однако гол капитана сборной России не был засчитан.

Бакаев элегантным пасом вывел один на один сразу двух российских форвардов — Дзюбу и вышедшего Николая Комличенко. Однако второй коснулся мяча, сделав своеобразный пас на Дзюбу, который в этот момент уже забрался в офсайд.

Эпизодом позднее Кузяев, выполнив «финт Зидана», выкатил мяч на Дзюбу, тот отпасовал Петрова, который прострелил во вратарскую, откуда Комличенко расстрелял ворота Сан-Марино.

На этом голевая феерия завершилась. 5:0 — ожидаемая победа сборной России над командой Сан-Марино.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова завершили отборочный цикл на Евро-2020 на втором месте в турнирной таблице группы I, одержав восемь побед в десяти матчах и набрав 24 очка.