Вернулся после смерти дочери: Энрике возглавил Испанию

Сборная Испании по футболу назвала имя нового главного тренера. Им стал Луис Энрике, который уже возглавлял команду, однако был вынужден уйти по семейным обстоятельствам. На этом посту он сменил Роберто Морено, уволенного сразу после матча группового этапа чемпионата Европы – 2020 против Румынии (5:0).

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Морено, который стал главным тренером «красной фурии» в конце июня 2019 года, узнал о своей отставке в раздевалке команды сразу после победного матча. Эта новость сильно шокировала специалиста, он даже не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Стоит сказать, что специалист возглавлял команду во время квалификации на европейское первенство, и под его руководством Испания заняла первое место в группе, набрав 26 очков.

Команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы еще в октябре, когда сыграла вничью со сборной Швеции – 1:1. Тогда Морено посвятил успех команды Энрике и его семье.

«Я хочу вспомнить о Луисе Энрике и его семье и посвятить это достижение им. Также хочу поблагодарить руководство Федерации футбола Испании за доверие ко мне. Это был очень сложный выездной матч против сильного соперника», — цитирует Морено A Bola.

Стоит отметить, что Энрике тренировал испанскую команду с 2018 по 2019 год, на этом посту он провел чуть больше года. 19 июня стало известно, что специалист вынужден покинуть сборную в связи с болезнью дочери. Девятилетняя Ксана была больна остеасоркомой – раком костей. После пятимесячной борьбы с заболеванием она умерла в августе. Об этом сообщил сам тренер, посвятив трогательный пост в Twitter ребенку.

«Мы будем очень по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Покойся с миром», — написал он.

В стороне от трагедии специалиста не осталась «Барселона». Каталонский клуб Энрике возглавлял с 2014 по 2017 год, за это время под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали национальный чемпионат, брали Кубок страны, а в 2015 году «Барселона» стала победителем Лиги чемпионов. Соболезнования в связи с трагедией экс-тренера выразил и президент каталонцев Хосеп Бартамеу, и звездный нападающий Лионель Месси.

«Вся наша поддержка и сочувствие в адрес Луиса Энрике, его жены и семьи в это болезненное время. Вся семья «Барселоны» тронута потерей Ксаны. Наши соболезнования», — написал Бартамеу в Twiiter.

«Мои соболезнования Луис Энрике и всей семье в этот трудный момент. Мы с вами, мистер», — высказался Месси.

Напомним, что в первый раз Энрике возглавил сборную Испании после чемпионата мира в России, который прошел в 2018 году. Тогда для команды настало не самое простое время.

К российскому мундиалю «красную фурию» готовил Хулен Лопетеги, возглавляющий команду с 2016 года. Однако накануне турнира специалист заключил контракт с мадридским «Реалом» и сразу после чемпионата мира должен был начать работу в клубе. Это не понравилось Федерации Испании по футболу, и 13 июня, ровно за день до старта турнира, Лопетеги был уволен. Возглавить команду пришлось Фернандо Йерро. Под его руководством испанцы заняли первое место в группе, не одержав при этом ни одной крупной победы – с Португалией они сыграли вничью – 3:3, обыграли Иран со счетом 1:0, а потом поделили очки со сборной Марокко (2:2).

В 1/8 финала Испания попала на хозяйку турнира – сборную России. Примечательно, что во время основного и дополнительного времени, закончившегося со счетом 1:1, «красная фурия» своими силами забить не смогла – в начале встречи в свои ворота «срезал» защитник Сергей Игнашевич, а в конце первого тайма Артем Дзюба реализовал 11-метровый удар. В серии пенальти сильнее оказалась Россия, четыре российских футболиста не промахнулись, а капитан команды Игорь Акинфеев отразил два удара, причем один из них ногой.

Нынешнюю ситуацию в сборной Испании трудно сравнивать с той, что произошла перед мундиалем 2018 года. Все-таки для подготовки сборной у Энрике будет не один день, но и официальных матчей до чемпионата Европы – 2020 команда больше не проведет.

Однако в этой истории есть один очень некрасивый момент – Морено, который вывел команду на турнир, входить в тренерский штаб не будет.

Об этом рассказал журналист Льюис Лайнс в интервью газете Marca, отметив, что Энрике заявил лично президенту Федерации Испании по футболу Луису Рубиалису, что не хочет видеть в своем штабе Морено. Примечательно, что Роберто работал с Луисом не только в национальной испанской команде, но и в «Роме», «Сельте» и «Барселоне».