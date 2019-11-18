«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сделал себе имя в мировом спорте не только результатами, но и своим эпатажным и скандальным поведением. И даже несмотря на то, что ирландский боец не выходил в октагон уже больше года, с полос газет он не пропадает. Во многом из-за своих резких высказываний. Одно из таковых обсуждается и по сей день, а именно — оскорбления дагестанского народа, которые Макгрегор публично произнес чуть менее месяца назад. Данные высказывания мгновенно были восприняты в штыки многими уважаемыми и именитыми лицами из мира смешанных единоборств. К ним же присоединился легендарный российский боец Федор Емельяненко.

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Во время беседы со студентами Дипломатической академии МИД России Последний император осудил своего коллегу по цеху, назвав поведение Макгрегора неприемлемым. Причем речь зашла не только об оскорблении всех дагестанцев (да и любых других народов), но и лично Хабиба Нурмагомедова. А у Конора, как известно, своеобразные отношения с российским чемпионом UFC в легком весе.

«На сегодняшний день нет ничего святого. Люди могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны. Недавно Макгрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев. И наши бойцы стали осуждать его, но они сами же занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а определенного человека. А как человека можно вытащить из народа? Этот человек и есть часть народа»,

— сказал Емельяненко.

Действительно, слова Макгрегора вызвали весьма острую реакцию со стороны многих. Напомним, что сама ситуация произошла еще в конце октября этого года, когда Печально известный приехал в Москву с визитом в рамках рекламной кампании. На встрече с журналистами, среди которых присутствовали и обычные блогеры и любители смешанных единоборств, Макгрегор сразу же, не дожидаясь вопроса о возможном реванше с Нурмагомедовым, завел тираду в адрес Хабиба, несколько раз оскорбив того. В частности, ирландец назвал Орла «трусом, который постоянно от него убегает и прячется». Вместе с этим Конор задел и весь Дагестан.

«Я люблю Россию, уважаю эту страну. Но если говорить о Дагестане, то все дагестанцы — трусы. Хотел бы я когда-нибудь туда приехать? Нет, конечно. Ведь там нечего делать, кроме того, как питаться дерьмом»,

— говорил Макгрегор.

Подобное отношение к российскому региону у ирландца возникло неслучайно. История берет свое начало еще даже до боя Макгрегора с Нурмагомедовым, когда Конор также критиковал дагестанцев и ставил под сомнение смелость граждан этой национальности. Правда, сам ирландец высказывался в основном в адрес бойцов, в том числе и Нурмагомедова, да и все, кто осведомлен в фигуре Макгрегора, знают, что подобное поведение связано исключительно с желанием спровоцировать соперника на конфликт и оказать на него психологическое давление. Хабиб явно осознавал это и не реагировал на выпады ирландца, а в очном противостоянии в октагоне применил тот самый, легендарный болевой прием, который заставил Макгрегора сдаться в четвертом раунде.

Сам Конор после того унизительного поражения в клетку так и не вернулся, хотя уже успел анонсировать свой следующий бой, который, по его словам, должен состояться 18 января 2020 года в Лас-Вегасе. Имя соперника, правда, до сих пор неизвестно, да и в UFC утверждают, что официально контракт еще не подписан. Ожидая своего возвращения, Макгрегор же неоднократно изъявлял желание провести реванш с Нурмагомедовым. Хабибу однако это предложение не интересно — Орел ожидает своей встречи с Тони Фергюсоном в погоне за третьей защитой титула и рекордом 29-0.

Что касается слов Макгрегора о Дагестане, то сам Хабиб их проигнорировал, а его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын готов «пообщаться» на эту тему исключительно в октагоне.

«Какими бы ни были его выпады, мы не реагируем на него. В клетку — пожалуйста, в любое время, но хотя бы сделайте серию из трех побед. Хабиб абсолютно не мог . Он не реагирует на это, не считает нужным. Ему и некогда на это реагировать, в день четыре-пять встреч, зарядка, тренировка», — цитирует специалиста ТАСС.

Зато другие выходцы из Дагестана пройти мимо не смогли. Сначала ситуация едва не вышла из-под контроля тем же вечером, 24 октября, когда Макгрегор и выступил на пресс-конференции. В ходе мероприятия ирландец обозначил место своего проживания и даже выразил готовность встретиться с кем угодно, у кого к нему есть какие-либо возражения или вопросы. Толпа дагестанцев этот посыл услышала и пришла к главному входу гостиницы, где находился Макгрегор. Правда, ирландца они так и не дождались.

«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля в центре Москвы. Скоро увидимся», — написал в это время Конор в своем Twitter, хотя позднее публикацию удалил.

На следующий день после этого волнения не утихли. Макгрегор в продолжение своей кампании провел и открытую тренировку, на которой присутствовали некоторые журналисты и блогеры. С одним из них у ирландца возник словесный конфликт, едва не переросший в рукоприкладства. Во многом перепалку спровоцировал сам Макгрегор, попросив во время своей тренировки включить гимн Дагестана.

«Включите гимн Дагестана. А он есть вообще? Нет? Тогда давайте гимн России. Россияне заслуживают увидеть мой реванш с Хабибом», — сказал Макгрегор.

По окончании тренировки Конор принял участие в небольшой сессии вопрос-ответ. Один из присутствующих оказался выходцем из Дагестана.

«Конор, ты помнишь, что ты сказал о дагестанцах? Да? Я понимаю, что у тебя определенное отношение к Хабибу, но зачем ты говоришь так обо всем народе Дагестана?» — спросил человек, который, как позднее выяснилось, оказался партнером известного блогера Андрея Афонина.

«Потому что они продавали в магазинах курицу с изображением моего лица. Это неуважение. Считаю ли я твоего отца и твоих близких такими же трусами? Да!» — ответил Конор.

После этого человек, задавший вопрос, швырнул в Макгрегора бутылкой. Ирландец от нее успел увернуться, а недовольного высказываниями Конора человека вывели охранники.

Не оставили без внимания поведение Ноториуса и в UFC. Глава промоушена Дана Уайт неоднократно поддерживал ирландца, а вот вице-президент организации Дэвид Шоу же раскритиковал Макгрегора за его поведение.

«Мы как организация точно не указываем бойцам, что они могут говорить, а что нет. Конор — замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников», — приводит слова Шоу ТАСС.

Более того, Макгрегор, имеющий немало проблем с законом, едва не обрел новые — уже в Москве. Так, депутат Госдумы Гаджимурат Омаров посчитал, что высказывания Конора Макгрегора в адрес дагестанцев вполне тянут на статью об «оскорблении и унижении чести и достоинства».

«По моему депутатскому запросу по поводу оскорбительных высказываний Конора Макгрегора Генеральной прокуратурой России дано поручение прокурору города Москвы организовать проверку соответствующих сведений. Прошу Вас принять установленные законодательством Российской Федерации меры, а также проинформировать меня о результатах в письменном виде в установленные законом сроки», — писал Омаров у себя в Instagram.

Дело, правда, в итоге заведено не было. Сам же Макгрегор продолжает подготовку к своему возвращению в UFC. Всего в своей карьере 31-летний ирландский боец провел 25 поединков, в которых потерпел четыре поражения (все — сдачей).