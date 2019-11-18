Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет

19 ноября российская фигуристка Евгения Медведева отмечает свой юбилей. Двукратной чемпионке мира и Европы, обладательнице двух серебряных олимпийских наград исполнилось 20 лет. Уже 20 ноября, фигуристка отправится домой в Торонто. Пока же Медведева остается в Москве, где накануне завоевала серебро на российском этапе Гран-при. Как утверждает сама Евгения, свой день рождения она отметит вместе со своими друзьями.

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«Была идея пойти с друзьями в ресторан, или в кино, или просто погулять, или в клуб какой-нибудь, но поняла, что все это может превратиться в фотосессию, а не в день рождения. В итоге решили, что снимем с подругами номер и просто проведем этот день вместе, болтая, веселясь, слушая музыку, поедая пиццу. И да, я люблю вкусную и вредную еду, потому, видимо, нас ожидает классическая пижамная вечеринка с пиццей. Любимая пицца — «Четыре сыра». Как же это вкусно! Правда вот один кусочек — это уже полдневной нормы калоража», — цитирует Медведеву ТАСС.

К своим 20-ти годам Евгения сумела создать весьма богатую карьеру, которая наполнена не только многочисленными наградами, но и различными историями, громко обсуждаемые и по сей день. Одна из них — наверное, самая дискуссионная, — произошла после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где Медведева уступила своей соотечественнице Алине Загитовой в борьбе за золото.

Как призналась сама Евгения, то «поражение» она восприняла близко к сердцу и даже рассматривала вариант с завершением карьеры, но выбрала вариант со сменой тренера и переездом в Канаду. Однако возраст в женском одиночном катании является едва ли не главным фактором в достижении целей и результатов, потому уход Медведевой из фигурного катания неизбежно приближается с каждым годом. И об этом спортсменка уже вовсю думает.

«У меня много путей, много идей. У меня в голове нет пустоты в этом плане. Есть план «А», план «Б» в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, у меня нет такого — «я не знаю, чем буду заниматься после спорта». Я знаю чем, и я буду делать еще больше, чем сейчас», — заявила Евгения.

Первая крупная победа в 15 лет

На лед Медведева вышла еще в трехлетнем возрасте. Именно мать Евгении Жанна Медведева, которая сама занималась фигурным катанием, но в юношеском возрасте была вынуждена повесить коньки на гвоздь из-за травм, настояла на том, чтобы ее дочь продолжила путь, добившись успеха. Изначально Евгения занималась в школе фигурного катания при стадионе «Юных пионеров», но вскоре ее взяли в московский ЦСКА под опеку Любови Яковлевой, а затем — Елены Селивановой.

В 2008 году карьера Медведевой резко изменилась. И вновь судьбоносное решение приняла мать фигуристки, посчитавшая, что для профессионального роста необходимо переходить в столичную школу «Самбо-70» на каток «Хрустальный» к Этери Тутберидзе.

До сезона-2013/14 Медведева с переменным успехом выступала на внутренних национальных первенствах в разных возрастных группах, причем к 12-летнему возрасту она уже вошла в состав сборной России. В 14 лет Евгения уже могла выступать на международных юниорских соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ). В том же сезоне она выиграла два этапа Гран-при, но в финале осталась только с бронзой, которую также завоевала и на юниорском чемпионате мира. Через год фигуристка существенно улучшила свои результаты и — помимо двух этапов Гран-при — выиграла финал, а также чемпионат мира и первенство России среди юниоров.

Впоследствии дела Медведевой резко пошли в гору. В своем первом же сезоне на взрослом уровне она выиграла все турниры, в которых приняла участие: финал Гран-при, чемпионаты мира, Европы и России. Причем, на мировом первенстве после своей произвольной программы установила на тот момент мировой рекорд, набрав 150,10 балла.

В сезоне-2016/17 все повторилось: вместе с золотыми медалями на чемпионатах мира, Европы и России прибавились новые мировые рекорды — в короткой программе, произвольной и по сумме баллов.

Травма, Олимпиада, уход от Тутберидзе

Олимпийский сезон стал определяющим в карьере Медведевой и одновременно самым неоднозначным в ее карьере. Уже к этому возрасту ей на пятки активно наступала Алина Загитова, что понимала и сама Евгения — на Олимпиаду в Пхенчхане, которую Медведева мечтала выиграть, она ехала совсем не в статусе фаворита. Началось все на старте сезона, когда фигуристку стали мучать боли в ноге. Но лечить травму спортсменка не стала, сделав акцент на выступлениях. Так, Медведева выиграла два этапа Гран-при, но от участия в финальных прокатах была вынуждена отказаться. Помимо того, что боли в ноге приносили сильный дискомфорт, существовал также и риск усугубить повреждение, из-за чего Евгения могла лишиться возможности отправиться в Пхенчхан.

На Олимпиаде она в итоге выступила, но ей не хватило чуть больше полутора баллов до олимпийского золота: Загитова оба номера откатала идеально, поставив попутно в короткой программе мировой рекорд, и первое общее место в итоге забрала себе.

Понимая, что сезон уже по сути закончен, Медведева приняла решение пропустить чемпионат мира — 2018 и сосредоточиться на восстановлении здоровья. Тогда же в прессе возникли слухи о том, что Евгения может прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе, а также сменить спортивное гражданство. Второй вариант фигуристка публично опровергала, а вот насчет первого говорить отказывалась.

В итоге в мае Медведева официально ушла из группы Тутберидзе и призналась, что теперь свои рабочие отношения свяжет с известным канадским специалистом Брайаном Орсером.

Данный эпизод обсуждается до сих пор. Столь резкое изменение карьерного вектора стоило Медведевой репутации: многие поклонники отечественного фигурного катания не упускают возможностей негативно высказаться в адрес спортсменки, попутно обвиняя ее в предательстве и желая провалиться на всех соревнованиях, где та выступает. Не осталась Евгения и без поддержки — в том числе и влиятельных людей. Например, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не скрывает своих симпатий к фигуристке.

Год работы с Орсером и четверные прыжки

Естественно, что карьера Медведевой рассматривается под микроскопом. Турниры (коммерческие и официальные), тренировки, образ жизни — обо всем этом знает каждый, кто так или иначе следит за фигурным катанием.

Текущий сезон для Медведевой стал уже вторым под руководством Орсера. И тот факт, что первый соревновательный год с новым тренером станет для Евгении переходным в том числе и в плане результатов, является весьма очевидным. Сама фигуристка в сезоне-2018/19 высоких результатов ожидаемо не добилась. На своем дебютном Autumn Classic International в Канаде Медведева завоевала серебро, а на следующих двух этапах Гран-при довольствовалась лишь бронзой и четвертым местом, что не позволило ей пробиться в финал. Еще хуже Евгения выступила на чемпионате России, где стала только седьмой. Помимо низких результатов фигуристка отличалась и крайне нестабильным катанием, допуская падения едва ли не в каждой своей программе.

Из-за неудачи в Саранске Медведева не заслужила путевки на чемпионат Европы, а вот на первенство мира свой билет все-таки вытянула: тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) посчитал, что победа Евгении в финале Кубка России является весомым поводом для поездки фигуристки в Сайтаму. В Японии россиянка завоевала бронзовую медаль, уступив двум ученицам Тутберидзе — Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, которая стала первой, кому за всю историю взрослого женского катания удалось сделать четверной прыжок.

О прыжках в четыре оборота приходится задумываться и Медведевой. В настоящее время помимо Турсынбаевой на взрослом уровне ими владеют и Анна Щербакова с Александрой Трусовой. Вторая и вовсе делает сразу несколько подобных элементов в ходе одной программы, добиваясь не только побед, но и космических результатов с мировыми рекордами.

Очевидно, что Медведевой, чтобы претендовать на золотые награды, также необходимо учить элементы ультра-си. Это было наглядно заметно на прошедшем в Москве этапе Гран-при: Евгения хоть и обошла Трусову в короткой программе (где четверные прыжки выполнять запрещено), но не смогла ничего ей противопоставить в произвольной. Александра даже с падением смогла занять итоговое первое место с отрывом почти в десять баллов. Медведева же, откатав чисто, выше второго подняться не сумела.

О необходимости учить четверные прыжки неоднократно говорила и сама Евгения. В конце прошлого сезона подопечная Орсера утверждала, что активно тренирует четверной сальхов, а в один момент даже сделала его на страховке, но самостоятельно данный элемент ей сделать не удается. После прокатов в Москве фигуристке вновь задали вопрос, мол, когда от нее стоит ждать четверной прыжок, на что спортсменка ответила довольно резко.

«Не хочу показаться грубой, но хотелось бы меньше слышать вопросов такого характера. Я делаю свой максимум, чтобы у меня получился четверной сальхов. Когда именно я его сделаю, сказать не могу. Да, я планирую его показать, но для меня важнее всего сейчас — это здоровье. Я не готова прыгать четверные на сломанных костях. Я должна не просто его выучить, но и делать так, чтобы сохранить здоровье», — заявила Медведева.

Впрочем, не исключено, что к чемпионату России Евгения все-таки сможет подготовить столь желаемый элемент, благо времени для тренировок у фигуристки будет предостаточно: до соревнований в Красноярске почти полтора месяца, а ведь еще летом на коммерческих турнирах в Японии Медведева несколько раз заходила на четверной сальхов, хоть и падала с него.