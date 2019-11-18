«Ювентус» ждет извинений: Роналду объяснится за свои выходки

Конфликт между Криштиану Роналду и его партнерами по «Ювентусу» будет исчерпан. По информации La Repubblica, одноклубники португальского нападающего ожидают его появления из стана национальной сборной в тренировочном центре «Старой синьоры», чтобы провести с ним беседу. Причиной недопонимания стало поведение Роналду в последних двух матчах в составе «бьянконери», по ходу которых он был дважды заменен.

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Сперва конфликтная ситуация возникла во время игры группового этапа Лиги чемпионов в Москве, где «Ювентус» на последних минутах сумел добиться победы над местным «Локомотивом». Роналду был заменен в середине второго тайма, и португалец оказался недоволен решением главного тренера команды Маурицио Сарри. Сам звездный нападающий проигнорировал своего наставника и отказался пожать ему руку, как это обычно делают игрок и тренер в качестве благодарности за игру.

Через несколько дней подобный случай повторился: в матче 12-го тура итальянской Серии А против «Милана» Сарри также решил убрать Роналду с поля, вследствие чего форвард не просто отказался пожать руку тренеру, но и сразу же ушел в раздевалку, попутно допустив несколько нецензурных оскорблений в адрес своего наставника на португальском языке.

Кроме того, Криштиану и вовсе отказался дожидаться окончания матча, покинув пределы стадиона до финального свистка. Примечательно, что в обеих встречах португалец результативными действиями не отметился. Еще накануне встречи с «Миланом» Сарри утверждал, что никакого конфликта с Роналду у него нет, да и игру с «россонери» тот и вовсе мог пропустить из-за проблем со здоровьем. После матча же наставник «Ювентуса» вновь сослался на не лучшее физическое состояние нападающего, подчеркнув, что тот испытывает дискомфорт в области колена.

Заявление Сарри было подвергнуто сомнению, которое впоследствии подкрепилось участием Роналду в матчах за сборную Португалии на отборочном этапе чемпионата Европы — 2020, в составе которой Криштиану тренировался без каких-либо ограничений.

Всего у португальцев было запланировано две заключительные игры: с командами Литвы и Люксембурга. Роналду сыграл в обеих встречах. Против литовцев он отметился хет-триком и был заменен на 83-й минуте уже при счете 6:0, а с Люксембургом отыграл весь матч, также записав на свой счет один гол, чем помог Португалии пробиться в финальный раунд Евро-2020 со второго места в группе.

Уже после игры со сборной Люксембурга Роналду признал, что действительно испытывал дискомфорт перед отъездом в состав национальной команды, а также прокомментировал конфликтные ситуации, возникшие в последних двух матчах за «Ювентус». В частности, португалец подчеркнул, что повел себя некорректно по отношению к Сарри и его тренерскому штабу, сославшись на излишнюю эмоциональность.

«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь «Ювентусу», играя травмированным. Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», — цитирует Роналду A Bola.

Впрочем, от Криштиану в «Ювентусе» все-таки ждут более серьезных объяснений. И хоть руководство клуба не намерено накладывать на своего лидера какие-либо санкции или наказывать штрафами, перед одноклубниками и персоналом Роналду все-таки будет обязан извиниться.

Изначально об этом объявил спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи, который лично связался с агентом португальца Жорже Мендешем и заявил тому, что партнеры форварда по команде искренне недовольны его поведением. Позднее на это намекнул и вице-капитан «Юве» Леонардо Бонуччи, публично выразивший желание пообщаться с Роналду, хотя сам факт конфликта между португальцем и другими игроками «Старой синьоры» он исключил.

«Думаю, что после игр сборных мы с ним обсудим все вопросы. Криштиану — полезный игрок, который нам еще не раз пригодится», — сказал Бонуччи.

Судя по всему, Роналду пойдет навстречу своим партнерам по «Ювентусу». Отмечается, что Криштиану уже пригласил одноклубников на общий ужин, в ходе которого и будет проведена беседа с извинениями со стороны португальца. Причем сам Роналду не желает, чтобы сам встречи был подвергнут вниманию со стороны общественности и СМИ, и намерен организовать все в максимальной тишине и тайне. Как утверждают итальянские журналисты, ужин состоится 22 ноября, накануне матча 13-го тура Серии А с «Аталантой».

На данный момент «Ювентус» остается единоличным лидером чемпионата Италии, опережая на один балл миланский «Интер». Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.