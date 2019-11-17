Билась об лед: Медведева выступила в «смирительной рубашке»

Домашний этап Гран-при сложился для российских фигуристов лучше любых ожиданий.

В мужском одиночном катании пьедестал заняли Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, причем первый благодаря этой победе уже гарантировал себе попадание в финал.

В женской одиночке за россиянками остались две первые строчки — Александра Трусова взяла золото, а Евгения Медведева — серебро.

Отдали лишь бронзу американке Мэрайе Белл.

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Точно такая же ситуация сложилась в спортивных парах. Молодой и дерзкий дуэт Александра Бойкова / Дмитрий Козловский забрался на первое место, а на втором расположились опытные Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронза досталась немецкому дуэту Минерва Фабиене Хазе / Нолан Зигерт.

В танцах на льду уже признанные звезды Виктория Синицина / Никита Кацалапов завоевали золото и пробились в финал Гран-при со стопроцентным результатом (ранее они победили на своем предыдущем этапе — в Китае).

Неудивительно, что гала-концерт, который по традиции состоялся после официальных прокатов, проходил в атмосфере полной расслабленности и всеобщего веселья. Тем более что начался он с церемонии награждения, где во всех случаях прозвучал российский гимн.

Впрочем, несмотря на пафос ситуации, на награждении произошло и несколько забавных моментов.

Так, Медведева и Трусова, недолго думая, взяли под российский флаг и Мэрайю Белл, которая до этого неприкаянно стояла в стороне — американского стяга ей никто не выдал.

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Отличилась и пара Бойкова / Козловский, которая еще на своем прошлом этапе в Лас-Вегасе устроила забавную сценку прямо на пьедестале почета: парень в шутку вырвал букет из рук девушки, потому что ему самому ничего не вручили.

На этот раз букет у Дмитрия был, но он нашел другой способ пошутить над партнершей и наставил ей рожки из золотых медалей.

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После того как все медали были вручены, на большом экране «Мегаспорта» начался обратный отсчет от десяти до одного.

Когда цифры закончились, на льду появилась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, чье имя высветилось огромными буквами прямо на льду. Девушка элегантно покружилась под вдохновляющие слова о том, что такое истинное фигурное катание, и шоу было официально открыто.

После нее на лед со своей короткой программой вышел ученик Этери Тутберидзе — гениальный юниор Даниил Самсонов, который предстал в образе юного звездочета под композицию «Rain, In You Black Eyes». Несмотря на неофициальный статус прокатов, спортсмен не стал упрощать номер и даже зашел на четверной лутц — падение. Однако эта помарка так и осталась единственной, и весь каток в концовке начал дружно аплодировать в ритм ускоряющейся музыки. Выглядело это впечатляюще — можно было даже сравнить с фирменным «Ху!» исландцев на футболе.

Еще одной юной подопечной Тутберидзе на льду в этот вечер стала Софья Акатьева, которая владеет тройным акселем и четверным тулупом. К сожалению, на шоу 12-летней фигуристке не удалось показать свой максимум — она упала с обоих прыжков. Видимо, выступать перед такой огромной толпой юной звезде пока непривычно: на турнирах младших возрастов обычно сидят несколько человек, и это родственники выступающих.

Однако тот факт, что даже на показательных она пыталась исполнить элементы ультра-си, говорит о многом.

Страстный блюз выдала спортивная пара Ксения Столбова / Андрей Новоселов, которая занимала третье место после короткой программы, однако провалилась в произвольной и оказалась в итоге только на пятом месте. Основные ошибки допустил Андрей, из-за чего сразу после проката Ксения испепелила его взглядом и, судя по трансляции, прибавила пару резких слов. Однако на показательных партнеры выглядели как единое целое, а после выступления Новоселов остался стоять на коленях перед Столбовой, сложил руки в мольбе и что-то с чувством произнес. Ксения подъехала и поцеловала его в голову.

После такой драмы зрителям нужна была веселая разрядка, и над этим от всей души поработал канадец Нам Нгуен. Во всех своих программах близкий друг Евгении Медведевой предстает в образе зажигательного похитителя сердец, и этот случай не стал исключением.

Спортсмен зажег под «Runaway baby» Бруно Марса, постоянно заигрывая с публикой и требуя аплодисментов, а после финального вращения неожиданно разлегся на льду — мол, я устал.

Зрители юмор оценили и проводили Нгуена овациями — после лирики действительно хотелось встряхнуться.

Раздал миллион воздушных поцелуев, подъехал абсолютно к каждому углу арены и завёл публику, а закончил все шутливым падением на лёд, потому что «отдал всего себя» - это, конечно, Нам Нгуен зрительницы очень громко кричали ему вслед, не желая отпускать pic.twitter.com/3LNBQ9DCHK — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 17, 2019

Медведева же впервые представила свой новый показательный номер под песню Билли Айлиш «I don't wanna be you anymore» («Я не хочу больше быть тобой»). Номер явно посвящен неким переменам в жизни фигуристки.

Для этого выступления серебряный призер московского этапа облачилась в платье с необычно длинной юбкой и такими же рукавами, которые вкупе с растрепанными волосами и немного диким взглядом напоминали смирительную рубашку. К тому же на ногах у фигуристки виднелись бинты.

Поначалу Евгения покачивалась на месте будто бы со связанными руками, однако затем «освободилась» и отправилась в мечтательный танец.

Пластичная хореография, изящные вращения, два тройных прыжка — все исполнялось точно в нужные акценты в музыке, плавно вытекая одно из другого. И, хотя в истории не прослеживалось четкого сюжета, номер выглядел настолько цельным, что каждый мог без проблем увидеть в нем что-то свое.

В этом грустном танце даже платье с неестественными рукавами и широкие бинты перестали напоминать больничное одеяние и стали казаться верхом элегантности.

Хотя время от времени руки Евгении все же сжимала на груди неведомая сила, она снова вырывалась из этого плена и упрямо продолжала движение.

Также о борьбе с внутренними демонами говорило то, что девушка периодически падала на колени и колотила руками об лед.

В концовке Медведева все же вернулась в заточение, платье вновь превратилось в смирительную рубашку, руки оказались связаны на груди, но ее резкий поворот головы и последняя кривая усмешка давала понять: она почувствовала вкус свободы и так просто с ней теперь не расстанется.

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Победительница этапа Александра Трусова продемонстрировала свой уже ставший классикой номер под песню Sia «Unstoppable», в котором в очередной раз заявила, что она «машина без тормозов».

Русская Ракета даже заходила на четверной, но допустила падение. В остальном же все было на уровне.

После всех прокатов произошел еще один сюрприз: фигуристы выстроились было в одну линию, чтобы поблагодарить зрителей, как вдруг прямо перед ними с громким хлопком взвились в воздух огромные золотые ленты.

Неожиданный сюрприз на гала - судя по всему, даже для спортсменов pic.twitter.com/X8Qc3nm7g6 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 17, 2019

Медведева тут же замоталась в мишуру и исполнила вращение на GOE +5, а затем проехалась по катку, радостно размахивая блестящими лентами.

Медведева едет вся в золоте pic.twitter.com/0wPKKLDD7i — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 17, 2019

Где-то по дороге она даже успела обняться с Алексеем Ягудиным, который комментировал показательные выступления и располагался рядом с бортиком.

А Дмитрий Козловский прилег на живот и на полном ходу влетел в кучу «золота», проделав там внушительную борозду.

Пятый этап Гран-при в Москве завершился на позитивной ноте, остался только один — в Японии, а затем нас ждет финал, который, кажется, превратится в открытый чемпионат России по фигурному катанию.