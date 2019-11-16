«Пощечина прилетела»: как Бельгия разгромила Россию

Сборная России разгромно проиграла национальной команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1, а гости смотрелись гораздо сильнее хозяев поля. Это немудрено, ведь в прошлом году бельгийцы взяли бронзовые награды чемпионата мира, после чего проблем у подопечных Роберто Мартнеса не наблюдалось — стопроцентная победная серия в квалификации к Евро.

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Первой неприятностью для тренерского штаба Станислава Черчесова стало то, что полузащитник «Монако» Александр Головин, который является одним из основных игроков национальной команды, принять участие в матче не сможет по состоянию здоровья. Приехал хавбек в команду уже с недомоганием, несколько дней тренировался то по индивидуальной программе, то в общей группе, но в итоге в заявку на игру включен не был. На скамейке запасных остался еще один важный футболист команды -— Федор Кудряшов, который также получил повреждение.

Главными звездами матча в итоге стали бельгийские братья – Эден и Торган Азары. По большей части, именно они сделали результат игры. Разгром российской команды начался на 19-й минуте, когда вингер мадридского «Реала» отдал голевую передачу на младшего брата, а тот легко расправился с защитой, без шансов для Маринато Гильерме пробив в ближний угол.

Бельгийцы играли и не наполовину своих возможностей, однако полностью контролировали ход матча и атаковали хоть редко, но ударно. Российская защита ничего не смогла противопоставить Ромелу Лукаку, который выступил ассистентом для Азара-старшего на 33-й минуте. Затем произошла еще одна грубая ошибка россиян, и четверо бельгийских игроков оказались перед воротами Гильерме, а Эден оформил дубль. Четвертый мяч в ворота натурализованного бразильца залетел на 72-й минуте от Лукаку. Оформить гол престижа смог Георгий Джикия.

Напомним, что этот матч влиял только на итоговое положение команд в группе, ведь и Бельгия, и Россия уже обеспечили себе выход на чемпионат Европы. В конченом итоге, ничего не поменялось, бельгийцы остались на первом месте, российская команда идет второй.

Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции заключил, что сейчас важно объективно оценить ситуацию для исправления всех недочетов к самому турниру.

«Нам это подсказало, что с командами определенного уровня надо находить другие аргументы. Если вы помните, то перед чемпионатом мира мы играли с соперниками этого же уровня и нигде не выиграли. Поэтому надо обратить внимание на физическую готовность.

Перед чемпионатом мира мы были гораздо лучше физически. Сейчас недобрали до определенного уровня»,

— сказал он журналистам.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что ничего страшного не случилось, ведь итоги квалификационного отбора на чемпионат для команды все равно положительные.

«Мы добились своей цели и вышли на чемпионат Европы. Хотелось побороться за первую строчку, не получилось, но ничего страшного. Главное, что мы вышли на Евро. У нас есть время как следует подготовиться к турниру, как мы это сделали перед чемпионатом мира, где здорово выступили. Надеюсь, так будет и на Евро», — сказал хавбек.

Капитан команды Артем Дзюба отметил, что Бельгия показала в матче свой класс, ведь из пяти ударов по воротам противники смогли создать четыре гола. При этом форвард уверен, что до первого пропущенного мяча российские футболисты еще были уверены, что в силах противопоставить соперникам хоть что-то.

«Нам указали на наши ошибки, и хорошо, что такая пощечина нам прилетела. Четыре гола мы еще не пропускали, и теперь нам есть над чем подумать.

Это и есть уровень чемпионата Европы и мира, малейшая ошибка — и все. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках, и каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, так бывает. Через это надо пройти, и поражение — это тоже хорошо», — передает слова Дзюбы «Чемпионат.com».

Наставник сборной Бельгии Мартинес же подчеркнул, что матч в Санкт-Петербурге стал проверкой для его подопечных. Однако не все ему понравилось в игре своей команды: недовольство касалось второй половины встречи, когда российская команда имела несколько действительно хороших моментов для того, чтобы поразить ворота бельгийцев.

«Этот матч стал хорошим тестом для нас. Мы знали, что Россия будет играть на победу. Именно поэтому в первой половине матча был открытый футбол, но мы очень хорошо сыграли в защите. В первом тайме мы сыграли идеально. Не хочу критиковать своих парней за вторую половину встречи, но мы дали слишком много возможностей сопернику для того, чтобы забить мяч», — резюмировал специалист.

В рамках отборочного этапа чемпионата Европы сборной России осталось провести один матч. 19 ноября подопечные Черчесова сыграют на выезде с командой Сан-Марино.