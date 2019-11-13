«Пенсия не за горами»: когда Хабиб завершит карьеру

За последний год Хабиб Нурмагомедов из среднестатистического бойца UFC, хоть и чемпиона легкого дивизиона, превратился в главную звезду промоушена. Причин взлета карьеры россиянина множество, однако наиболее выделяется победа над ирландцем Конором Макгрегором, ставшая его первой защитой пояса. Благодаря ажиотажу, поднявшемуся вокруг их боя, Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в бойцовском мире. Однако конец карьеры Орла (прозвище Нурмагомедова — «Газета.Ru») уже довольно близок, о чем он сам открыто заявляет. Главный посыл Хабиба заключается в том, что победы ему «особенного удовлетворения не приносят». Это при том, что в профессионалах Хабиб ни разу не проигрывал, а его рекорд составляет 28-0. Единственный бой, который, по словам спортсмена, ему запомнился — это встреча с Макгрегором.

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«Этого человека я бил с удовольствием. Бывали и такие поединки, в которых понимал, что могу нанести сопернику еще больший вред, и сам просил его сдаться. Да и болевые приемы до конца не дотягиваю, а просто фиксирую, чтобы человек постучал. У меня нет цели нанести оппоненту максимально возможный ущерб. За исключением одного боя...

Макгрегор не смотрел мне в глаза. Тогда я понял, что он не хочет находиться со мной в октагоне, хотя до этого много говорил и делал кучу громких заявлений. А в клетке, когда между нами стоял судья, он избегал моего взгляда и мечтал, чтобы все закончилось как можно быстрее.

В такие моменты понимаешь, что психологически ты уже одолел соперника. А иногда смотришь в глаза оппоненту, а в них пустота. Другие, наоборот, психологически устойчивые, ты понимаешь по взгляду, что с ними возиться придется долго, просто так не сдадутся. Как говорится, глаза не врут», — рассказал боец в интервью RT.

Противостояние Нурмагомедова с ирландцем стало одним из самых выгодных и интересных решений UFC за всю историю, хотя порой переходило все рамки. Несмотря на рекордную прибыль, которая фактически озолотила всех причастных к шоу, в конце концов промоушен признал, что трэшток в исполнении спортсменов с последующей дракой, дисквалификациями и продолжающимися оскорблениями был перебором. Так или иначе, но эта победа прославила Хабиба на весь мир. Когда же он говорит о завершении карьеры, то нужно понимать, что дело не только в мотивации.

С каждым боем россиянину все сложнее даются агрессивные весогонки, неоднократно приводившие к проблемам со здоровьем. Идеальные условия Нурмагомедова — это один бой в год, но чемпионы дерутся чаще.

Продолжают обсуждать вопрос их возможного реванша. Проблемой остается то, что Макгрегор не спешит возвращаться в клетку, а карьера Хабиба подходит к концу. Если же Печально Известный (прозвище Макгрегора — «Газета.Ru») вновь начнет побеждать, то Нурмагомедов готов к ответному поединку, однако не думает, что ирландец этого хочет.

«Я бил его четыре раунда, он постучал в знак того, что сдается... Сперва пусть заслужит реванш. Пошел четвертый год, как у него нет побед. Например, мне для того чтобы подраться за пояс, потребовалось одержать в UFC десять побед. Я заслужил это право не языком, а делами, и в этом мы с Макгрегором в корне отличаемся. Тем не менее бой с ним стал самым запоминающимся в моей карьере», — отметил он.

Регалии Нурмагомедова сейчас позволяют ему самому диктовать условия — например, убедить UFC провести турнир в Абу-Даби, а потом и в России. То есть от встречи с Макгрегором, если тот не добьется существенных достижений, россиянин вполне может и отказаться.

Следующим соперником Хабиба с большой долей вероятности станет американский боец Тони Фергюсон, занимающий первую строчку в рейтинге легковесов. С ним у Нурмагомедова поединки срывались четырежды, но ожидание предстоящего боя, который еще даже не анонсирован, от этого только возрастает.

«Поединок состоится в марте или апреле будущего года. Сейчас у нас идут переговоры. Что касается отмены наших боев, то дважды это происходило по причине моих проблем со здоровьем, и дважды — из-за травм Тони. Эта предыстория делает наш бой таким ожидаемым. К тому же у нас обоих в UFC по 12 побед подряд. Поединок с Фергюсоном получится очень интересным, и я уже готовлюсь к нему как психологически, так и физически», — сообщил чемпион.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в сентябре, победив уже бывшего временного чемпиона Дастина Порье. Встреча, как и ожидалось, прошла с тотальным преимуществом россиянина, а Порье и вовсе назвали его самым слабым соперником в карьере. Но подготовка, вопреки множеству мнений, отняла у Хабиба много сил, из-за чего финиш стал на еще один бой ближе.

«Понимаю, что всю жизнь на высоком уровне выступать невозможно. Мне 31 год, и пенсия не за горами. Может, проведу еще один бой, а может, три. Пока сам не определился, чего хочу», — рассказал боец.

В целом Нурмагомедов в последний год заметно напоминает уставшего и измотанного человека, поэтому его желание уйти и неудовлетворенность от побед не удивляют. Кроме спортивной жизнь Хабиб также участвует во множестве рекламных и благотворительных проектов, что тоже отнимает силы. Например, он пожаловался, что из-за возросшей популярности практически не может спокойно путешествовать. В качестве примера он привел президента России Владимира Путина, с которым встречался после боев с Макгрегором и Порье.

«Эти встречи произвели на меня впечатление, что он очень устал от всей этой суеты. Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме. Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», — вспомнил Нурмагомедов.

Отдыхать Хабибу придется еще не слишком скоро. Его менеджер Ризван Магомедов подтвердил, что активные переговоры о следующем бое уже ведутся. С соперником все понятно — это Фергюсон, а вот в качестве одного из вариантов мест проведения обсуждается в том числе и Россия. Если это случится, то еще один пункт в списке его желаний будет выполнен.