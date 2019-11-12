По стопам Игнашевича: Черчесов хочет вернуть Акинфеева в сборную

12 ноября в очередной раз появилась информация о том, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России по футболу.

Издание «Бизнес Online» сообщило, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов звонил 34-летнему вратарю и уговаривал того вернуться, чтобы принять участие в чемпионате Европы-2020.

По информации источников издания из окружения футболиста, пока что капитан ЦСКА ответил Черчесову отказом. При этом люди из окружения вратаря говорят, что, «по их ощущениям», ситуация может измениться.

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На самом деле слухи о возможном возвращении вратаря, который на протяжении 15 лет защищал цвета России на международной арене и успел за это время провести 110 игр в футболке сборной, появились сразу же после того, как Акинфеев объявил о решении уйти.

Все произошло с подачи самого Черчесова, который в свойственной ему несколько ироничной манере заявил в интервью YouTube-каналу ЦСКА, что попросил вратаря не менять номер телефона.

«Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем», — объяснил тогда Черчесов.

Сам Акинфеев после ухода неожиданно приоткрыл завесу своего обычно очень закрытого, едва ли не затворнического образа жизни, раздав достаточно много интервью и рассказав о том, как проводит время.

По словам самого футболиста, с уходом из сборной изменилось многое: свободы у него стало значительно больше, и сам экс-капитан национальной команды ей наслаждается.

Спустя почти год после чемпионата мира, в июле 2019-го он снова прокомментировал ситуацию, заявив, что вряд ли вернется в главную команду страны, причем сделал это в довольно категоричной манере.

«Возвращение маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю. Сделал выбор в пользу ЦСКА. Других вариантов не было. Только выбрать родной клуб и быть его частью до завершения контракта», — сообщил Акинфеев в интервью Sports.ru.

И все же «маловероятно» — это еще не «абсолютно точно». Слухи заявление игрока не остановило.

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», — поделился 30 октября в подкасте Sport24 инсайдер российского футбола Нобель Арустамян.

«Наша задача сейчас — пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться. У нас сейчас Гильерме, Лунев, Шунин достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Хочется, чтобы наша вратарская линия была основательная», — говорил Черчесов все в том же интервью официальному каналу армейцев.

И ситуация сейчас складывается, мягко говоря, неоднозначно. Андрей Лунев, которого несколько лет называли преемником Акинфеева, в итоге так и не стал игроком основы в сборной, а теперь доигрался еще и до потери места в стартовом составе «Зенита» и вообще получил неприятную травму. Антон Шунин мучается с «Динамо» и травмами.

В итоге основным вратарем главной команды страны является натурализованный бразилец из «Локомотива» Гильерме, которого Черчесов не взял на домашний чемпионат мира.

Именно Гильерме провел решающие матчи Лиги наций УЕФА и весь отборочный цикл к Евро-2020, действуя в меру качественно. Но образцом надежности он точно не является и к тому же допускает результативные ошибки в последнее время с завидной регулярностью, а гол Аарона Рэмзи после штрафного Криштиану Роналду в лигочемпионском сражении с туринским «Ювентусом» (1:2) и вовсе был ужасен.

Акинфеев собирался уступить дорогу молодым, уходя из сборной, но Гильерме старше него на несколько месяцев, а в главную команду страны вызывается еще 32-летний Сослан Джанаев из «Сочи».

В Российской премьер-лиге есть как минимум талантливые Матвей Сафонов из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака», но оба довольствуются лишь вызовами в молодежную сборную.

Всем, кто хоть немного знаком со стилем работы нынешнего наставника сборной России, понятно, что он не доверит молодым ребятам пост номер один на таком турнире, как чемпионат Европы. И критиковать его за это бесполезно — в конце концов, Черчесов защитил свои тренерские принципы великолепным чемпионатом мира, где сборная дошла до четвертьфинала.

В вопросе возвращения Акинфеева на чемпионат Европы есть, конечно, этический момент — мол, путевку на Евро добывали другие, а он придет на все готовенькое. Но это вряд ли может являться аргументом.

Нужно понимать, что играть на Евро должен сильнейший, и даже Гильерме в недавнем интервью заявил, что спокойно воспримет возможное возвращение Игоря в сборную. Да и, честно говоря, национальная команда страны руками Дика Адвоката задолжала голкиперу ЦСКА один чемпионат Европы.

В 2012 году Акинфеев вернулся после травмы колена на поле и был готов вновь защищать ворота национальной команды, но голландский специалист, работавший тогда с ней, доверил пост номер один своему бывшему подопечному по «Зениту» Вячеславу Малафееву. Игорь просидел турнир в запасе, и то решение, признанное многими ошибочным, остается на совести тренера.

Кстати, именно две травмы крестообразных связок левого колена во многом повлияли на решение Акинфеева закончить со сборной, но все-таки один финальный турнир чемпионата Европы, наверное, стоит того, чтобы совершить камбэк. С этой нагрузкой организм вратаря, который следит за своим здоровьем очень внимательно и летает каждое лето на чистку коленного сустава в Германию, справиться должен.

Кажется, что Черчесов, всегда славившийся упрямством, верой в свои идеи и приобретший практически непререкаемый авторитет после чемпионата мира-2018, добьется своего и уговорит Акинфеева вернуться, как было полтора года назад с Сергеем Игнашевичем.

От того решения выиграли все, включая самого игрока, которому было уже, между прочим, 39 лет. Теперь дело за Акинфеевым. На домашнем ЧМ он уже сыграл, осталось выступить на в какой-то мере домашнем Евро, ведь две или даже три игры (в зависимости от выхода или невыхода на Евро Дании) сборная на групповом этапе проведет в Санкт-Петербурге!