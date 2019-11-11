Конец карьеры близок: каким будет последний бой Хабиба

Будущее чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова является в последние месяцы едва ли не одним из самых обсуждаемых вопросов среди любителей смешанных единоборств. В начале сентября Орел успешно провел уже вторую защиту титула, одержав досрочную победу над американцем Дастином Порье. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон. Говорили о грядущей встрече с Эль-Кукуем и сам Нурмагомедов со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым. Второй и вовсе утверждал, что более идеального варианта для российского чемпиона просто нет: у Фергюсона имеется серия побед из 12 поединков, и именно бой с американцем должен стать ключевым в карьере Хабиба. Особенно учитывая тот факт, что с Тони Орел должен был сразиться еще раньше, до завоевания чемпионского титула, но, как известно, бой так и не состоялся — встреча соперников срывалась аж четыре раза по различным причинам.

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Однако официального анонса исторического поединка нет до сих пор. Впрочем, на недавней встрече с болельщиками в Краснодаре Хабиб поделился некоторыми подробностями грядущего боя. Изначально все тот же Абдулманап Нурмагомедов утверждал, что встреча состоится в марте-апреле 2020 года. Дата, надо признать, довольно расплывчатая. Сейчас же непобежденный российский чемпион главного бойцовского промоушена мира намекнул, что бой с Фергюсоном состоится именно в апреле.

Впрочем, своим заявлением Нурмагомедов подогрел интерес не только в том плане, когда пройдет его встреча с Эль-Кукуем, но и что произойдет после нее. Так, Орел не исключил, что бой против Фергюсона может стать последним в его карьере.

«Что будет после боя с Фергюсоном? Сложно сказать, ведь мы заглядываем уж слишком далеко. Я вообще не люблю строить настолько далеко идущие планы. Тем более еще нужно дожить хотя бы до боя с Тони, до которого осталось пять месяцев — а это практически полгода. Посмотрим. Возможно, после боя уже и не будет ничего дальше», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова RT.

Говоря о Фергюсоне, Орел также охарактеризовал американца как «очень хорошего и очень сильного соперника, к поединку с которым необходимо много работать и очень серьезно готовиться». И это учитывая факт весьма натянутых отношений между Хабибом и Тони, которые не упускают возможности сделать резкие высказывания в адрес друг друга.

Возвращаясь к теме будущего Нурмагомедова, то о завершении карьеры Орла за последнее время говорится уж слишком часто. На это намекает и сам боец.

Впрочем, отец действующего чемпиона легкого дивизиона UFC утверждает, что бой его сына с Фергюсонов уж точно не станет последним. Сейчас, по словам Абдулманапа Нурмагомедова, у Хабиба запланировано как минимум два поединка, как максимум — три. Сам Орел очевидно нацелен на то, чтобы добиться рекорда 30-0 (сейчас у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках), и спокойно уйти на пенсию.

Интересно, что непобежденный российский боец мог покинуть октагон навсегда еще несколько лет назад.

«Он тогда семь переломов и четыре операции перенес. В Германии межпозвоночную грыжу лечили. Многие с такими диагнозами думают о том, смогут ли ходить нормально, а Хабиб на третий день до окна с каталкой дошел, а через месяц побил Даррелла Хорчера», — цитирует Нурмагомедова-старшего RT.

Кроме того, отец Орла также подчеркнул, что распрощаться с единоборствами его сын мог еще в 2014 году, когда тот перенес операцию на крестообразных связках колена. Тогда у Хабиба существовал риск того, что его нога «может быть не такой подвижной, как раньше». К слову, эту травму он получил как раз перед первой запланированной встречей с Тони Фергюсоном.

Сам же Хабиб в недавнем интервью MMAjunkie подчеркнул, что намерен провести в октагоне еще два-три года, а покинуть его — в 33-34 года. 20 сентября Нурмагомедову, напомним, исполнился 31 год.

Что касается своей деятельности после ухода из ММА, то Орел на прошедшей накануне пресс-конференции в преддверии турнира UFC Fight Night 163 в Москве заявил, что у него имеется прибыльный коммерческий проект, детали которого, впрочем, раскрывать не стал. Однако Хабиб рассказал о том, чего ожидает после завершения своей карьеры. Так, российский чемпион промоушена подчеркнул, что надеется передать свой титул своему соотечественнику Исламу Махачеву. На данный момент 28-летний уроженец Махачкалы провел в UFC восемь поединков, в которых одержал семь побед. В том числе выиграв у бразильца Дави Рамуса на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где Нурмагомедов и защитил свой чемпионский пояс, сразившись с Порье.

«Конец карьеры не за горами. Осталось пара боев. Но кому попало не хочу чемпионский пояс оставлять. Мне бы хотелось, чтобы была смена поколений. Чтобы пояс подхватил Ислам Махачев. Было бы хорошо, чтобы мой уход совпал с его чемпионским боем.

Думаю, что неправильно говорить о завершении карьеры и о деятельности после, потому что я уже в данный момент развиваю разные проекты. Потом буду их развивать. Точно не потеряюсь», — заявил Нурмагомедов.