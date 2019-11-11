Чемпион ясен: кто помешает «Ливерпулю» выиграть АПЛ

«Лестер» – «Арсенал» — 2:0.

Things you love to see: — Leicester City (@LCFC) November 9, 2019

Две команды, борющиеся за Лигу чемпионов, в очном противостоянии выясняли более достойного претендента на заветную Топ-4. Унаи Эмери выбрал схему 3-4-1-2, которая явно намекала на то, что его команда будет очень активно действовать в атаке. Так оно и получилось – весь первый тайм лондонцы создавали остроту у ворот Каспера Шмейхеля, но до гола дело так и не дошло. Зато во второй половине зрители «Кинг Пауэр Стэдиум» сумели насладиться голами — на радость местной публики забивал только «Лестер».

Зрелая позиционная атака, начавшаяся благодаря активным действиям Грея на правом фланге, закончилась тем, что после трех передач в штрафной площади «Арсенала» мяч получил Джейми Варди, и англичанин аккурат под штангу отправил мяч в ворота Бернда Лено – 1:0. Во втором голе «лис» Варди тоже принял непосредственное участие – именно его передача на линию штрафной в адрес тезки Мэддисона стала результативной. Итог встречи логичен и закономерен — 2:0.

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Команда Брендана Рождерса поднимается на вторую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на восемь очков.

«Челси» – «Кристал Пэлас» — 2:0.

Full-time: Chelsea 2-0 Crystal Palace!



That's six Premier League wins on the bounce, after goals from @tammyabraham and @cpulisic_10! #CHECRY pic.twitter.com/bMK8U8mc1u — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 9, 2019

Если бы кто-то из болельщиков «синих» перед началом сезона сказал, что к ноябрю их команда будет идти в лидирующей тройке, то наверняка рядом сидящие люди вызвали бы этому фантазеру психиатра. Ни одного фактора, который бы мог спасти команду Фрэнка Лэмпарда от прозябания в середине турнирной таблицы, не было. Трансферный бан, уход Эдена Азара в мадридский «Реал», назначение на пост тренера человека без опыта работы в высшем дивизионе, огромное количество молодых воспитанников, да и 0:4 от «Манчестер Юнайтед» в первом туре – как же найти хоть немного позитива во всем этом? Оказывается, что когда на команду не давят никакие турнирные обязательства и у наставника есть возможность спокойной работы, которая ни в коем случае не приведет к отставке, то можно достичь впечатляющих результатов.

Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич по разу распечатали ворота подопечных Роя Ходжсона и принесли три очка своей команде.

Победная серия столичного клуба в Премьер-лиге достигла уже шести матчей, впереди поездка на «Этихад» к действующему чемпиону и шанс оторваться от него на четыре очка.

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1.

Head this way to vote for today's man! #MUFC #MUNBHA — Manchester United (@ManUtd) November 10, 2019

Гости стадиона «Олд Траффорд» перед встречей с манкунианцами опережали своих соперников на два очка, и возможная победа при определенном раскладе отправляла их на пятую строчку турнирной таблицы. Но, к большому сожалению для команды Грэма Поттера, в минувшее воскресенье контратаки «Юнайтед» оказались более действенным оружием.

Перейра уже на 17-ой минуте открыл счет в изящной атаке – сначала его обманные движения ловко помогли Полю Погба открыться на левом краю атаки, француз получил передачу и тут же отпасовал обратно, и Перейра хладнокровно послал мяч в ближний угол. Спустя всего две минуты после навеса в штрафную Дави Преппер неловким движением забил в собственные ворота. У «красных дьяволов» легко получалось при помощи своих контратак регулярно добегать до штрафной площади Мэта Райана. Во втором тайме Данк и Рэшфорд обменялись голами – 3:1.

Четвертая победа для Оле-Гуннара Сульшера в нынешнем сезоне позволяет норвежцу сохранить работу в клубе.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1.

Матч с такой вывеской уже становится классикой европейского футбола: пока мадридский «Реал» устраивает перестройку, а «Барселона» ищет себя, противостояние Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа превращается в новое «классико». И как же, несмотря на все тщетные попытки букмекеров и аналитиков найти шансы в этом матче для «Манчестер Сити», было интересно наблюдать за игрой действующего чемпиона Англии в качестве второго номера.

Есть некий шарм в том, как Гвардиола из раза в раз пытается не проиграть на «Энфилде» — он начинает искать новые вариации игроков (выход Анхелиньо на левом фланге, для которого эта игра стала всего лишь второй в Премьер-лиге), отходит от привычного стиля игры (смена классических 4-3-3 на 4-2-3-1), но каталонец снова и снова остается не у дел. Атакующий порыв молниеносной полузащиты «Ливерпуля» был воплощен в забитый мяч уже на шестой минуте: Фабиньо из-за пределов штрафной площади нанес точнейший удар в створ ворот Клаудио Браво. Браво!

Еще спустя семь минут Мохаммед Салах при помощи своей кучерявой головы увеличил преимущество мерсисайдцев – 2:0. Чтобы перевернуть ход матча, Гвардиоле пришлось бы выдумать что-то невероятное. Что-то, за что в дальнейшем могут дать, к примеру, Нобелевскую премию. Но чуда в тот ливерпульский дождливый воскресный вечер не произошло: Мане во втором тайме довел счет до крупного, Бернардо Силва в концовке встречи разницу в два мяча вернул, как итог – 3:1.

И теперь совершенно разные люди: от Жозе Моуринью до Василия Уткина в один голос твердят: «Ливерпуль» — чемпион!