«Настоящая визовая война»: «Спартак» не пускают в США

У футболистов, тренерского штаба и прочего персонала московского «Спартака» возникла проблема с оформлением документов для участия в товарищеском турнире Florida Cup, который должен пройти в с 13 по 20 января 2020 года. Еще в сентябре руководство красно-белых анонсировало свое участие в соревнованиях, где выступят бразильские клубы «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».

Реклама

Интересно, что в первых двух играют футболисты, хорошо знакомые «Спартаку»: цвета «Коринтианса» защищает бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, который за весь период своего выступления в составе армейцев рекордные девять раз поражал ворота принципиального соперника, а в «Палмейрасе» играет экс-форвард «Спартака» Луис Адриано. Ранее в истории российского футбола в коммерческих турнирах в США не выступал ни один отечественный клуб, потому визит красно-белых во Флориду мог стать историческим событием.

«Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах с ведущими латиноамериканскими командами. К тому же участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», — говорил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн клубной пресс-службе.

Однако поездка красно-белых за океан, видимо, срывается. Утром 10 ноября владелец клуба Леонид Федун сообщил о проблемах с оформлением необходимых документов, из-за чего «Спартак» с большой долей вероятности от своего участия во Florida Cup откажется.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — цитирует Федуна ТАСС.

Интересные подробности данной проблемы сообщил российский журналист Иван Карпов. По его информации, крайний день, когда представители «Спартака» могли явиться в визовый центр для оформления документов, был 8 ноября. Однако приглашения от американского посольства так и не поступило. Причем, как утверждает источник, красно-белые писали официальные письма в адрес консула как в октябре, так и в начале ноября, но ответа с назначенной датой собеседования не последовало.

Кроме того, сообщается, что «Спартак» был вынужден сокращать свою заявку, убрав из списка сотрудников коммерческого и маркетингового отделов, которым было предложено оформить американскую визу самостоятельно. В итоговую же заявку вошли футболисты московского клуба, тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско, а также сотрудники медицинского штаба, Томас Цорн и его окружение вместе с представителями клубной пресс-службы.

В случае, если «Спартак» официально откажется от участия во Florida Cup, то единственным товарищеским турниром во время зимней паузы для красно-белых останется турнир в Катаре, который пройдет с 1 по 9 февраля. Помимо команды Тедеско там также выступит столичный «Локомотив», «Ростов» и белградский «Партизан».

Интересно, что мимо данной ситуации не смогли пройти и представители Министерства иностранных дел России, которые назвали действия американских консулов желанием «развязать визовую войну» и помешать российским спортсменам.

«Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, — недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США.

Американцы развернули против россиян настоящую визовую войну». От этого страдают все: и деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли»,

— приводит ТАСС сообщение источника из МИД России.

Помимо Леонида Федуна из «Спартака» просроченные сроки по подаче документов на американскую визу никто не прокомментировал. В связи с этим среди общественности возникло и альтернативное мнение. Так, известный телекомментатор Алексей Андронов заявил, что на самом деле главный тренер красно-белых Доменико Тедеско якобы не желает со своей командой отправляться за океан.

«Все это какая-то полная ерунда. Визы в таких случаях делают «особым порядком». И все об этом знают. И организаторы наверняка это прописывали. Больше похоже на то, что Тедеско ехать туда не хочет, и это «техничный соскок», – написал Андронов в своем Telegram-канале.

Что касается «Спартака», то после 16-ти туров красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе красно-белых 21 балл. Перед уходом на зимний перерыв москвичи проведут три матча: сыграют в Екатеринбурге против «Урала» и в Санкт-Петербурге против «Зенита», а также примут на своем поле «Ростов».