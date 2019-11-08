Обскакать Щербакову: последний шанс Туктамышевой на финал. LIVE

Сенсация короткой программы Эмбер Гленн на льду. Смотрим ее любовную лирику.
106,36 балла — для Марин это очень мало.
Не самый удачный прокат японки, откровенно говоря. Несколько падений, да еще фактически на пустом месте. Степ-ауты и другие помарки тоже были. Возможно, не справилась Хонда с волнением — все-таки выступала после Туктамышевой.
Марин Хонда из Японии появляется на льду.
143,53 балла. Первое промежуточное место!
Помарка на тройном лутце и заминка на тройном флипе, комбинация двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, хороший каскад тройной лутц + двойной аксель и одинарный тройной риттбергер. Не все получилось идеально у Елизаветы, но эмоции и грация... Это что-то. Очень страстный номер.
Шикарный тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, одинарный триксель — тоже чисто! Сделала!
Елизавета Туктамышева появляется на льду. Ей нужно занимать место в двойке, чтобы продолжить борьбу на Гран-при.
121,30 балла — второе промежуточное место. Тяжело без элементов ультра-си.
И снова судьи в деле — несколько недокрутов нашли у Самодуровой. Повторяется та же история, что и в короткой программе, это уже начинает раздражать — трудно представить, что творится на душе у спортсменов.
Браво, Соня! Все на плюсы и без единой ошибки! Каскад тройной флип + тройной тулуп, чистый тройной лутц с вытянутыми вверх руками, троной риттбергер, тройной флип, двойной аксель, каскад двойной аксель + тройной тулуп и замечательная комбинация тройной сальхов + двойной тулуп + тройной риттбергер.
Софья Самодурова готова показать свой «Мулен Руж».
Вторая группа участников появляется на льду: Софья Самодурова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Марин Хонда (Япония), Эмбер Гленн (США), Сатоко Мияхара (Япония) и Анна Щербакова (Россия).
86,44 балла. Лица фигуристки и ее тренера не требуют комментариев.
Плохо. К сожалению, очень плохо. Несколько падений у китаянки, масса недокрутов, низкие уровни других элементов. Надбавки если и есть, то совсем мизерные. Тоже прощается с Гран-при.
130,32 балла получает кореянка. Хорошая оценка, учитывая количество ошибок.
Закрывает разминку местная фигуристка Чжу И.
Свой фирменный тройной аксель не смогла чисто исполнить, допустив падение. Много тяжелых элементов у нее в программе, но и столько же помарок. А так — утонченная, высокая и перспективная девушка.
Чемпионка Южной Кореи Ян Ю появляется на льду. Кататься будет под Мадонну.
103,57 балла получает фигуристка. Не слишком она довольна.
Довольно приятное впечатление оставила Леунг. Не избежала ошибок и помарок — не получился аксель от слова совсем, несколько недокрутов. Образ и элементы у нее, конечно, интересные, но надо работать.
Представительница Гонконга Йи Кристи Леунг на льду. Музыка: «Цирк дю Солей».
82,73 балла. Прощается кореянка с Гран-при до следующего сезона.
Слабый прокат от представительницы Южной Кореи. Костюм красивый, но не сложилось впечатления, что полноценную историю она хотела показать на льду, да еще и опаздывала за музыкой. Много ошибок в прыжках, несколько падений — аж четыре балла штрафа получила. Провалилась, проще говоря.
Чхве Ючин готова показать свою «Шехеразаду» под Римского-Корсакова.
105,68 балла. Солидно она обгоняет опытную австралийку.
Сорвала лутц и упала, а в остальном откаталась без серьезных ошибок. Легкое и воздушное катание, что удивительно при габаритах китаянки. К сожалению, не было эмоций практически, а под конец программы устала фигуристка.
Чэнь Хунъи появляется на льду под саундтрек к фильму «Мы». Высокая и выразительная девушка.
96,82 балла. Не самые высокие оценки.
Ну, нормально. Тяжелую музыку австралийка выбрала, мощную, из-за чего в темп он не попадала. Недоработанная программа с хорошими, правда, вращениями. По прыжкам: в первом каскаде не сделала тройной тулуп, остальные элементы с большими штрафами.
Крейн готова показать свою интерпретацию «Реквиема по мечте».
Первая разминка выходит на лед: Кайлани Крейн (Австралия), Чэнь Хунъи (Китай), Чхве Ючин (Южная Корея), Йи Кристи Леунг (Гонконг), Ян Ю (Южная Корея) и Чжу И (Китай).
Старт-лист с сегодняшними участниками:
Несколько минут назад завершились соревнования танцоров. С радостью констатируем, что наш дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов впервые в карьере завоевал золото Гран-при!
После короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова, а две других наши соотечественницы Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова занимают пятое и шестое место соответственно.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек в рамках этапа Гран-при в Китае.