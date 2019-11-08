Удержать лидерство: Синицина и Кацалапов бьются за золото. LIVE

Учитывая выбранную музыку, не так трудно было предположить, что будут ирландские танцы. Наряды у японцев соответствующие: у партнерши очень красивое изумрудное платье с цветочной розовой вышивкой, у партнера — более темная рубаха с теми же цветами. Очень эффектно и красиво, но вот само выступление не впечатлило. Слишком медленно, среднего уровня элементы.