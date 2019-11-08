Удержать лидерство: Синицина и Кацалапов бьются за золото. LIVE

Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин на льду под саундтрек из фильма «Пятьдесят оттенков свободы».
93,81 балла. Есть, над чем работать, но довольны фигуристы.
В целом довольно чистое и интересное выступление, без серьезных помарок. Но как же это все безыдейно выглядит... Не вдохновляют пока прокаты фигуристов из нижней части таблицы, однообразно все.
Китайцы Южу / Пенгкун на льду. Они выбрали любовную лирику для базы номера.
88,75 балла. Не самые высокие оценки.
Учитывая выбранную музыку, не так трудно было предположить, что будут ирландские танцы. Наряды у японцев соответствующие: у партнерши очень красивое изумрудное платье с цветочной розовой вышивкой, у партнера — более темная рубаха с теми же цветами. Очень эффектно и красиво, но вот само выступление не впечатлило. Слишком медленно, среднего уровня элементы.
Японский дуэт, занимающий после ритм-танца десятое место, открывает сегодняшнее шоу. Они катаются под композиции Ронана Хардимана. Поехали!
В первой разминки выйду на лед следующие дуэты: Мисато Комацубара / Тим Колето (Япония), Го Южу / Цзао Пенгкун (Китай), Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия), Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия), Чэнь Хонг / Сунь Чжуомин (Китай).
На Гран-при Китая также прошла короткая программа у женщин, к которым приковано наибольшее внимание прессы. Там наша соотечественница Анна Щербакова захватила лидерства, а еще две россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова пока занимают пятое и шестое место соответственно.
Напомним, что после ритм-танца положение дел выглядит следующим образом:
Прокаты начнутся в 9.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца в рамках этапа Гран-при в Китае.