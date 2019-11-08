Разгромы и ничья: как клубы АПЛ выступили в Европе

«Ливерпуль» — «Генк» — 2:1

Команда Юргена Клоппа продолжает уверенно идти к цели как в Английской премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Единственные, кому поддался этот «красный» орешек, это «Наполи», дома одержавший победу со счетом 2:0.

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В матче с «Генком» мерсисайдцы вырвались вперед уже на 14-й минуте благодаря хорошей реакции нидерландского полузащитника Джоржиньо Вейналдума. Сначала из центра передачу перехватил Джеймс Милнер, после чего прорвался к лицевой линии левого фланга и прострелил во вратарскую. Вейналдум быстро сориентировался, и буквально через мгновение снаряд уже был в сетке.

Под конец первого тайма «магистры» восстановили паритет. На 38-й минуте гостям был подарен угловой, который успешно реализовал форвард Мбвана Саматта. Он опередил Милнера и вколотил головой мяч прямо в «девятку».

До 54-й минуты на поле чувствовалось напряжение, которое помог разрядить Алекс Окслейд-Чемберлен. С прострела Дивока Ориги снаряд отлетел Мохамеду Салаху, который перехватил мяч и быстро направил его влево, вероятно, рассчитывая на быструю реакцию Наби Кейта. Но Окслейд-Чемберлен оказался шустрее и прошил ворота «магистров», подарив «Ливерпулю» победный гол.

Ближе к концу матча «Генк» создал несколько опасных моментов, однако ни один из них так и не довел до своего логического завершения, поэтому, как только над «Энфилдом» раздался финальный свисток, ликование трибун хозяев оглушило всю арену.

По итогу встречи «Ливерпуль» набирает девять очков, вырываясь вперед в группе E. Подопечным Клоппа наконец удалось обойти «Наполи» и занять первое место в турнирной таблице. А все из-за того, что в параллельном матче неаполитанцы так и не смогли одолеть «Зальцбург» (1:1).

1. «Ливерпуль» — 9 очков

2. «Наполи» — 8 очков

3. «Ред Булл Зальцбург» — 4 очка

4. «Генк» — 1 очко

«Челси» — «Аякс» — 4:4

В прошлом сезоне голландцы громко заявили о себе; им совсем немного не хватило для того, чтобы вырваться в финал Лиги чемпионов. Так что сыграть на эффекте неожиданности уже не получилось, ведь все знают потенциал команды из Амстердама.

Ни «синие», ни подопечные Эрика тен Хага не подвели высоких ожиданий зрителей от этой встречи. Голы начали сыпаться уже на первых минутах игры. Автором первого стал Квинси Промес. Он открыл встречу на второй минуте, навесив с левого фланга. Никого так и не коснувшись, снаряд влетел точно в ворота «Челси». Однако буквально через минуту хозяевам подарили пенальти. Все из-за неудачного подката защитника Дейли Блинда, после которого упал Кристиан Пулишич. 11-метровый успешно реализовал Жоржиньо, отправивший мяч в правый угол. Вратарь голландцев Андре Онана неправильно считал движения игрока противников и дернулся в противоположном направлении.

Долго болельщикам скучать не пришлось. На 18-й минуте «Аякс» вышел вперед — и вновь благодаря голу, который оформил Промес. Ассистировал бывшему игроку московского «Спартака» Хаким Зиеш, навесивший от правого фланга прямо в центр вратарской. Через несколько мгновений снаряд опять оказался в воротах подопечных Фрэнка Лэмпарда, и все за счет Зиеша, красиво забросившего мяч прямо под перекладину, а голкипер Кепа Аррисабалага затылком направил снаряд в свои ворота.

Казалось, что в перерыве наставник лондонской команды провел серьезную беседу. Если весь первый тайм был за голландцами, во втором ситуация изменилась.

Первый мяч после свистка, будто по накатанной, забил хавбек гостей Донни ван де Бек. Ассист был вновь записан на Зиеша, прострелившего в центр с правого фланга. Однако ван де Бек успел сфолить на Мейсоне Маунте, которого пришлось срочно заменять Каллумом Хадсоном-Одои. Быть может, выход на поле полузащитника и стал роковым для голландцев, так как после этого на них посыпались одни беды.

Через три минуты после замены Сесар Аспиликуэта отквитал один гол. Помог ему пас Виллиана в штрафную с правого фланга. Замкнуть его не получилось у Тэмми Абрахама, от которого снаряд полетел на дальнюю штангу, где и дежурил Аспиликуэта.

К 70-й минуте голландцы оказались в меньшинстве: сначала удалили Блинда, получившего второе предупреждение за жесткий фол на Абрахаме, затем со вторым «горчичником» поле покинул Джоэл Велтман, из-за которого был назначен пенальти.

11-метровый вновь успешно реализовал Жоржиньо, пробив в левый угол. Финальный гол был оформлен через четыре минуты Рисом Джеймсом. После навеса с углового хозяева пробили в перекладину, мяч отскочил к защитнику, который и добил его в сетку.

За оставшиеся минуты вырваться вперед так никому не удалось. В итоге матч завершился ничьей, доведя активы обеих команд до семи очков. Столько же на счету еще одной команды группы H — «Валенсии». На их положение в списке влияют лишь дополнительные показатели, им троим предстоит разыграть между собой две путевки в плей-офф ЛЧ.

1. «Аякс» — 7 очков

2. «Челси» — 7 очков

3. «Валенсия» — 7 очков

4. «Лилль» — 1 очко

«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:4

У «Тоттенхэма» до сих пор нет стабильности в игре. В этом сезоне у подопечных Маурисио Почеттино в АПЛ никак не получается вырваться вперед, и они продолжают отсиживаться в середине турнирной таблицы национального чемпионата с 13-ю очками, отставая от лидера – «Ливерпуля» — на 18 баллов. С Лигой чемпионов тоже все неоднозначно. Последние две встречи закончились ничьей и победой, в отличие от возглавляющей группу В мюнхенской «Баварии», ни разу не уступившей за четыре прошедших тура.

В первой встрече с сербской «Црвеной Звездой» подопечные Поччеттино разгромили лидеров турнирной таблицы национального чемпионата со счетом 5:0.

Ответному матчу предшествовала игра с «Эвертоном» в рамках английского турнира, которая запомнилась жутким инцидентом. После грубого фола нападающего Сон Хын Мина испанский хавбек «ирисок» Андре Гомеш сломал правую лодыжку. Этот эпизод настолько поразил игроков, что некоторых из них пришлось заменить. Сам кореец, увидев травму коллеги, заплакал. Многие опасались, что такой удар по психике нападающего повлияет на качество игры, однако уже на 34-й минуте он сумел помочь одноклубнику Джовани Ло Чельсо открыть счет. Сон с двух метров попал в перекладину, от которой снаряд отрикошетило прямиком к хавбеку, который и пробил канадского вратаря сербов.

Несмотря на драматичный матч с «Эвертоном», на поле с «Црвеной Звездой» лондонцы чувствовали себя достаточно уверенно, не только забивая мячи, но и создавая опасные моменты.

В начале второго тайма гол провел Сон Хын Мин. В центре поля мяч перехватил Деле Алли, сделавший передачу на форварда. Кореец с девяти метров отправил снаряд четко в правый угол. Милан Борян не сумел вовремя среагировать и тем самым помог «Тоттенхэму» удвоить преимущество.

После того как Мин записал на свой счет гол, он не стал бурно праздновать успех, сложив перед камерой руки в извинительном жесте, таким образом «посвятив» забитый мяч Гомешу.

Son Heung-min didn't celebrate his first goal tonight. Instead he looked down the camera and apologised to Andre Gomes. Lovely gesture pic.twitter.com/g3UcU8hU2K — ESPN UK (@ESPNUK) 6 ноября 2019 г.

Менее чем через две минуты кореец оформил дубль. Забить нападающему помог неудачно разыгранный сербами угловой. Снаряд оказался у Гарри Кейна, который отправил пас Дэнни Роузу, и уже с левого фланга, где находился защитник, мяч перехватил Сон Хын Мин, расстрелявший ворота «Црвены Звезды».

Автором финального гола стал Кристиан Эриксен, пробивший вратаря на 85-й минуте. Голевую передачу оформил Райан Сессеньон с левого фланга. В непродолжительной борьбе с Неманьей Милуновичем преимущество оказалось на стороне датчанина, который нанес удар из-под защитника с семи метров.

Несмотря на то что к игре было добавлено четыре минуты, лидеры турнирной таблицы чемпионата Сербии так и не смогли реабилитироваться. Матч завершился травмой нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боакье и разгромным счетом 4:0.

По итогу встречи на счету «Тоттенхэма» оказалось семь очков. У сербской команды всего три. Меньше всего баллов в группе B у греческого «Олимпиакоса» – 1.

1. «Бавария» — 12 очков

2. «Тоттенхэм Хотспур» — 7 очков

3. «Црвена Звезда» — 3 очка

4. «Олимпиакос» — 1 очко

«Аталанта» — «Манчестер Сити» — 1:1

«Манчестер Сити» — это олицетворение стабильности что в Английской премьер-лиге, что и в Лиге чемпионов. В турнирной таблице АПЛ «горожане» занимают вторую строчку с 25-ю очками на счету. В группе C подопечные Хосепа Гвардиолы — лидеры с 10-ю баллами в активе.

Игроки «Аталанты» же в последнее время находятся не в лучшей форме, проигрывая матчи чемпионата Италии и ЛЧ. Их выход в плей-офф европейского первенства под большим вопросом.

Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Счет был открыт полузащитником «Ман Сити» Рахимом Стерлингом уже на седьмой минуте. С левого фланга мяч перехватил защитник хозяев Рафаэл Толой, простреливший в центр штрафной. Однако его одноклубник Берат Джимсити не успел добежать до снаряда. Его опередил Стерлинг, с восьми метров пробивший голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

Под конец первого тайма арбитр подарил англичанам пенальти, однако Стерлинг, вышедший исполнять его, не смог реализовать 11-метровый.

Перерыв пошел итальянцам на пользу, так как на 50-й минуте они смогли восстановить паритет благодаря арендованному у лондонского «Челси» хорватскому хавбеку Марио Пашаличу. Полузащитник перехватил пас через навес и вколотил снаряд в ворота «горожан».

Под занавес встречи красную карточку получил вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво, заменивший в начале второго тайма основного голкипера команды Эдерсона Мораеса, получившего травму. Браво жестко сфолил на Йосипе Иличиче за пределами штрафной. В результате в ворота встал полевой игрок — защитник Кайл Уокер.

Стоит отметить, что в оставшееся время футболист не пропустил ни одного мяча, так что свисток, прозвучавший на 90+7 минуте, зафиксировал ничью.

1. «Манчестер Сити» — 10 очков

2. «Шахтер Донецк» — 5 очков

3. «Динамо Загреб» — 5 очков

4. «Аталанта» — 1 очко

«Витория Гимарайнш» — «Арсенал» — 1:1

Лондонский «Арсенал» сумел пробиться в Лигу Европы, где показывает неплохие результаты, одержав три победы подряд, в том числе и над «Гимарайншем». В АПЛ подопечные Унаи Эмери также находятся на хорошей позиции, замыкая первую пятерку турнирной таблицы с 17-ю очками, несмотря на то что в последних трех не смогли выиграть.

Португальская «Витория Гимарайнш» также находится на пятой позиции в национальном первенстве, записав на свой счет намного больше побед, нежели «канониры».

Первый тайм матча хозяева провели агрессивно, четырежды создав опасные моменты, но распечатать ворота «конкистадорам» так и не удалось.

Вторая 45-минутка началась с травмы. На 52-й минуте Эмери пришлось заменить Дани Себальоса, повредившего мышцу бедра. На его место вышел французский хавбек Маттео Гендузи.

Первый гол встречи был оформлен почти под ее занавес Шкодраном Мустафи. Защитнику ассистировал Николя Пепе, сыгравший через навес в центр штрафной. В итоге Мустафи головой направил снаряд в сетку португальцев.

Счет 0:1 взбудоражил игроков «Гимарайнша», которые уже на 90-й минуте создали опаснейший момент, а на первой компенсированной – забили мяч в ворота «Арсенала». Счет сравнял Бруно Дуарте эффектным голом через себя.

Таким образом, «канониры» впервые за текущий сезон Лиги Европы потеряли очки. Возможно, лондонцы расслабились из-за достаточно устойчивой позиции в группе F. Для «Гимарайнша» же эта встреча стала весьма успешной, так как команда заработала первое очко за сезон-2019/20 турнира.

1. «Арсенал» — 10 очков

2. «Стандард» — 6 очков

3. «Айнтрахт Франкфурт» — 6 очков

4. «Витория Гимарайнш» — 1 очко

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Слован» — 1:0

«Вулверхэмптон» уже встречался со «Слованом». Тогда англичане обыграли команду из Братиславы со счетом 2:1. Тот факт, что «Слован» уступил одной из слабых команд АПЛ, не добавляет престижа клубу, занимающему первую строчку турнирной таблицы чемпионата Словакии.

Нельзя не обратить внимание на то, что вторая победа досталась «волкам» сложно. Единственный мяч встречи был забит на 90+3 минуте форвардом Раулем Хименесом, который сумел замкнуть головой передачу Адама Траоре, добыв таким образом для команды три очка.

Открыть счет «Вулверхэмптон» мог и раньше. На 51-й минуте был назначен пенальти за то, что защитник «Слована» Василь Божиков сфолил в штрафной на форварде англичан Педру Нету, бежавшем перехватить пас Мэтта Доэрти. Исполнить штрафной вышел полузащитник «волков» Рубен Невеш. Он пробил в нижний левый угол, однако вратарь «Слована» смог зафиксировать мяч.

Таким образом, «Вулверхэмптон», набрав девять очков, занял вторую строчку турнирной таблицы группы K. Команда из «Братиславы» находится на третьем с четырьмя баллами на счету.

1. «Брага» — 10 очков

2. «Вулверхэмптон» — 9 очков

3. «Слован» — 4 очка

4. «Бешикташ» — 0 очков

И, наконец, «Манчестер Юнайтед», все еще находящийся в каком-то творческом поиске. Наставник команды Уле Гуннар Сульшер не может нащупать стиль игры, подходящий манкунианцам. В турнирной таблице АПЛ они замыкают десятку, что явно не устраивает боссов «МЮ», судя по слухам о скором увольнении норвежского специалиста с поста главного тренера.

В чемпионате Сербии «Партизан» выступает довольно неплохо, расположившись на четвертой строчке таблицы турнира. Но несмотря на успехи в национальном первенстве, в победу белградцев мало кто верил.

Уже в самом начале матча стало ясно, что фортуна улыбнется англичанам. Они дважды создали опасные моменты перед тем, как все-таки открыть счет на 23-й минуте.

Распечатать ворота смог Мейсон Гринвуд. Ему ассистировал Маркус Рашфорд, отправивший снаряд из левого угла штрафной в противоположный, где 18-летний форвард откликнулся на пас и расстрелял с семи метров ворота соперника.

Примерно через десять минут второй мяч был отправлен в сетку ворот «Партизана». Гол оформил Антони Марсьяль благодаря ошибке Слободана Урошевича. Француз обошел Александара Шчекича и Страхиню Павловича, зарядив прямо во владения Владимира Стойковича.

Эти два гола одновременно придали сил подопечным Сульшера и лишили надежды игроков «Партизана». Менее чем через десять минут с начала второго тайма в их воротах оказался уже третий снаряд.

Его на свой счет записал третий игрок атаки «МЮ» Маркус Рэшфорд благодаря передаче Эшли Янга, который принял мяч у Хуана Маты.

В оставшееся время опасные моменты создавали лишь манкунианцы, однако увеличить и без того разгромный счет они не смогли. А три компенсированные минуты не спасли «Партизана» от поражения всухую.

По итогу встречи подопечные Сульшера смогли завоевать путевку в плей-офф Лиги Европы, в то время как команда из Белграда набрала четыре очка и разместилась на третьей строчке турнирной таблицы группы L.

1. «Манчестер Юнайтед» — 10 очков

2. «АЗ Алкмар» — 8 очков

3. «Партизан» — 4 очка

4. «Астана» — 0 очков