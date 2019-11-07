Банька для России: WADA выбрало нового президента

7 ноября в польском городе Катовице состоялось очередное заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Главным вопросом повестки дня стало избрание нового президента организации. Формально выборы руководителя ведомства должны состояться 1 января 2020 года, однако их результаты уже обнародованы официально:

новым президентом WADA стал Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.

Реклама

Об этом было известно еще несколько месяцев назад, ведь к этому моменту 35-летний поляк имел поддержку как со стороны Совета Европы, так и представителей органов государственной власти, входящих в руководство агентства. Кроме того, Банька оказался безальтернативным кандидатом на пост главы WADA — то есть единственным. Официально в свою должность он вступит как раз 1 января, де-юро этот пост по-прежнему занимает 78-летний британец Крейг Риди, руководивший ведомством с января 2014 года. Что касается Баньки, то его президентский срок рассчитан на три года, после чего польский министр сможет избраться на новый срок. Всего в истории существования организации поляк лишь четвертый ее руководитель по счету: ранее помимо Риди WADA возглавляли Дик Паунд и Джон Фейхи соответственно.

Вице-президентом при новом главе ведомства станет двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Китая Ян Ян, которая на данной должности сменит норвежку Линду Хеллеланд. Что касается Баньки, то сам функционер пообещал провести большой объем работы по «очищению мирового спорта от допинга».

«Это важный момент в моей жизни, и символично, что мое избрание прошло в Катовице, моем родном регионе. Благодарю членов совета учредителей за оказанное доверие. Во время моей работы в министерстве спорта Польши я всегда следовал принципам скромности и трудолюбия. Обещаю, что это продолжится и на посту главы WADA.

Наша цель — очистить спорт от допинга, создать такую антидопинговую систему, чтобы чистые спортсмены ощущали себя в справедливой среде. Вместе мы усилим нашу деятельность и сделаем мировой спорт лучше»,

— сказал Банька.

The Foundation Board has officially elected @WitoldBanka and Yang Yang as the new WADA President and Vice-President.



Their terms begin on 1 January 2020. pic.twitter.com/ekI4pQ4PTk — WADA (@wada_ama) November 7, 2019

Назначение польского министра на должность президента Всемирного антидопингового агентства оперативно прокомментировал министр спорта России Павел Колобков, выразивший свое доверие коллеге по цеху. Более того, Колобков признался, что свой голос он отдал именно за Баньку.

«Его предвыборная программа и его публичные выступления демонстрируют, что он серьезный специалист и готов разбираться в этой проблеме, что он настроен на развитие антидопинговой политики. Надеюсь, что мы с ним найдем общий язык. Несколько раз я с ним уже встречался, думаю, мы с ним будем плодотворно взаимодействовать», — цитирует российского чиновника ТАСС.

Еще в мае, когда стало известно, что Банька остался единственным кандидатом на выборах в руководство WADA, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что Москва «сможет найти общий язык» с польским министром, а позицию Баньки по отношению к российскому спорту агрессивной и негативной назвать нельзя. И данный момент это является, пожалуй, определяющим для России, учитывая, какие проблемы с допинговой историей имеет отечественный спорт.

Осторожно о новом президенте WADA высказывался директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. В частности, он подчеркнул, что «Россию ждет большое испытание», а международное ведомство оказалось под большим давлением после того, как реабилитировало РУСАДА в сентябре 2018 года. Тогда, напомним, комиссия по соответствию WADA большинством голосов приняла решение восстановить статус российского агентства, поставив при этом два обязательных условия — предоставление доступа к базе данным московской лаборатории, а также к допинг-пробам российских спортсменов. Россия данные обязательства исполнила, хоть и не уложилась в дедлайн. Позднее же экспертная группа WADA выявила в полученных данных несколько несостыковок.

Так, Россия оказалась заподозрена в манипуляции данными лаборатории: по мнению международного ведомства, база данных была изменена, а некоторая часть информации и вовсе удалена.

По данному факту Всемирное антидопинговое агентство подготовило Министерству спорта России (что важно: именно министерству, а не РУСАДА — отечественное антидопинговое агентство открыто объявило о том, что отношения к этим разбирательствам не имеет) ряд вопросов с требованием объяснить причину происхождения такой проблемы. Всего у WADA к России возник 31 вопрос, и, по словам Колобкова, на каждый из них был дан исчерпывающий ответ.

«Они считают, что никаких удалений данных там не было, это вопросы чисто технические, связанные с организацией работы самой системы. Уверен, на ближайшей встрече экспертов в области компьютерных технологий со стороны WADA, лозаннской лаборатории и России все эти вопросы будут разъяснены. Важный момент — ни в одном документе WADA не фигурирует слова «манипуляция», — цитирует Колобкова РИА «Новости».

«Российский вопрос» (именно так негласно называют разбирательства по данному делу) должен был быть рассмотрен еще в конце октября, однако к тому моменту комитет по соответствию WADA не смог составить полной картины ситуации и дать определенные рекомендации по судьбе российского спорта. Однако отмечается, что на заседании Всемирного антидопингового агентства, которое проходит как раз в эти дни в Польше, данный вопрос рассмотреть могут. И, что примечательно, Банька намерен взять его под личный контроль.

Что это? Недоверие к комитету соответствия? Возможно. Учитывая, что после новых подробностей о махинациях с базой данных доверие к комитету WADA действительно было подорвано, равно как и к РУСАДА с российским министерством. Об этом, к слову, говорил и Ганус. Сам польский министр утверждает, что «у допинга и спорта нет национальности, а в данном вопросе Россия, Польша или США равны», но при этом открыто заявил, что «если россияне действительно фальсифицировали допинг-пробы в московской лаборатории, то их ожидают самые жесткие решения».

О том, какие санкции могут ввести в отношении России, уже известно: помимо повторной дискредитации РУСАДА последует и отстранение российской олимпийской команды от двух ближайших Игр — в 2020 и 2022 годах. И WADA на данный шаг определенно готово пойти.

Это не было бы так серьезно, если бы не одно но: Международный олимпийский комитет в лице своего президента Томаса Баха еще в июле заявил, что россияне на Олимпиаде выступят, причем со своими национальными флагом и гимном, однако теперь МОК в этом не только не уверен, но и отдал все полномочия в решении будущего России руководству WADA. Хотя надо уточнить, что эта позиция Баха вызывает немало вопросов, ведь по Уставу комитета только МОК решает, допускать спортсменов до участия в Играх или нет. И здесь вновь приходится обращаться к фигуре Баньки, ведь ранее он в своем выступлении уже открыто выразил недоверие к российским спортсменам, что было вызвано допинговым скандалом после Олимпиады-2014 в Сочи.

По мнению самого Баньки, его позиция является «естественной», кроме того, он уже подчеркнул, что у WADA имеет некий «прописанный сценарий» по делу России, но что в этом сценарии прописано — неизвестно никому. Ясно только то, что у нового руководства Всемирного антидопингового агентства — и Банька этого не скрывал, равно как и своего волнения по «российскому вопросу» (будто других проблем в мировом спорте нет) — имеется более широкий перечень санкций в отношении России. И в случае, если доказать махинации с допинг-пробами удастся, то WADA готово применить их в полной мере.