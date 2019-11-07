«Локомотив» играл сердцем»: как «Ювентус» напугали в Москве

«Локомотив» - «Ювентус» - 1:2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин по окончании матча отметил настрой и самоотдачу своих подопечных.

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«Первый момент – разочарование. Могли взять очко, могли выиграть, могли проиграть. Но я благодарен игрокам. Это был больше, чем хороший матч. Выполнили все задачи, которые ставили. Игроки отреагировали спокойно на первый мяч. Имели хороший шанс, но не сложилось чуть-чуть. Этот матч нам в актив, — рассказал опытный специалист в прямом телеэфире после игры.

— Наверное, были ошибки, но фон усталости сказался. Сегодня не тактика играла роль, а душа, сердце. Они сегодня играли сердцем. В футбол играть просто. На поле должны появляться лучшие игроки. Дальше уже идет тактика.

Тактика зависит от многих вещей. Там нам «Ювентус» дал меньше возможностей атаковать. Здесь по каким-то моментам превзошли. Я очень восхищен игроками – как они вели единоборства против игроков мирового уровня. Кстати, Дуглас Коста – какой-то рок. Он киевскому «Динамо» все время за «Шахтер» забивал».

Ранее Семин возглавлял киевское «Динамо» и приводил его к чемпионскому титулу в чемпионате Украины, когда в донецком «Шахтере» выступал Дуглас Коста, позже уехавший в «Баварию», а затем перебравшийся в «Ювентус», которому принес победу над «Локо» своим голом на третьей добавленной минуте.

Высказался российский тренер и об ошибке своего голкипера Гильерме, в самом начале встречи пропустившего глупый гол между ног после не самого опасного удара Криштиану Роналду со штрафного.

«Когда еще он не выручил? Меня это не убивает. Главное, чтобы его не убивало. И важно, как отреагировала команда. И потом, как бьет Роналду. Только выдающиеся вратари могут поймать его удары»,

— отметил Семин.

С наставником «Локо» не согласился известный комментатор Георгий Черданцев.

«Очень много технических ошибок у вратаря, который претендует на место основного вратаря сборной России?.. С другой стороны, а кто?» — написал тележурналист в своем Twitter.

Матч посетил российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, оставшийся очень довольным увиденным.

«Локомотив» меня впечатлил. Я не думал, что они так хорошо играют, честно признаюсь», — приводит слова бойца Sport24.

Главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри в первую очередь пришлось на послематчевой пресс-конференции говорить о замене Криштиану Роналду за десять минут до конца матча при счете 1:1, после чего явно недовольный португалец не пожал наставнику руку.

«Он заменен из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Опасались, что он может получить повреждение, которое может помешать ему в будущем,

— сказал Сарри.

— Что касается Дугласа Косты, он всегда является очень важным игроком для нас, но сейчас он не в лучших кондициях. У него пока нет той скорости, которая ему присуща, но у него прекрасная техника. Ни он, ни Рэмзи не могли играть оба матча полностью, поэтому приняли решение их чередовать. Ему по-прежнему есть, над чем работать».

Полузащитник «Локо» Алексей Миранчук стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, забивавшим «Ювентусу» в обеих встречах. Ранее такое удавалось только... Криштиану Роналду. Естественно, когда тот еще выступал за мадридский «Реал».

«Игра была отличная, три гола в матче. Всем болельщикам игра понравилась. В этом плюс, но мы играем, чтобы зарабатывать очки, но, к сожалению, не смогли, это расстраивает. Большую часть матча оборонялись, это тяжело. В концовке подсели, но в эпизоде со вторым голом два игрока «Ювентуса» обыграли всю нашу оборону, не успели на долю секунду, и нас сразу наказали, — рассказал Миранчук после матча «Чемпионату».

— Рука в штрафной «Ювентуса» после выноса Боннучи? Я был рядом, мне конечно же показалось, что была рука, но, думаю, что все посмотрели, значит ничего не было. Считаю, на ничью мы наиграли, у нас хватало моментов. Реализации нам не хватило сегодня, ведь были и подходы, и удары. Обидно упускать такие игры, поэтому будем разбираться и работать над ошибками.

Российская премьер-Лига и «Ювентус» в Лиге чемпионов — это разные турниры, разный настрой. С командами уровня «Ювентуса» приятно играть.

Гильерме не за что извиняться, думаю, он сам все понимает, это был игровой момент. Такое случается в футболе, мы быстро отыгрались, имели моменты, здесь слова не нужны. С Роналду не общался, о возможном переходе в Италию сейчас вообще не думаю. Футболками ни с кем не поменялся, было опустошение, все расстроились, потому что минуту не дотерпели. Самое неприятное, что может быть в футболе, когда играешь неплохо, а вот так пропускаешь».

А вот главный герой встречи бразилец Дуглас Коста заявил, что «Локомотив» закрывался так, что он вспомнил времена своих выступлений на Украине.

«Рад снова быть на поле и снова забить после травмы. Важно, что я не чувствовал боли и оставался на том же уровне. Матч получился тяжелым. Соперник так закрылся, что я вспомнил Украину. Период, когда я там выступал», — отметил полузащитник «Юве».

Автор первого гола «Юве» Аарон Рэмзи, дославший в сетку уже катившийся после удара Роналду в ворота мяч, извинился перед португальцем.

«Приношу свои извинения Криштиану, но мое внутреннее чувство подсказало мне, что можно пробить. Наверное, это один из самых безумных голов в моей карьере — там были миллиметры! — отметил Рэмзи.

— К сожалению, я пропустил предсезонные сборы, начал с травмы. Но сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу чаще помогать своей команде. Нашей целью на этот матч была только победа. Нам предстоит еще много работы, но сейчас мы выполнили главную установку — вышли из группы».