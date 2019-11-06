Курьез Гильерме и молчание Роналду: «Локо» уступил «Ювентусу»

Матч «Локомотива» с «Ювентусом» вызвал большой ажиотаж среди российских болельщиков еще после жеребьевки, когда выяснилось, что «железнодорожникам» предстоит встретиться с итальянским грандом. Причем не столько из-за статуса туринцев, сколько из-за фигуры их главной звезды right now: Криштиану Роналду в Москве — вполне знатная афиша.

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Желающих посмотреть на одного из лучшего футболиста мира набралось действительно немало. Билеты разлетелись, как горячие пирожки, а многие оказались даже готовы существенно переплатить за заветный квиточек на «РЖД Арену», отдав немалые деньги перекупщикам и спекулянтам.

«Ювентус», к слову, к этому матчу тоже подошел весьма интересно: руководство туринского клуба не стало бронировать места в какой-нибудь суперкомфортабельной гостинице в центре Москвы, а предпочло красивым видам непосредственную близость к стадиону в Черкизове и выбрало более скромный отель в районе Измайлово. Однако сама суть заключается даже не в этом, а в том, что «Юве» полностью выкупил эту гостиницу аж на три дня: все номера отеля сняты руководством действующих чемпионов Италии. Цель — избавить команду от посторонних.

Впрочем, это удалось лишь отчасти, ведь в день приезда «бьянконери», а также в день матча главный вход гостиницы окружили толпы болельщиков «Юве» вместе с обычными любителями футбола, желающих увидеть Роналду с близкого расстояния. Не помешала даже дождливая погода.

Что касается футболистов, то «Локомотив», например, об этом не думал вообще. У красно-зеленых и их главного тренера Юрия Семина в голове метались совершенно другие мысли. Во-первых, «железнодорожникам» нужно было прямо сейчас исправлять свое турнирное положение. После трех туров «Локомотив» имел в своем активе только три очка, и выход из группы в плей-офф главного клубного турнира Европы отдалился от москвичей очень сильно. Во-вторых, желание взять реванш у «Ювентуса» за обидное поражение в Турине.

Тогда, напомним, красно-зеленые до 77-й минуты удерживали победный счет, но затем Пауло Дибала реализовал два момента и оставил команду Семина ни с чем.

После этого «Локомотив» потерпел обидное и разгромное поражение на своем поле в дерби со «Спартаком» (0:3), а затем не сумел удержать победный результат в Уфе (1:1). Казалось, что команда на некоторый момент оказалась в состоянии спада и кризиса. Хотя изменения в стартовом составе, которые внес Семин на игру с «Ювентусом», не были связаны с этим.

Так, по сравнению с матчем против «Уфы», наставник «железнодорожников» поменял только одну позицию, выпустив на поле с первых минут Жоау Мариу. Португалец сыграл бы и в Уфе, если бы не ужасного качества искусственный газон стадиона «Нефтяник», который для Мариу категорически противопоказан из-за высокого риска получить серьезную травму.

Если же говорить о противостоянии «Локо» именно с «Ювентусом», то по сравнению с игрой в Турине произошли две замены. Во-первых, место Брайана Идову занял Мацей Рыбусь. Нигериец с российским паспортом оказался максимально изнурен на левом фланге обороны, где тот же Дибала его буквально «возил». Во-вторых, в расположении Семина уже позднее наконец-то появился Рифат Жемалетдинов, оправившийся от травмы. Казалось, что главный тренер красно-зеленых отодвинул в центр обороны Дмитрия Баринова, оставив бразильца Мурило в запасе, а в опорную зону поставил Гжегожа Крыховяка, который в свою очередь освободился от атакующих функций в пользу Жемалетдинова. Хотя пресс-служба «Локомотива», что интересно, составила несколько иную игровую схему в 4-1-1-3-1, где Баринов как раз остался «опорником», а Крыховяк расположился чуть выше российского хавбека.

«Локомотив» с двумя центральными защитниками против «Ювентуса» — весьма авантюрное, но в то же время интересное решение.

У команды туринцев же ситуация намного проще: единственной головной болью Маурицио Сарри стала потеря Матейса де Лигта, который перед игрой в Москве получил травму. В остальном же главный тренер «Ювентуса» произвел несколько изменений, но с целью немного разгрузить состав и дать отдохнуть некоторым игрокам, дав при этом возможность проявить себя, например, Аарону Рэмси, за которым в нынешнем сезоне твердо закрепился статус запасного хавбека. Впрочем, от атакующей силы в лице Роналду и Гонсало Игуаина Сарри отказываться не стал.

И она не подвела.

Уже на первых минутах «Юве» заработал право на опасный штрафной. Исполнил его, конечно же, Криштиану Роналду, который, казалось бы, пробил достаточно бесхитростно низом и по центру. Однако Гильерме сплоховал.

Голкипер «Локомотива» не смог поймать мяч, который в итоге проскочил у него между ног и предательски покатился в ворота. Рэмси оказался первым, кто с ленты вонзил снаряд прямо в сетку.

Для «Локомотива» задача не изменилась: надо было забить. Причем чем быстрее, тем лучше. И красно-зеленые ответили несколькими опасными контратаками. Так, хороший момент был у Жоау Мариу, но мяч после его удара в ближнюю «девятку» пролетел над перекладиной.

Зато точным оказался Алексей Миранчук.

Рыбусь выполнил подачу с левого фланга, мяч дошел до Миранчука, который выпрыгнул выше всех и пробил в дальний угол — «круглый» от штанги отскочил во вратарскую, где Алексей оказался первым на добивании и, пробив по пустым воротам, сравнял счет.

Именно Миранчук наряду с Мариу выделялся у «железнодорожников» на поле. Ко второй половине первого тайма 59-й номер красно-зеленых едва не записал на свой счет дубль.

Жемалетдинов прошел до лицевой линии и мягко навесил во вратарскую. Миранчук легко отклеился от опеки Даниэле Ругани и пробил в дальний угол. Мяч прошел чуть выше перекладины.

Позднее Гильерме отыгрался за свой промах при пропущенном голе. Хедира выполнил классную передачу за спину центральным защитникам в направлении Игуаина, аргентинец оказался один перед воротами и в касание пробил в противоход голкиперу «Локомотива». Тот сумел вовремя сложиться и среагировать на выстрел Гонсало.

В дебюте второго тайма Гильерме пришлось выручать свою команду после сильного удара Роналду из-за пределов штрафной: Криштиану вырвался на свободную зону перед штрафной площадью и сходу пробил чуть ниже ближней «девятке». Голкипер «Локо» в прыжке этот мяч тоже вытащил.

За 15 минут до конца основного времени хозяева же едва не вышли вперед.

Миранчук на скорости обыграл Ругани и перевел мяч на правый полуфланг, откуда последовала разрезающая передача на Крыховяка. Польский хавбек сблизился с Войцехом Щенсны, но переигрывать голкипера «Юве» не стал, а прострелил в район 11-метровой отметки. Первым на подборе оказался Мариу, и португалец мощно пробил в дальний угол. Спас туринцев от гола Леонардо Бонуччи: капитан «Старой синьоры» грамотно расположился на линии уже пустых ворот и, технично выставив ногу, удар отразил.

После этого же Сарри решился на неоднозначное действие: наставник «Ювентуса» убрал с поля Роналду и выпустил вместо Дибалу, который в первом матче едва ли не в одиночку разнес весь «Локомотив».

Однако повторить своего перфоманса в Москве у аргентинца не получилось. Пауло так и не успел за короткое время соорудить себе голевого момента.

Зато создал его себе Дуглас Коста: получив мяч на линии штрафной, бразилец финтом обыграл сразу нескольких защитников, вышел на ударную позицию и аккуратно покатил прямо между ног Гильерме.

В итоге 1:2 — «Локомотив» чуть-чуть не устоял «Ювентуса» и улучшить свое положение в группе D не сумел. «Железнодорожники» остались на третьем месте с тремя очками. «Ювентус» же сохранил за собой первую строчку, набрав 11 баллов.